Encontronazo de Jorge Sampaoli y un periodista español: "Si quiere me lo dice afuera"

“No sé si usted vio o no vio, no tengo ningún interés de polémica con usted, solamente publiqué lo que pasó en ese entrenamiento. Que usted habló con el presidente y no con Monchi (director deportivo de Sevilla), simplemente”, le devolvió Tito.

La referencia era a un informe que salió hace una semana en el programa donde trabaja González en el que aseguraban que había “tensión en Sevilla”. La crónica del periodista expresaba: “Monchi y Sampaoli ni se han dirigido la palabra. Ha tenido que ser el presidente Pepe Castro el que mediara. Entre ellos ni se han mirado”.

En la conferencia, Sampaoli agregó: “Pero usted relacionó el vínculo que yo hablaba con una persona con el enojo con otra. Eso es su fantasía. Más allá que usted publique lo que imagina o su fantasía, le genera un titular”.

González respondió: "No es lo que imagino, es lo que vi".

La respuesta del DT continuó y el periodista manifestó: “No solamente usted se equivoca en decirme esto así aquí. Mejor me lo dice afuera si quiere, no aquí, en una rueda de prensa que no está para eso. Ahora digo que usted se equivoca en decirme eso y que yo no lo inventé. No tengo nada más para hablar”.

“Sí, sí, usted lo inventó”, cerró el entrenador que desde que llegó a Sevilla tiene tres victorias, cuatro empates y cuatro derrotas.

