Senado despide a Topolansky: "De leyendas tupamaras a leyendas de apoyo popular"

En la apertura del periodo legislativo de 2022, la senadora frenteamplista Lucía Topolansky dejará su banca en la Cámara de Senadores tras 22 años como legisladora. Su banca en el senado será ocupada por el diputado del MPP por Canelones, Sebastián Sabini.

"Por distintos motivos no pude adaptarme al trabajo por Zoom", escribió en su carta de renuncia que fue leída ante la Cámara de Senadores.

Topolansky no participó de la sesión y recomendó "no hacer tanto pamento" a sus compañeros de bancada, según reveló Alejandro Sánchez que fue el primero en hablar en la sesión. "Para nosotros no es un día más", aseguró.

Sánchez destacó el rol de Topolansky en la creación del MPP, y su sol en la política social. También valoró que "nunca abandonó su barrio, Rincón del Cerro", y que cuando el Frente Amplio estuvo en el poder siempre fue "oficialista al cuadrado", como decía ella, explicó Sánchez.

También el senador recordó que cuando fue capturada por su rol de tupamara en el periodo previo a la dictadura cívico militar (1973-1985), su captor le dijo que iba a ser condenada por "30 años más 15", por lo que iba a quedar libre en 2017 y "seguramente no iba a llegar viva". Topolansky, contó Sánchez, le dijo que "iba a llegar viva e iba a poder festejar muchas cosas", y remarcó que en 2017 la emepepista quiso dejar el Parlamento, pero debió tomar el rol de vicepresidenta en lugar de Raúl Sendic.

"Hoy simplemente decidió cambiar de cancha", indicó el senador frenteamplista, y agregó que su militancia no comenzó en el Parlamento, pero "dejó huella".

La senadora frenteamplista Lilián Kechichian consideró la despedida a Topolansky como "renovadora". Por su actuación en la política, Kechichian sostuvo que su renuncia repercute en "toda la institucionalidad".

"Siempre le agradeceré eternamente la reivindicación que el derecho a la verdad del pueblo armenio acerca del genocidio de principios de siglo", agregó la senadora, parte de la comunidad armenia. "Leal, laboriosa y sobre todo una mujer política", agregó.

Sebastián da Silva, senador nacionalista, dijo que al compartir legislatura con Topolansky por primera vez en el periodo 2000-2005, comenzó a ver "la mujer atrás de la leyenda tupamara".

El legislador oficialista contó que el día del "rumor", del falso asalto general de las calles en medio de la crisis que llegó a varios medios, el Parlamento fue cerrado y los autos fueron guardados en el estacionamiento. En un momento en asamblea, Da Silva le preguntó a Topolansky si todo lo que se contaba era cierto y ella le dijo que se quedara tranquilo, que no era cierto.

Según el senador nacionalista, Topolansky formó parte de una generación que perdió en la guerra –contra los militares previo a la dictadura–, y ganó en las urnas, en los gobiernos frenteamplistas. "No le quedó honor a esa generación por alcanzar", afirmó, y agregó que los integrantes de este grupo –Mujica, Bonomi, Topolansky, entre otros– pasaron "de leyendas tupamaras a leyendas de apoyo popular".

El senador colorado Germán Coutinho calificó a Topolansky como una "senadora de fuste", y aseguró que hubo un "antes y un después" de ella en el Parlamento. Valoró su rol de presidenta "leal, ajustada al reglamento" en la Cámara de Senadores de 2017 a 2020.

El senador y líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos destacó la actitud "conciliadora" y "negociadora" de la senadora frenteamplista.

La presidenta de la Cámara de Senadores, Beatriz Argimón, valoró las charlas de política que mantuvo con Topolansky previo a votar su renuncia, y dijo que es "un hasta luego".

Topolansky, integrante del Movimiento de Participación Popular (MPP), reveló esta decisión a sus compañeros de bancada el 8 de febrero, en medio de la discusión por la ley que buscaba una solución para los socios y funcionarios de Casa de Galicia.

Alegó en ese momento que no había podido trabajar todo lo que hubiese querido en este periodo de gobierno por la pandemia, y apostó al recambio generacional del Frente Amplio. La legisladora tiene 77 años y su suplente en el cargo, Sabini, tiene 40 años.

La esposa del expresidente José Mujica comenzó su carrera en el Palacio Legislativo en el periodo 2000-2005 como diputada. En el primer gobierno frenteamplista, de 2005 a 2010, fue senadora, al igual que en periodo 2010-2015, en el que compaginó sus tareas con el rol simbólico de primera dama.

En el periodo 2015-2020 comenzó como senadora, pero en setiembre de 2017 sustituyó en la vicepresidencia a Raúl Sendic, por lo que fue presidenta de la Cámara de Senadores desde ese momento hasta el final del periodo. En el actual periodo de gobierno fue electa por cuarta vez consecutiva como senadora.

"Sabemos que nos seguiremos encontrando donde más te gusta: en la calle y con la gente. Como nos has enseñado siempre, con razón y corazón", dice el MPP en un tweet que homenajea a Topolansky.

Lucía, puede parecer un días más pero para nosotros y nosotras no. Por esto, necesitamos hacerte llegar este mensaje. Porque sabemos que nos seguiremos encontrando donde más te gusta: en la calle y con la gente.

Como nos has enseñado siempre, con razón y corazón.

Gracias. pic.twitter.com/217HD9kbaZ — MPP 609 (@MPP609) March 2, 2022

Noticia en desarrollo