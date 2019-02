En realidad, la web no es mundial

Allison McDonald / The Conversation

Como luce internet para los usuarios en EEUU puede ser muy diferente a la experiencia en otros países. Algunas de esas variaciones se deben a la censura gubernamental de los servicios. Pero las empresas también están creando obstáculos para los usuarios que desean explorar libremente internet.

Los operadores de sitios web y los administradores de tráfico a menudo optan por negar el acceso a usuarios según su ubicación. Los usuarios de ciertos países no pueden visitar ciertos sitios web, no porque sus gobiernos lo digan o porque sus empleadores quieren que se enfoquen en el trabajo, sino porque una corporación en medio mundo ha tomado la decisión de negarles el acceso.

Este geobloqueo, como se le llama, no siempre es malo. Las compañías pueden optar por no recibir visitas de países a los que no envían productos, por ejemplo. Pero otras veces es por conveniencia o por pereza: puede ser más fácil detener los intentos de piratería en un país bloqueando a cada usuario de ese país, en lugar de aumentar la seguridad de los sistemas vulnerables.

Independientemente de sus justificaciones, este bloqueo está aumentando en todo tipo de sitios y afecta a los usuarios de casi todos los países del mundo. El geobloqueo afecta a las personas con la misma eficacia que la censura del gobierno. Y crea una internet más fragmentada, donde cada país tiene su propia burbuja de contenido y servicios, en lugar de compartir una comunidad global de información e interconexión.

Medición

La Universidad de Michigan investigó la mecánica del geobloqueo, incluido el lugar en el que ocurre, el contenido que se bloquea y la forma en que se practica. Mediante un servicio llamado Luminati, que brindó a los investigadores acceso remoto y automatizado a conexiones de internet residenciales en todo el mundo, se analizaron más de 14 mil sitios de 177 países.

Se descubrió que internet realmente se ve muy diferente dependiendo de dónde te estás conectando. Los usuarios en países sujetos a sanciones estadounidenses (Irán, Siria, Sudán y Cuba) tuvieron acceso a muchos menos sitios web que en otros países. La gente en China y Rusia enfrentó restricciones similares, aunque no tantas. Algunos países están menos afectados, pero de los 177 países, todos, excepto Seychelles, fueron sometidos al menos a algún bloqueo geográfico.

Los sitios web de compras eran los más propensos a bloquear geográficamente, quizás debido a sanciones económicas o razones comerciales más directas. Pero algunos sitios que albergan noticias y recursos educativos optaron por bloquear a los usuarios de países específicos, limitando el acceso de esas personas a información y perspectivas externas.

Ineficacias

Como cuando se evade la censura, sortear un geobloqueo no es necesariamente difícil. Pero podría ser costoso, exponer a los usuarios a un seguimiento adicional de su actividad en línea o requerir un nivel de conocimientos técnicos que no todos tienen. Incluso si un usuario puede finalmente acceder al contenido que se le negó originalmente, puede que tenga una carga significativa para obtener acceso a internet más amplio.

Tampoco es fácil, o necesariamente preciso, identificar la ubicación física de un usuario. El uso de la dirección IP numérica de una computadora para estimar en qué lugar del mundo se está usando es notoriamente poco confiable. Es probable que al menos a algunos usuarios se les haya denegado injustamente el acceso a los servicios porque se determina que su dirección de red se encuentra en un lugar donde no están.