En LAM contaron detalles sobre la situación delicada de Ernestina Pais: "decía que era mentira"

El viernes por la tarde, se dio a conocer que Ernestina Pais había sido hospitalizada durante la madrugada en la sede Saavedra del Cemic debido a una "situación psicomotriz complicada". Aunque la información inicial fue escasa, el programa LAM reveló los primeros detalles sobre su estado y cómo ocurrió su ingreso al centro médico.

Ángel de Brito, al abordar el tema, comentó: “Ernestina viene arrastrando un montón de problemas de hace muchos años. Muchos los contó, fueron situaciones que le han ocurrido en la vida. En la pandemia le hicimos muchas notas por su restaurant, ya que fallecieron dos de los cuatro socios que eran, y tuvieron que suplir todo eso cuando en pandemia estaba por fundir todo el mundo. Ella tuvo muchas cosas estresantes en la vida, algunas muy privadas que eligió no contarlas, algunas sí me las contó y son muy delicadas, pero es un tema que ella tendrá que contar si quiere en algún momento”.

En referencia al reciente episodio que involucró a la periodista, de Brito detalló: “Pero ayer nuevamente terminó internada en el Cemic. Nos llegó la noticia ayer, y cuando nos enteramos la llamamos de la producción, y Dolores habló con ella”. En ese momento, la productora del programa reveló: “Ayer cuando la llamamos, diciéndole que nos había llegado la información de que estaba internada, Ernestina se reía eufóricamente y me decía que era mentira, que no estaba internada, que estaba en Uruguay con su emprendimiento y que dejemos de inventarle internaciones y controles de alcoholemia. Me lo desmintió categóricamente. Se reía mucho, como que le causaba gracia, yo le creí”.

Yanina Latorre compartió algunas interacciones previas que había tenido con Ernestina, destacando la preocupación de la conductora por la posible difusión de información sobre su salud mental. Latorre añadió detalles sobre el estado de Pais al ingresar al hospital, mencionando una posible fractura de húmero y otros problemas de salud mental.

En el cierre del segmento sobre Pais en LAM, Latorre afirmó: "La situación no es buena. Ha sufrido una fractura y llegó al hospital con un delirio místico, entre otras cosas. Un acompañante la llevó al Cemic y permanece allí, pero hay una total falta de información. Su teléfono está apagado. Se planeaba trasladarla a un neuropsiquiátrico, pero no está claro si esto ocurrió, ya que no hay información disponible. No hay denuncia policial hasta donde sé, pero dadas las circunstancias, debería haber una. Federica Pais atendió nuestra llamada, pero se negó a hacer comentarios sobre el tema".

Antecedentes de Ernestina Pais



Este episodio no es la primera vez que Pais enfrenta situaciones complicadas. En 2023, fue asistida por el servicio de emergencia médica tras un incidente en su domicilio con su hijo. También estuvo involucrada en un accidente automovilístico en Núñez, donde se negó a someterse a pruebas de alcoholemia y narcóticos, según informes policiales.