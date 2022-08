Entre US$ 9.000 y US$ 15.000: los autos usados que buscan los uruguayos

A diferencia de otros rubros, la pandemia potenció al mercado de vehículos usados en nuestro país. La compraventa de automotores con kilometraje en su haber ya presentaba dinamismo antes de la llegada del coronavirus, pero, con la emergencia sanitaria, “muchas personas optaron por comprar autos usados y abandonar el transporte público para evitar aglomeraciones”, explicó la directora Comercial de Carper, Magdalena Pereira, en diálogo con Café & Negocios.

A esa situación se le suma el freno que padece la producción de autos 0 kilómetro (km) en la actualidad. El golpe en la industria automotriz está asociado al quiebre en las cadenas de suministros a nivel global tras las medidas que adoptaron los países para detener la propagación de covid-19 y, más tarde, al conflicto entre Rusia y Ucrania, que provocó una baja en la producción de microchips. Estos artículos son centrales para el funcionamiento del vehículo, dado que se utilizan para distribuir la electricidad en el panel.

Esta coyuntura “llevó a una menor disponibilidad de vehículos 0 km y, en consecuencia, determinó una mayor demanda por los usados”, aseveró el director Comercial de Car One, Pablo Barcelona. El ejecutivo explicó también que esto provocó a una “mayor apreciación de los vehículos usados” en el mercado nacional.

“La venta de vehículos usados está relacionada directamente con lo que ocurre con la adquisición de cero kilómetros”, señaló Barcelona, quien estima que por cada auto 0 km que se coloca en el mercado, se venden tres usados. Además, el ejecutivo apuntó que al cierre de este año se habrán vendido alrededor de 150 mil autos usados en Uruguay.

Según un análisis presentado esta semana por Mercado Libre, durante el primer semestre de 2022 se registró un aumento del 27,6% en la intención de compra de vehículos usados respecto al mismo período de 2021. A su vez, la demanda de estos vehículos subió un 6,3%, y la oferta cayó un 14,3%.

Al mismo tiempo, si bien se registró una mayor intención de compra en el segmento de vehículos 0 km (28,9%) respecto de los usados, la demanda prácticamente se mantuvo durante la primera mitad del 2022 respecto a la de 2021, tras haberse registrado una caída de 0,9%. En tanto, la oferta de los vehículos 0 km cayó un 3%.

Este semestre, los autos usados representaron un 92,5% del portafolio de la plataforma, mientras que entre enero y julio de 2021 esta cifra fue de 93,3%. Los vehículos nuevos, en contraposición, representaron un 7,5% de la oferta en este semestre y 6,7% el período anterior. “El público uruguayo tiene un muy alto interés por los vehículos usados, mucho más que por los 0 km”, apuntó Barcelona. “Para la gran mayoría de la población el acceso al primer auto se concreta con la compra de uno usado”, añadió.

“Un vehículo usado siempre es una buena opción para aquellos que no acceden a un 0 km o para los que buscan simplemente un auto para trasladarse sin preocuparse por las tendencias” del mercado, expresó Pereira.

Las mayores complicaciones

Según las automotoras consultadas, la mayor complicación que enfrentan los uruguayos a la hora de comprar un auto es la financiación. “No todos los bancos financian autos de muchos años pero se soluciona con financieras más pequeñas. No existe el 100% financiado en autos usados; esa es la traba más grande”, apuntó Pereira.

Barcelona señaló que el mercado de los usados está signado por la informalidad. Antes, cuando una persona quería comprar o vender un auto debía encargarse de mostrarlo, encontrarse con desconocidos a horas impropias, en lugares no del todo convenientes con los riesgos que ello implica, recordó Barcelona y apuntó: “cuando se hace una evaluación de los costos y beneficios que implican todas esas tareas el resultado es que se invierte tiempo y dinero en algo que no agrega valor”.

En este marco, Car One busca posicionarse como el actor de este mercado que ofrece garantías en la compraventa de autos usados para ambas partes.

Las oportunidades de comprar un auto usado

En la actualidad, desde Carper se señaló que está en auge el nicho de autos de alta gama usados, que es elegida cuando el cliente no busca la última tendencia en tecnología.

Además, desde Car One, destacaron las garantías que ofrecen como automotora en relación a los autos seminuevos.

Las características más ponderadas por los clientes

Los kilómetros recorridos, el estado del motor, la chapa, la pintura y la relación calidad-precio del producto es lo que más valora el cliente a la hora de adquirir un usado. Asimismo, las garantías que ofrece la automotora —sobre todo en cuanto a la manipulación del kilometraje— y la depreciación que pueda sufrir la unidad son factores fundamentales al concretar la venta de un vehículo usado.

La cilindrada del motor y su consumo de combustibles también son factores fundamentales para los clientes.

Las líneas hatchback, sedán y pick-up son las más solicitadas por los consumidores uruguayos, según datos de Mercado Libre.

Las marcas más vendidas

“Los modelos más buscados en nuestro caso son Chevrolet Onix Prisma seminuevos; ya que es un auto confiable y de bajo costo”, aseguraron desde Carper. En tanto, desde Car One, se puntualizó que los modelos hatch o sedán económicos son los que tienen más demanda. El costo de estos vehículos va desde los US$ 9.000 hasta los US$ 15.000.

Según el relevamiento de Mercado Libre, sin tener en cuenta Montevideo y Maldonado, las marcas de autos usados más demandadas por los clientes uruguayos son Volkswagen, Chevrolet y Fiat. En la capital, las más codiciadas son Chevrolet, Volkswagen y Suzuki. En Maldonado, el top tres es ocupado por Volkswagen, Chevrolet y Suzuki.

Mercado Libre distingue, por precio, de mayor a menor, los vehículos más demandados con más de 100 mil kilómetros de uso. En primer lugar se encuentra Toyota Hilux (US$ 27.490); en segundo lugar se posicionó BMW Serie 3 (US$ 19.800); en tercer puesto se ubicó Chevrolet S10 (US$ 16.900); Ford Ranger (US$14.900) y Toyota Corolla (US$10.500) completaron el top cinco.

Por años de uso

Los vehículos que presentan mayor demanda son los que tienen entre cinco y nueve años de uso (29,8%); les siguen las unidades que poseen entre 10 y 14 años de uso (22,2%); hasta 4 años (15,5%); de 25 a 29 (9,3%); de 20 a 24 (9,2%); las categoría de 15 a 19 y con más de 30 años de uso empataron con un 7% del total, concluyó el relevamiento.