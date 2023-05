Entrevista a Jorge Macri: "Uno de los problemas que tiene la discapacidad es que no hablamos de ella"

El precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, reconoció en Posdata, que durante "mucho tiempo" mintió acerca de su problema neurológico en una de sus piernas.

Entrevistado por Oscar González Oro en el ciclo de entrevistas para El Observador, Macri contó sobre su enfermedad neurológica. "Yo descubrí que tengo una discapacidad menor pero de acá para abajo este musculito de afuera no anda bien, los nervios no conectan del todo y entonces tengo poca fuerza. A los 20 años me empecé a torcer el tobillo habitualmente, yo jugaba rugby y pensé tenía un problema crónico de esguince, a los 40 me hice más estudios después de mí bypass gástrico y resulta que tengo este problema, que ahora uso esta esta valva", contó.

"Mentía porque me bajaba de un auto y un vecino me decía ´¿pero qué te pasa?´. Y yo decía, ´no, de la época de rugby, la rodilla ya va a arrancar´. Y dije ´para´. Uno de los problemas que tiene la discapacidad es que no hablamos de ella.

