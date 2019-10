Entre clásicos y novedades: nuestra selección de libros destacados del mes

Así habló el cambista

Federico Veiroj dice que lo encontró de casualidad, mientras esperaba por un casting en un centro MEC. Y dice que automáticamente sintió que había algo, que su próxima película estaba metida entre alguno de esos párrafos tragicómicos escritos por un tal Juan E. Gruber en 1979. Cuarenta años después de su publicación, Así habló el cambista se convirtió en una producción encabezada por Daniel Hendler y la argentina Dolores Fonzi, y capitaneada por el propio Veiroj. Ni lento ni perezoso, el sello Sudamericana rescató el título, le dio una nueva portada y lo lanzó a las librerías para aprovechar el envión de la película –que fue elegida por Uruguay para la carrera por el Oscar–, y la verdad que es una suerte que haya sucedido. En Así habló el cambista ($550), Gruber retrata las idas y vueltas del profesional del título en medio de un Uruguay convulsionado por los años de dictadura. Con una prosa que acompaña la absurda cadencia de su protagonista, la novela es un cruce entre una de gángsters de guante blanco y ese patetismo tan uruguayo que logramos identificar al instante, donde sea.

Marosa

Decían que era fuego y que sus palabras también. Ahora, a quince años de su muerte, la fuerza lírica de Marosa Di Giorgio está presente en un espectacular volumen que funciona como álbum, recordatorio y homenaje. Marosa (Cal y canto, $980) es un trabajo de las investigadoras Ana Inés Larre Borges y Alicia Torres, que se embarcaron en la misión de encontrar a Marosa después de Marosa; esto es, indagar en los recovecos no tan explorados de la poeta salteña y trasladar su encendida personalidad a las páginas. Así, en esta suerte de collage biográfico, las autoras apelan a las fotos familiares, las entrevistas a parientes y una reconstrucción de su vida a partir de algunas memorias conectadas, pero también hay espacio para autores y figuras de la cultura que, encandilados por los versos de la poeta, escriben sus propias vivencias en relación con su obra. Marosa es un trabajo exhaustivo y necesario dedicado a todos aquellos que alguna vez se dejaron conquistar por la poeta, pero también para quienes todavía no han puesto los ojos en ella y sus mundos.

El año del pensamiento mágico (versión ilustrada)

El 2003 fue el año más difícil en la vida de Joan Didion. Sucedió todo de repente. Estaban cenando con su marido y en un momento su mundo se dio vuelta. Él se murió y la dejo sola en el universo que habían construido juntos. Entonces Didion se puso a hacer lo que mejor sabe, lo que tal vez podía salvarla: escribir. “La vida cambia deprisa. La vida cambia en un instante. Te sientas a cenar y la vida que conocías se acaba”, redactó luego de su tragedia. Y con esa frase como punto de partida, la escritora y periodista estadounidense devenida en leyenda viviente empezó a materializar el libro con el que terminaría de consagrarse. El año del pensamiento mágico es ese libro. Un reatro agudo, con reflejos periodísticos, del duelo. “Un acto consumado de valentía literaria, una escritora que, conocida por su claridad, nos permite entrar en su mente mientras ésta se nubla de luto”, reseñó la revista Time. En una edición inédita ilustrada por Paula Bonet (Literatura Random House, $ 890), Didion regresó a las librerías uruguayas con un clásico contemporáneo imperdible.

Belleza roja

Todo empieza con el cadáver de Xiana Alén, una muchacha de 15 años que –por motivos y manos que se desconocen– aparece muerta en su habitación, rodeada de sangre. No hay huellas y no hay manchas alrededor. No hay indicios del asesino. Pero lo que sí se sabe es que la muerte ocurrió durante la noche de San Juan en la misma casa lujosa donde seis sospechosos cenaban en el jardín. Entre los padres, su tía Lía Somoza, una pareja de amigos y la tía anciana de las hermanas Somoza puede estar el asesino.

“Los seres humanos tenemos entre cuatro y seis litros de sangre en el cuerpo. Suficientes para cubrir el suelo de una habitación de diecinueve metros cuadrados”, de esta forma presenta su novela negra la española Arantza Portabales. Es a partir de la primera descripción de la escena del crimen que las imágenes se presentan como pinturas y la pluma de la autora combina naturalmente el arte y la muerte. Y, de fondo, Belleza roja (Lumen, $550) coquetea con el morbo y propone buscar la belleza en el horror.

Des/amor

“Era día de terapia y Laura se había puesto más cargosa que de costumbre. Intentaba persuadirme para que me quedara con ella, ‘para que terminara la noche romántica que habíamos empezado ayer’, me dijo. Rápidamente hice memoria, trataba de recordar en qué momento del día había ocurrido algo por el estilo, algo que se aproximara a lo que refería Laura y no recordaba nada; tampoco le quise preguntar de qué noche romántica me hablaba, porque eso desencadenaría en un inminente problema y no quería más problemas, no estábamos reconciliando”. Así empieza el primero de los once relatos de Des/Amor (Estuario, $ 370), una nueva entrega de la serie Cuadernos de ficción, que se hizo conocida con títulos como Sobrenatural, Fóbal, Aventurero, Erótica, Negro, Balnearios y Horror. En esta nueva edición, siempre con once escritores y once ilustradores, el libro invita a sumergirse en historias de amor, esperanza, espanto, rupturas, encuentros y finales no siempre felices.

Amanecer Búho

Hay quienes no dudan en afirmar que Amanecer búho es el mejor disco de los Buenos Muchachos. Y si no es el mejor, al menos es uno de los más importantes. El objetivo de este libro que forma parte de la colección Discos de Estuario Editora ($ 380) es contar, documentar el proceso creativo de los músicos y su permanente evolución. Y para entrar en ese mundo nada mejor que la mirada de un fan que a la vez es un estudioso de la banda como Diego Rocha. En ese estudio el autor publica, entre otras cosas, extractos de entrevistas de los Buenos en distintos medios. “La voz es un instrumento jodido, porque una guitarra se te desafina y la afinás, pero la voz sos vos (...) Soy la única persona en la banda que ejecuta un instrumento en el mismo idioma que la gente. No es lo mismo con un sonido de la guitarra decir que se acaba el mundo que decir: ‘Se acaba el mundo’”. Con esas palabras el vocalista de la banda, Pedro Dalton, relataba, diez años atrás al periodista de 180, Emiliano Zecca, cómo era mostrar su voz, esa arma que seduce sin piedad en cada show.