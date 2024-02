El fuerte cruce entre Fernanda Iglesias y Amalia Granata por las acusaciones de abuso de Roberto Pettinato

Amalia Granata fue una de las invitadas al programa LAM, donde se abordaron sus comentarios realizados durante una entrevista en el programa de Radio con Vos. Durante esta intervención, Granata abordó su relación laboral con Roberto Pettinato durante su colaboración en televisión.

Sus declaraciones, sin duda, provocaron controversia, al señalar a las mujeres que trabajaron con Roberto Pettinato y que "se sentían acosadas… bueno, yo he visto cada cosa ahí", expresión realizada frente a la panelista Fernanda Iglesias, una de las personas que denunció a Pettinato por abuso.

Granata compartió su experiencia trabajando con Pettinato, destacando: "fui muy feliz porque me dejaba desarrollar no solo como panelista, mostrar... en ese momento se usaba mucho mostrar el cuerpo y me divertía. No me sentía cosificada mostrando el cuerpo".

Fernanda Iglesias vs Amalia Granata

Amalia enfatizó: "Estaba Nacho Goano, estaba yo y... bueno después desfilaron muchas, que no congeniaban con Roberto. Cuando lo sabes llevar te divertís y lo pasas bien. El resto de las que pasaron por esa silla se sentían acosadas, se sentían ofendidas... ni que fueran todas acosadas, no me hagas hablar. Nacho me venía a preguntar si se podía cambiar en mi camarín porque escuchaba ruidos que le eran incómodos en el de él".

El conductor del programa, Ángel de Brito, le preguntó a Amalia si entonces ella ponía en duda las afirmaciones de "las mujeres que se sintieron acosadas", a lo que ella respondió: "a lo mejor los gemidos que escuchábamos no eran de placer. Yo escuchaba gemidos, dos personas, placenteras. Eso se escuchaba".

En medio de la conversación, Amalia mencionó a Fernanda Iglesias, sugiriendo un supuesto vínculo romántico que esta habría tenido con Roberto Pettinato en esos años.

Fernanda fue clara en su respuesta: “Yo no fui novia de Roberto. Fui acosada por él. Él se metía en mi camarín y me ponía la mano en la vagina. Así como si fuera una violación. Es horrible que vos digas 'ay escuchaba gemidos' porque se dijo que yo tenía una relación cuando yo estaba siendo acosada en un camarín”. Además, detalló que en ese momento ella tenía alrededor de 32 años y llegó a decirle a Roberto Pettinato: “'Que vos quieras no quiere decir que yo quiera'. El creía que era como que él quería y ya está, vos tenías que querer. Y yo decía, 'ya fue, que tenga lo que tenga que pasar y que después no me maltrate al aire'”.

Fernanda también detalló que durante su participación en el programa Un mundo perfecto, "Roberto se masturbó adelante mío en un camarín. Después de eso yo empecé a decirle a mi novio que me acompañe".

"Lo peor de todo es que yo no me daba cuenta que estaba siendo acosada, yo pensaba que era ‘bueno, jaja, es lo que tiene que pasar’. Y cuando me di cuenta, cuando Thelma Fardin contó lo que le había pasado y todas empezaron a contar, lloré 3 días seguidos", continuó explicando Fernanda.

A medida que la conversación avanzaba y Fernanda Iglesias presentaba su denuncia, la tensión aumentó en el estudio, provocando un acalorado intercambio entre la panelista y la invitada, Amalia Granata.

"Ahora sos bastante de derecha", comentó Fernanda a Amalia, a lo que esta respondió: "Chicos ustedes están equivocados. Yo no cambié, me hice más vieja. No puedo ahora salir en tetas porque tengo 42 años. Antes tenía 23 y era otra historia, era juventud, rebelde".

"No digo salir en tetas, pero defender a tu compañera que dijo ‘me acosó Pettinato y le tuve que pegar una piña en la panza'", le reprochó Fernanda.

Amalia reiteró que no está emitiendo un "juicio de valor sobre Pettinato y las chicas", a lo que Fernanda señaló que ella insinúa que las denunciantes están mintiendo.

En ese momento, LAM presentó un video que recopila testimonios de mujeres de la televisión argentina que compartieron experiencias de violencia, acoso o abuso por parte de Roberto Pettinato.

Martina Sotopose expresó, "Él es lo que es y es un abusador y un acosador. Mi primer programa al aire en vivo en la televisión fue "Un mundo perfecto" y el tipo antes de salir al aire me llevó tras bambalinas y me encajó un chupón, así de una, en el medio del estudio con gente que iba y venía. Me preguntó: ¿che nosotros vamos a coger? Yo tenía 23 años. No. ‘¿Y no tenés una amiga para presentarme?' Y cosas horribles que no puedo ni reproducir. Frases espantosas".

Lola Becerro recordó un encuentro en el camarín con Pettinato, quien hizo comentarios inapropiados sobre su cuerpo: "Fui a su programa, entro, lo saludo y me dice: 'ay no te conocía, pero conocía tus pezones, porque me encantan'. Así literal. Y yo me quedé, todo esto en el camarín. Que asco este tipo. Nunca le dije nada, porque me daba miedo, por ahí no trabajo nunca más".

Josefina Pouso describió cómo Pettinato contribuyó a la degradación y humillación de las mujeres en el ámbito laboral televisivo, "Él es una porquería. Nos duele porque nos hizo mierda, en nuestra intimidad, en su momento que nosotras creíamos que era parte del juego de la televisión, que una tenía que acceder a determinadas cosas para poder estar, nos hizo mierda públicamente porque después nosotras éramos la mina problemática, la que no podía laburar. Yo abría las piernas entonces me merecía que alguien me toque, que alguien me diga cualquier cosa delante o fuera de cámara, que se meta en mi camarín a tocarme, porque yo hacía un juego de piernas".

Emilia Claudeville reveló haber sufrido acoso y violencia por parte de Pettinato, tanto en público como en privado: "Yo sufrí acoso de parte de Roberto Pettinato. Yo sufrí también violencia por parte de Roberto. Mientras él lo hacía a modo de chiste delante de gente, a mí me tocaba, a mí me chupaba el cuello. Me humillaba. Inclusive amenazas antes de entrar al programa, donde se me apoyaba 5 segundos antes de empezar el programa, apoyaba sus dos manos en mi panel, me miraba a la cara y me decía: 'yo no voy a parar hasta que llores en vivo'".

Virginia "Bimbo" Godoy describió un ambiente de trabajo dominado por el maltrato y la desigualdad de género, "Pettinato es un maltratador, lo sabe todo el mundo. Con los varones se llevaba de otra manera. Con las mujeres, las maltrata, nos considera inferiores. El avance sobre los cuerpos está siempre. Él las toca. A mí me mordía el cuello. Conmigo como yo podía hablar y podía ser graciosa me quería maltratar. Me ha hecho bullying con cosas de nivel de la primaria, diciendo 'para vos sos hija de tal, sos adoptada, que asco, nunca trabajé con una adoptada, sáquenla de acá'. Uno no sabe cómo reaccionar a eso. No sos nadie, acabas de empezar, ¿qué vas a decir? Nada".

Ernestina Pais relató, "un tipo que me maltrató continuamente. Habiendo sido un tipo que yo sabía por un montón de testimonios de mujeres que no era una persona que se comportaba bien. No es que él quería tener algo con vos, él quería demostrar poder. Lo demostraba con el acoso o con el maltrato".

Karina Mazzocco describió: "yo fui categórica con él. Le dije que no me interesaba en lo más mínimo. Me pasó que, por poner el límite, después fue peor. No el acoso, el maltrato, el destrato".