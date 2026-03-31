Ministerio de Justicia: gobierno plantea enviar el proyecto de ley en mayo o dentro de la Rendición de Cuentas

El proyecto de ley para crear el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ingresará al Parlamento “posiblemente” en mayo o dentro de la Rendición de Cuentas, según informó en conversaciones políticas el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz , y confirmó El Observador.

Como parte de una ronda de reuniones con sectores del Frente Amplio , el exfiscal de Corte se reunió la semana pasada con el Ejecutivo del Partido Socialista para defender la creación de la cartera en consonancia con el compromiso del presidente Yamandú Orsi . Díaz subrayó que la iniciativa se tratará en el Parlamento aún cuando no haya consensos asegurados: “Tenemos un compromiso y tenemos que cumplir con nuestros votantes. Si no sale, ellos tendrán que explicar”, sostuvo ante los socialistas en referencia a las resistencias planteadas desde la oposición.

El prosecretario de la Presidencia detalló que están manteniendo conversaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), dado que el proceso deberá iniciar con una negociación colectiva con la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) para acordar los términos de los eventuales traslados de reparticiones.

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Díaz también marcó que un Ministerio de Justicia implicará “sinergias positivas” que pueden significar algunos ahorros por tareas que hoy están desperdigadas en el Estado. El jerarca ha insistido en que el Ministerio del Interior, tal cual está en la actualidad, “es un Estado dentro del Estado” a la vez que hay muchísimas otras oficinas que podrían estar coordinadas bajo una misma cartera.

20250731 Jorge Díaz. Seminario internacional, La Creación del Ministerio de Justicia y DD.HH. en Uruguay El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz Foto: Inés Guimaraens

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, había adelantado en entrevista con Búsqueda que la Rendición de Cuentas no incluirá un incremento del gasto, e incluso planteó semanas más tarde a La Diaria que deberán "revisar" las proyecciones para el quinquenio ante un escenario más restrictivo de lo esperado. En este sentido, resta definirse dentro del Poder Ejecutivo cuál será la asignación presupuestal para el nuevo ministerio en caso de crearse.

Fuentes del Partido Socialista aseguraron que el sector respaldará el proyecto tal cual está establecido en el programa de gobierno. Tras el discurso de Orsi en la Asamblea General, dirigentes del MPP como el senador Daniel Caggiani y la ex vicepresidenta Lucía Topolansky deslizaron que para ellos no es el tema más prioritario. En ese sentido, Díaz ha insistido en que los votos oficialistas están asegurados porque el Ministerio de Justicia es un compromiso del Poder Ejecutivo.

La mayor incertidumbre, por otro lado, está en lograr los votos de la oposición en Diputados. Los colorados Andrés Ojeda y Pedro Bordaberry –a menudo enfrentados por la interna del partido– cerraron filas en que no apoyarán la creación de un Ministerio de Justicia, al igual que nacionalistas como Javier García y Sebastián Da Silva han sido firmes en su oposición, incluso cuando el Partido Nacional lo incluyó como propuesta dentro del programa de la candidatura de Álvaro Delgado, hoy presidente del Directorio blanco.

Blancos, colorados e independientes se amparan a menudo en su desconfianza en la figura de Díaz, cómo posible futuro ministro, para rechazar su respaldo a un Ministerio de Justicia. La creación de esta nueva cartera estaba prevista para el Presupuesto durante el primer año de gobierno, pero Orsi terminó por descartarlo tras sondear que no están dadas las condiciones con la oposición.

Tal como informó Búsqueda, Díaz maneja que hay un “escenario de máxima” y otro “de mínima” según cómo avancen las negociaciones en procura de la mayoría absoluta.