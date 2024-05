Jorge Díaz apuntó contra la fiscal del caso Orsi por no archivar la causa y ella le respondió: "Está destemplado de carácter"

"Ese delito de lesiones que no existió, es falso, desde el momento en que la propia denunciante dice que es falso y es todo armado corresponde archivarse . Punto. Se terminó la investigación, no hay otra ", dijo este martes en diálogo con Informativo Sarandí (Sarandí 690)

Díaz señaló que ahora se debe iniciar otra investigación a raíz de los delitos que ellos denunciaron por calumnia y simulación de delito. "Esa denuncia no se comete en Ciudad de la Costa, se comete en Montevideo. Pedimos en la denuncia que no intervenga la Fiscalía de la Ciudad de la Costa sino la de Montevideo, con la firma de Yamandú (Orsi) y la mía diciendo ´esta fiscal no nos da garantías porque no nos da acceso a la carpeta´"