En el FA plantean "negociación general" con blancos por endeudamiento de intendencias

La oposición frenteamplista en Rocha no dio los votos al fideicomiso de US$ 25 millones impulsado por el nacionalista Alejo Umpiérrez. El oficialismo de Yamandú Orsi en Canelones negocia con blancos y colorados para endeudarse por US$ 80 millones. El Frente Amplio en Río Negro se inclina por no adherir al fideicomiso del blanco Omar Lafluf, y la administración de Carolina Cosse en Montevideo prepara una propuesta para potenciar inversiones.