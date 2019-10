"No, no, ¡dije que no!", le dijo el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, al periodista Ignacio Álvarez, procurando poner fin a una extendida entrevista en canal 4 y evitando profundizar sobre su posición contraria a los allanamientos nocturnos que propone la reforma constitucional impulsada por el senador Jorge Larrañaga. El tema en cuestión era el narcotráfico.