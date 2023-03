Enfrentó a Cristiano Ronaldo, jugó en Peñarol, en Boca, y ahora defenderá a un club de OFI

Fue jugador de selección, tiene una medalla de bronce de los Juegos Panamericanos de 2011, otra de vicecampeón de la Copa Libertadores con Peñarol. Fue a los Juegos Olímpicos de Londres, marcó a Cristiano Ronaldo y a Neymar.

Ahora, firmó con un club que se encuentra muy cerca de Sauce, su pueblo.

Así fue presentado Emiliano Albin, de 34 años, en el Club Atlético Juanicó de Canelones.

En 2018 Albín abandonó el fútbol para terminar la carrera de Agronomía y volvió para jugar en Juventud de Las Piedras, en San Martín de Tucumán y Villa Española.

El lateral fue vicecampeón de América con Peñarol en 2011, cuando le tocó marcar a Neymar en la final contra Santos.

Con los aurinegros jugó un partido en el Bernabéu frente a Real Madrid de Cristiano Ronaldo, quien le pegó una patada.

Leonardo Carreño

Villa Española fue su último club profesional

“Ah, sí, todavía me acuerdo, aunque en realidad yo la vi después, por tele. Yo había ido más fuerte de lo normal, y él sintió un agarrón y me tiró un patadón desde atrás. Yo no me di cuenta porque le pifió y además me fui con la pelota. Encima, después el Pato Sosa lo despeinó...”, contó Albín en una entrevista con Olé.

Su carrera comenzó en Peñarol y continuó en Boca, Arouca de Portugal, Juventud, San Martín, Deportivo Santaní de Paraguay en los últimos dos años en Villa Española.