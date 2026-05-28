Se suspendió por segunda vez la junta de acreedores de empresas de Alejandro Berrutti para un vericueto legal

En medio de un fuerte operativo de seguridad, con presencia policial adentro y afuera de la Sala Constitución del Palacio de los Tribunales, se volvió a intentar realizar la junta de acreedores de dos de las empresas de Alejandro Berrutti, Oro Rojo y Reina Vaca SA. y se suspendió nuevamente.

La anterior junta se suspendió luego de que uno de los damnificados le dio un golpe a Berrutti, quien denunció al excliente y ratificó la denuncia con el objetivo de que sea imputado por lesiones personales, de ahí que esta vez había una fuerte presencia policial.

Este jueves, el juez concursal Leonardo Méndez dijo al iniciarse la junta que se generaba un "inconveniente" porque las empresas no tenían representación legal al estar en concurso necesario y haber cesado sus administradores.

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La síndico de las empresas del grupo de Berrutti, Stella Borja, alegó que al haberse dictado concurso necesario se suspendió la legitimación de las sociedades para poder actuar, salvo presentar recursos en el concurso. "Hoy no tiene legtimiación el señor Alejandro ni para comparecer por Berrutti, ni Berrutti Argenti para Oro Rojo", explicó Borja.

También dijo que ella no podía asumir la titularidad porque se daba un "conflicto de intereses" por ser la síndica de este concurso.

Por eso le planteó al juez que para evitar nulidades y no se tenga que "ir macha atrás constantemente" se designe a un defensor de oficio para que vaya controlando los actos que se vayan ejecutando.

El juez dijo que compartía que era "muy riesgoso" seguir porque se podrá plantear luego que las empresas quedan en estado de indefensión, por lo que le parecía lo mejor suspender la junta y volverla a convocar una vez que se designe un defensor de oficio.

Alejandro Berrutti Fuerte dispositivo de seguridad en la junta de acreedores de empresas de Alejandro Berrutti Leonardo Carreño/ FocoUy

Méndez decretó la designación del abogado Gonzalo Lorenzo, uno de los integrantes de la lista de síndicos, y dio un plazo de tres días habiles para que acepte el cargo. Luego de eso, el juez fijará nueva fecha de junta de acreedores.

Tanto el abogado de Berrutti, Leonardo Mello, como una abogada de Scotiabank, dijeron que disentían con la suspensión de la audiencia. En el caso de Mello dijo que compartía que la empresa quedaría en estado de indefensión pero afrimó que la junta se podía realizar de todos modos, ya que la ley permite al deudor (Berrutti) presentar el convenio que puso a consideración de los acreedores (damnificados).

Ese acuerdo, que busca evitar la liquidación de las empresas, ofrece pagar el 58% de lo que les debe a 9 años y en 18 cuentas semestrales.

El convenio prevé que dentro del plazo de 30 días, contados desde la aprobación de cada convenio, se prevé la constitución de un fideicomiso de garantía, a través del cual se realizarian los pagos a los acreedores, para lo que se contempla la apertura de una cuenta bancaria donde Berrutti y Argenti (accionistas de Rey Toro S.A.) depositarian una suma inicial de US$ 150.000, monto que sería distribuido -a prorrata- entre todos los acreedores con créditos verificados.

Una vez constituido este fideicomiso se plantea un esquema de 19 pagos semestrales de US$ 150.000 provenientes de la cesión de ganancias de Rey Toro S.A. y para ser distribuidos entre los acreedores. Asimismo, se prevé que sean Berrutti y Argenti quienes completen estos US$ 150.000, en caso de que durante algún semestre no se alcanzara dicho monto por parte de Rey Toro S.A.

El abogado de Berrutti en el concurso dijo que llegaron a superar apenas el 30% de adhesiones y pretendían pedir una prórroga para seguir recabando firmas.

En el caso de Reina Vaca la sindicatura reveló que tiene activos por US$ 3.944.191 y una deuda de US$ 8.215.875 mientras que Oro Rojo tiene activos por US$ 5.814.073 y un pasivo de US$ 13.798.862.