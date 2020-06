Jueza negó recurso para frenar liquidación de Caputto y proceso sigue adelante

La jueza Susana Moll resolvió este martes negar el pedido por parte de los accionistas de Citrícola Salteña (Caputto) de poner en efecto suspensivo la liquidación de la empresa, por lo que ahora deberá pasar a un Tribunal de Apelaciones.

Este martes el síndico nombrado por la Liga de Defensa Comercial (Lideco) presentó ante la Justicia un proyecto de liquidación de la empresa, luego de que se dispusiera el pasado 15 de mayo la “disolución” y el cese de los administradores de Caputto. En estas circunstancias, el proceso de liquidación seguirá adelante liderado por el síndico Fernando Cabrera.

El representante legal de los accionistas de Caputto, Ricardo Olivera, dijo a El Observador que la decisión judicial va en línea con lo que se esperaba y que de ahora en más se estará a la espera de lo que decida el Tribunal de Apelaciones, tras la solicitud que ya fue derivada.

En una situación en la que se entiende desde todas las partes que la zafra citrícola debe continuar con normalidad (la firma ha recibido fondos del Fondo Cítricola para que eso ocurra), ahora la gestión de la empresa está en manos de Lideco, en un año de alta demanda desde Estados Unidos y Europa que ha llevado a tener una de las mejores zafras del último quinquenio.

En este sentido, Cabrera apuntó este lunes que el objetivo es presentar una estrategia que evite la destrucción de valor que implicaría un remate de los activos de la firma por separado.

Según el síndico, se busca preservar el valor de la empresa en su conjunto y recordó que la Ley de Concurso de 2008 (Nº 18.837) prevé la venta de la organización en funcionamiento, a diferencia de lo que ocurría previamente cuando la única alternativa era el remate por partes.

Caputto es la principal empresa citrícola del país y emplea entre puestos directos e indirectos, unos 1.500 empleados. En febrero de 2019 solicitó el concurso de acreedores ante la Justicia debido a una compleja situación financiera y económica.

A los US$ 20 millones que debe Caputto al BROU, que se dividen en US$ 13,8 millones como acreedor privilegiado y algo más de US$ 6 millones de créditos quirografario, se suman deudas comerciales a proveedores de insumos tanto a nivel nacional como internacional, que alcanzan un pasivo cercano a los US$ 50 millones.

Sin embargo, la empresa posee activos tasados en alrededor US$ 70 millones, que dependen especialmente de la valuación que tienen las plantaciones citrícolas, que incluyen también variedades de frutas, infraestructura, sistema de riegos, accesos e invernáculos, entre otros.

En noviembre, se estuvo cerca de un acuerdo con la mayoría de los acreedores, pero finalmente las negociaciones según la empresa se frustraron ante un cambio de postura en su posición con respecto a la deuda del BROU, que es el principal acreedor.