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"Nunca más": Frente Amplio recordó a las víctimas de la dictadura argentina a 50 años del golpe de Estado

La fuerza política emitió una declaración a 50 años del golpe de Estado en Argentina y reafirmó su compromiso con la democracia

24 de marzo de 2026 9:22 hs
Banderas del Frente Amplio el 1 de marzo de 2025
Eitan ABRAMOVICH / AFP

En el texto, la fuerza política recordó “a las 30.000 personas detenidas desaparecidas y a todas las víctimas del terrorismo de Estado impuesto por la dictadura cívico-militar”, y destacó la respuesta de la sociedad argentina durante estas cinco décadas, marcada por “memoria, organización y lucha” frente al “intento de imponer el miedo, el silencio y el olvido”.

Reconocimiento a organismos de derechos humanos

El Frente Amplio subrayó el papel de los organismos de derechos humanos en Argentina y afirmó que “en ese camino ha sido fundamental el trabajo incansable de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, cuya búsqueda persistente de las niñas y niños apropiados durante la dictadura permitió que 140 nietas y nietos recuperaran su identidad, restituyendo una verdad que el terrorismo de Estado intentó borrar”.

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Asimismo, valoró que el país haya “logrado avances significativos en materia de memoria, verdad y justicia” y sostuvo que “la reapertura de las causas y los juicios por delitos de lesa humanidad hicieron posible el procesamiento y la condena de numerosos responsables, reafirmando que estos crímenes son imprescriptibles y que no puede haber impunidad frente al terrorismo de Estado”.

En esa línea, destacó que “las políticas de reparación a las víctimas, la recuperación de sitios de memoria y el compromiso con la educación en derechos humanos constituyen un proceso colectivo que se ha transformado en una referencia para toda la región”.

Recuerdo de crímenes vinculados a Uruguay

La declaración también recordó que el próximo 20 de mayo se cumplirán 50 años de los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, así como de la desaparición de Manuel Liberoff, hechos ocurridos en Argentina.

Estos crímenes, señaló el Frente Amplio, se dieron “en el marco del Plan Cóndor, que extendió el terrorismo de Estado más allá de las fronteras y asoló a nuestros pueblos”.

Advertencias sobre la situación actual

Por otra parte, la fuerza política manifestó su preocupación por la situación actual en materia de derechos humanos en la región. “Sin embargo, en el presente surgen preocupaciones ante los retrocesos en materia de derechos humanos vinculados a recortes presupuestarios, al desmantelamiento de políticas públicas y a señales de debilitamiento de políticas de género, de memoria y de protección de derechos sociales”, indicó.

Además, señaló que “diversos organismos han advertido también sobre riesgos de criminalización de la protesta y deterioro de la calidad institucional”.

Finalmente, el Frente Amplio reafirmó su “compromiso” con la democracia, los derechos humanos y con la “memoria de quienes lucharon y resistieron al terrorismo de Estado”.

Memoria, verdad y justicia. Nunca más”, concluye la declaración.

MESA-POLITICA

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