En memoria de Philip Trower

John Philip Trower fue un escritor inglés, nacido en Londres el 16/05/1923 en una familia anglicana. Fue educado en Eton y Oxford, pero sus estudios universitarios fueron interrumpidos por la Segunda Guerra Mundial. Sirvió en el Ejército británico en Italia, donde fue herido, y luego como oficial de inteligencia en El Cairo (Egipto), hasta 1947. Durante la guerra se alejó de la fe cristiana; y al acabar su servicio militar formó una pareja homosexual con el poeta estadounidense Dunstan Thompson, ex católico. Ambos se establecieron en un pueblo pequeño de Inglaterra, y Philip se volvió un escritor y novelista exitoso. A continuación, un relato de su conversión al catolicismo en 1953.

“Philip y Dunstan estaban visitando Walsingham un fin de semana, no lejos de donde vivían, cuando pasó una procesión del Santísimo Sacramento. De repente Dunstan cayó de rodillas e hizo la señal de la cruz, todo ante su sorprendido compañero. Philip sintió inmediatamente que había algo mucho más grande que su relación terrenal con Dunstan, y que tendría consecuencias profundas en sus vidas. Y así fue. Después que Dunstan dijo a Philip que había hecho una confesión completa y se había reconciliado con la Iglesia, Philip supo que eso significaba el final inmediato de su relación sexual. Al principio, Philip se sintió aislado y abandonado, pero pronto se dio cuenta de que ello era una gran bendición, ya que lo liberaba de una vida de pecado que él siempre supo que estaba mal. Mejor aún, el despertar católico de Dunstan condujo a Philip a volverse también católico, descubriendo lo que providencialmente le había dicho un amigo cuando era joven: 'Nunca encontrarás el amor hasta que lo encuentres en el sagrario'. Los dos siguieron siendo compañeros muy cercanos… pero, fieles a la doctrina católica, nunca volvieron a pecar el uno con el otro1.”

Después de volverse católico, Trower escribió Un peligro para el Estado, una larga novela sobre una familia española involucrada en las intrigas que condujeron a la supresión de la Compañía de Jesús en 1773 y la destrucción de las misiones jesuíticas guaraníes en el Paraguay.

Luego Trower se desempeñó como periodista, escribiendo sobre asuntos relacionados con la Iglesia Católica para periódicos británicos y norteamericanos, y especialmente cubriendo varios Sínodos de los Obispos en Roma. Esto contribuyó mucho a su comprensión del Concilio Vaticano II, la crisis post-conciliar de la Iglesia Católica y sus raíces históricas. Sobre estos temas escribió dos libros de valor extraordinario: Turmoil and Truth (El alboroto y la verdad, 2003) y The Catholic Church and the Counterfaith (La Iglesia Católica y la contra-fe, 2006). Las obras de Trower maravillan por la forma clara, sólida y vivaz en que presentan temas muy complejos. Muestran que su autor estaba dotado de buenas dosis de formación filosófica y teológica, habilidad pedagógica y buen humor.

Philip Trower se graduó en la Universidad de Oxford en 2018, a los 95 años de edad, 76 años después de completar sus estudios en el New College de Oxford. Falleció el 09/01/2019.

En La Iglesia Católica y la contra-fe, Trower compara el proceso de discernimiento con respecto al pensamiento moderno que los intelectuales católicos están llevando a cabo hoy con la labor de discernimiento con respecto a la cultura antigua que los Padres de la Iglesia realizaron en los primeros siglos de la era cristiana.

“Como traté de mostrar en Turmoil and Truth, tal proceso ha estado ocurriendo en la Iglesia durante unos 200 años; y puede haber pocas de las nuevas teorías e ideas que han surgido durante ese tiempo sobre las que ella no haya dado una guía o instrucción. El número de documentos [eclesiales] es enorme. Mayor aún es la literatura secular sobre el tema. Tenemos incluso Diccionarios del Pensamiento Moderno. Pero hasta donde yo sé, no ha habido un examen de sus componentes principales y sus implicaciones para la fe católica desde un punto de vista católico —al menos no para los lectores no académicos en inglés—.

Los componentes principales que he elegido son: las doctrinas de la Ilustración del siglo XVIII; la teoría de la evolución y sus derivados; las escuelas de filosofía poscartesiana que más han influido en el pensamiento católico; las ciencias humanas; y las teorías más radicales de la teología protestante liberal del siglo XX. Los hallazgos de las ciencias exactas son el único componente importante que he omitido porque en la medida en que son exactos ya no suponen ningún obstáculo serio para la cosmovisión católica y cristiana. De estos componentes, las doctrinas de la Ilustración son, a los efectos de este emprendimiento, con mucho los más importantes.

El 'pensamiento moderno' podría definirse como la suma total de lo que los hombres modernos saben, o creen saber, con las doctrinas de la Ilustración como su alma o principio informador. Son estas doctrinas las que ahora dan al pensamiento moderno y a la cultura occidental su coherencia, forma y sentido de propósito. (…)

Éste es, pues, el propósito principal de las dos primeras partes del libro, que son las más largas: arrojar la luz de la revelación sobre la mente del mundo occidental a medida que avanzó del segundo al tercer milenio, y se movió desde el cristianismo hacia un secularismo que aparentemente lo abarca todo2.”

Desde 2021 traduje del inglés tres libros de Philip Trower y los publiqué en formato PDF, para su descarga gratuita: La Iglesia docta y la rebelión de los eruditos; La Iglesia Católica y la contra-fe; El trasfondo del ecumenismo. Actualmente estoy traduciendo El alboroto y la verdad. Para terminar este recuerdo agradecido, recomiendo calurosamente los escritos de Trower.

1) William Doino Jr, A Catholic gentleman: the inspiring life of Philip Trower, en: The Catholic Herald, 25/02/2019; la traducción es mía.

2) Philip Trower, La Iglesia Católica y la contra-fe, edición en PDF, pp. 3-4.