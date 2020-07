En proceso de liquidación, Caputto tiene una de las mejores zafras en mucho tiempo

En medio de un proceso en la Justicia de liquidación y en un contexto de pandemia global, los números de Citrícola Salteña SA (Caputto) son los mejores en mucho tiempo.

La empresa salteña bajo la administración de la Liga de Defensa Comercial (Lideco) registra en lo que va de este año importantes aumentos en las exportaciones, con mejoras en precios y en volúmenes a los principales destinos: Estados Unidos, Europa y Brasil.

Según informó la empresa, si se considera el trimestre abril – junio de 2020 en comparación a igual período de 2019, los ingresos en dólares aumentaron un 66%. “Hasta ahora hay ventas por US$ 7 millones frente a US$ 4,2 millones de un año atrás”, se aseguró en un comunicado.

A su vez, Citrícola Salteña señaló que hubo un aumento en los precios internacionales del 15% la tonelada para los bienes que comercializa, que pasaron de una tonelada a un valor de US$ 857 a US$ 985 en 2020.

“En la enorme mayoría de las ventas concretadas, los productos ya llegaron a destino en tiempo y forma, por lo que la temporada transcurre con total normalidad en los principales mercados que son Estados Unidos, Europa y Brasil”, se afirmó desde la firma salteña.

De datos relevados por El Observador en base a Aduanas, surge que en lo que va de 2020 hubo un aumento de al menos el 20% en las exportaciones de la empresa, aunque como antecedente se debe tener en cuenta que 2019 fue un mal año.

Además, Caputto remarcó que los servicios de empaque se “han incrementado un 250% este año”. La empresa brinda este tipo de prestaciones a otras firmas del rubro, como Camposol. Este año se ha empacado por un monto equivalente a unos US$ 800 mil, mientras que en el 2019 por esa misma actividad se alcanzaron registros de US$ 320 mil, lo que arroja un importante incremento en esta actividad, señalaron desde la firma salteña.

A pesar de las sucesivas asistencias financieras que ha recibido Caputto de parte del Estado y de su presentación a concurso de acreedores en febrero de 2019, un estudio de viabilidad económica -financiera realizado por la consultora Exante concluyó que para los próximos años “la empresa debería lograr de un modo sistemático flujos de fondos operativos positivos”.

Según la consultora, “no debería requerir financiamientos adicionales y podría, paulatinamente, reducir el nivel de endeudamiento actual”.

Estas proyecciones se basan en una potencial capacidad en el aumento de la producción para 2021 a raíz del desarrollo de las plantas de mandarina, que todavía son jóvenes y no han llegado a su máxima capacidad productiva. También se considera un importante aumento en limones y naranjas.

Citrícola Salteña recibió a través del Fondo Citrícola recursos financieros por $ 287 millones en tres diferentes etapas, que tuvieron como objetivo la realización de la zafra 2019 y 2020.

Se estima que realizando la inversión agrícola adecuada (fertilización, cura, podas), Caputto podría duplicar su producción en seis años.

Exante expresa que “resulta viable” el mantenimiento de la operación de la empresa siempre y cuando “se llegue a un acuerdo con las distintas clases de acreedores que comparecen en el proceso concursal”.

En la actualidad, Caputto tiene un pasivo por US$ 50 millones y su principal acreedor es el Banco República. A los US$ 20 millones que debe a esta institución bancaria, que se dividen en US$ 13,8 millones como acreedor privilegiado y algo más de US$ 6 millones como créditos quirografario, se suman deudas comerciales de proveedores de insumos tanto a nivel nacional como internacional. También figuran otras instituciones como el Scotiabank y Heritage, además de una deuda de US$ 1 millón que se mantiene con los trabajadores.

La empresa posee activos tasados por cerca de US$ 70 millones, que dependen especialmente de la valuación que tienen las plantaciones citrícolas, que incluyen variedades de frutas, infraestructura, sistema de riegos, accesos e invernáculos, entre otros. La gigante salteña tiene como activos unas 3.500 hectáreas de las cuales 1.500 fueron destinadas a la reconversión varietal, debido a que en 2016 hubo un cambio de preferencias del consumidor que dejó de inclinarse por la mandarina Satsuma -sobre todo en Europa-, lo que provocó un shock para la firma.

Después de que la Justicia dispusiera la liquidación de la empresa y el cese de sus administradores, la Liga de Defensa Comercial (Lideco) presentó un plan de negocios que fue aceptado, pero los representantes legales de la empresa apelaron la decisión judicial. Aunque dicha apelación no tiene aún una resolución, tampoco tiene efectos suspensivos sobre la liquidación de la firma.