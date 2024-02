Explosivo: Fernanda Iglesias reiteró sus acusaciones contra Pettinato y apuntó contra otros integrantes de "Duro de domar"

Marina Calabró conversó con Fernanda Iglesias en El Observador 107.9 sobre las polémicas por su denuncia hacia Roberto Pettinato. Para comenzar, le consultaron cómo estaba con todo este revuelo mediático: "Es recordar cosas que no recordaba hace tiempo y decir 'qué boluda fui, cómo no me di cuenta de lo que estaba pasando'. A mí no me quedó un trauma ni nada. Pero cómo no me di cuenta que eso estaba mal", expresó.

"Pasó en el 2007, 2008", recordó la periodista. "Es cierto que había otra conciencia, que muchas cosas se naturalizaban", reflexionó Marina. "Yo decía 'bueno, si no le hago jajaja por ahí después no me hace lugar en el programa o pide que me saquen'. Se te cruzan un montón de cosas. Yo en ese momento estaba separada con un padre que no me pasaba un mango, tenía una nena, no podía quedarme sin trabajo. Además, el trabajo me gustaba. Era un trabajo soñado. No quiero decir que aguantaba cualquier cosa, pero sí", dijo Iglesias.

Además, hizo alusión a cuando se dio cuenta de lo que le había pasado tras escuchar los testimonios de Thelma Fardin. "Fue ahí que dije 'entonces esto que me estaba pasando era eso', porque yo, en un punto, trataba de decir 'bueno, soy su preferida, qué lindo, me la aguanto'. Es como que tratás de fingir y de zafar de una situación que no está bien porque nadie puede venir a tocarte sin tu consentimiento. Pero no se hablaba para nada de eso. Nadie te explicaba", contó.

"Yo ahora a mi hija le digo: hacé lo que quieras pero siempre que vos quieras. Que nadie te haga nada que no quieras. Tu cuerpo es libre, tu cuerpo es tuyo pero que no te hagan nada sin tu consentimiento", comentó Fernanda en relación a su familia. "Y a mí nadie me había dicho es nunca", agregó.

"¿Alguna vez te lo facturaste?", preguntó Marina. "No, no me siento culpable. Me siento una pelotuda. Porque era como que lo aguantaba y trataba de que estuviera todo bien. Él a mí me parecía un capo. Es como cuando te viola tu tío, como abuso de confianza", detalló Iglesias.

También se le consultó sobre las personas que defienden al conductor. "La familia defiende a Felipe Pettinato que está involucrado en un homicidio. Cómo no lo van a defender", exclamó indignada.

La revelación de Fernanda Iglesias sobre el Chavo Fucks

"El otro que también era bastante, no acosador, pero tenía esa cosa de macho alfa, era el Chavo Fucks. Él te trataba bien hasta que se daba cuenta que nunca te iba a poder coger. Ahí te empezaba a tratar re mal", sentenció. "Cuando se dio cuenta que conmigo nunca iba a pasar nada, me empezó a tratar como el culo. Y yo pensaba: me va a pasar lo mismo con Pettinato. No me va a dar aire, no sé, me va a sacar del programa, porque él tenía la potestad", agregó la periodista. "Y también estaba Sebastián Presta, que ahora es un actor conocido, pero que en esa época producía y una de sus funciones era llevarle minas a Diego Gvirtz el dueño de la empresa. Todo el tiempo se hablaba de las fiestas con modelos en la productora".

La respuesta por el conflicto con Amalia Granata

En cuanto al cruce con Amalia Granata y sus recientes dichos donde cuestiona a las víctimas y las manda a la justicia, explicó que ella "cree que nosotros lo seducíamos. Imaginate en ese año". Cuando tuvieron el fuerte cruce en televisión, dijo que lo podría haber abordado distinto. "Pero me lo dijo con maldad, por eso le contesté así y por eso pienso todo lo que pienso de ella. Es el mal. Es una persona odiosa", comentó. "La justicia no sana. Te sanan otras cosas. No me parece que sea la justicia el lugar donde sanar. Además, vos vas a la justicia y le decís que no tenés testigos. Yo estaba sola en el camarín con él. ¿y qué más? ¿hay pruebas? y entonces se cae la denuncia. Porque es tu palabra contra la de él", agregó, por el reciente tweet de Amalia.