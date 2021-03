Enzo Martínez se metió en la mejor historia de la natación uruguaya

Enzo Martínez escribió este viernes una de las páginas más gloriosas de la natación uruguaya al conquistar la medalla de oro de los 50 metros libre del Sudamericano de Buenos Aires.

El oriundo de Maldonado tuvo una excelente entrada y lideró casi toda la prueba estampando una marca de 22.44, pero sobre el final fue alcanzado por Martins Peixoto de Brasil y Alberto Mestre de Venezuela. Increíblemente los tres tocaron al unísono y registraron el mismo tiempo por lo que compartieron la medalla de oro.

"De mañana se aprontó bien, nadó en 22.80 la serie que es un tiempo que está acostumbrado a hacer en clasificatorias", contó el entrenador que lo formó, Diego Chiriff, a Referí desde Buenos Aires. Chiriff es uno de los entrenadores de la selección junto con Matías Acosta.

"Tomó aire en la carrera de la serie y eso lo enlentece mucho, pero de tarde se afeitó bastante bien la cara, comió poco, descansó y me dijo que se sentía muy fuerte. La marca es muy buena y lo acerca significativamente a la marca A para los Juegos Olímpicos", agregó.

El 22.44 es nuevo récord nacional ya que supera el 22.60 que el propio Martínez registró el 12 de abril de 2019 en el Pro Swim Series Richmond de Virginia, Estados Unidos. Con esa marca desposeyó a Gabriel Melconian del récord logrado el 17 de marzo de 2012 en el Sudamericano de Belén con 22.73.

Martínez, de 26 años, está radicado desde 2012 en Estados Unidos. Estudió y compitió por la Universidad de Gainsville y ahora, ya graduado, compite por el club. Su entrenador es Gregg Troy, el mismo de Caeleb Dressel, la actual estrella de la natación estadounidense, que además, fue compañero y es amigo de Martínez.

El nadador dio otro paso firme para clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio que se celebrarán en julio de este año. La marca B de su prueba es 22.67 por lo que ya la había dado. Ahora la mejoró. Entre hombres y mujeres, es el único con marca B. La marca A es 22.01. Uruguay irá con un hombre y una mujer. Martín Melconian es el único que puede pelearle el cupo a Martínez pero en este Sudamericano estuvo lejos de la marca B en 100 m pecho. En mujeres irá la que más se aproxime (porcentualmente) a la marca B. La mejor ubicada es Nicole Frank, de 17 años, que hizo un excelente Sudamericano.

Uruguay nunca había ganado ninguna medalla en la prueba más rápida del mundo de la natación. En 2012, Gabriel Melconian había sido cuarto, igual que Paul Kutscher en Maldonado 2004 y sexto en Mar del Plata 2000. Francisco Picasso fue quinto en San Pablo 2008, Nicolás Maffio quinto en Medellín 2006 y sexto en Maldonado 2004 y Belén 2002. Martínez no es solo el primer medallista sino que además lo hizo como campeón.

Uruguay no ganaba una medalla en sudamericanos desde que Martín Melconian fuera bronce en 50 m pecho en Medellín 2010, en el marco de los Juegos Odesur.

El último oro lo había logrado Serrana Fernández en Belén 2002 en 50 m espalda y el último varón medallista de oro fue Gustavo Gorriarán en Medellín 1992 en 200 m pecho.

Cincuenta metros al palo sin respirar

Prensa Sudamericano

Enzo Martínez, primer oro uruguayo en varones desde 1992

Chiriff ofició de nexo para que Referí pudiera hablar con Martínez poco después de subirse al podio.

¿Cómo se siente luego de haber logrado esta gesta histórica?

Todavía estoy sorprendido por el triple empate.

¿Sorprendido porque no pensaba ganar medalla o porque los tres empataron?

Yo quería ganar, mi objetivo era meterme en el podio. Fui un poco humilde cuando dije que me quería meter en la final porque el objetivo real era ganar una medalla.

¿Cómo planteó la carrera tras ser sexto en la serie de la mañana?

El 50 m libre es una prueba que no te deja pensar mucho. Cuando me tiré esta mañana venía viendo que el de al lado mío no respiró y yo sí lo hice y no me sentí dolorido. Estaba para bajar ese tiempo y ejecutar en la tarde. Entonces nadé sin respirar, mi fuerte es la salida, saqué mi ventaja hasta el final pero justo en el final me alcanzaron.

¿Y qué sensación le dejó ese remate final?

Que pude haber sido campeón solo, pero que también pude haber perdido y quedar afuera del podio. Compartir podio con Alberto (Mestre) para mí es un honor, fue compañero mío en la universidad y es un excelente nadador.

¿Se siente cada vez más adentro de los Juegos Olímpicos?

Es un paso, es el objetivo que estaba buscando.

¿Cómo fueron sus últimos meses durante la pandemia?

Pasó de todo. Al principio cuando cerró todo recorrí condominios para buscar piletas donde entrenar. Después encontré una piscina a una hora de mi casa para entrenar una hora. En octubre se normalizó la universidad y pude volver pero ahí la prioridad la tiene el equipo universitario. En Florida no hubo muchas restricciones por la pandemia pero se ha generado una nueva normalidad. En mi caso hago la parte física en el garage de mi entrenador.

¿Cómo es ser compañero y al mismo tiempo rival de un uruguayo, en su caso Martín Melconian que también busca marca olímpica?

Con Martín tengo una relación de años, somos compañeros y amigos; cuando competimos estamos siempre en contacto, tenemos una gran relación y somos junto con Inés (Remersaro) los más viejos de la selección. Tanto Martín como yo nos deseamos lo mejor y él fue el primero en felicitarme cuando logré mi medalla.

¿Cómo vio el nivel de la selección?

Bien, es una selección joven, se lograron dos récords nacionales y con pocos entrenamientos por causa de la pandemia. Martín quedó cuarto en su prueba, a nada de ganar medalla.

¿Cómo sigue ahora la planificación de su temporada de cara a Tokio?

El domingo ya vuelvo a Gainsville. La semana pasada fui a un Grand Prix en San Antonio, se compite en burbuja con cuarentena previa, y la semana siguiente tengo planificado ir a otro en California, pero primero hay que pasar por los hisopados y las cuarentenas.

Nicole Frank, un torneo para enmarcar

Prensa Sudamericano

Nicole Frank, la mejor en mujeres

La enorme gesta de Martínez no opaca el gran torneo, que con 17 años, realizó Nicole Frank, nadadora de Olimpia que está becada desde el año pasado en Estados Unidos.

La pupila de Nelson Corbo bajó los récords nacionales absolutos de 400 m combinado y 400 m libre. En la primera prueba estampó 5.02.55 mejorando considerablemente su propio récord nacional fijado el pasado 14 de febrero con 5.08.67 en Coral Springs. En el 400 m libre, este viernes, fijó la nueva plusmarca en 4.28.55 mejorando el 4.32.48 de Andrea De León, vigente desde el 6 de agosto de 2002.

En el 200 m combinado fue quinta en final directa con un tiempo de 2.20.56 con el que igualó su récord nacional. Esa marca es la que la tiene primera entre las nadadoras para clasificarse a Tokio.

Prensa Sudamericano

Nicole Frank en acción, cuatro récords

En 200 m libre y 200 m espalda, Frank mejoró los récords nacionales juveniles B (17-18 años) cerrando una actuación sobresaliente, más allá de que el nivel de la natación femenina a nivel continental no está en estos momentos como para entreverarse en los podios.

"Lo de Nicole ya es una confirmación de que es una nadadora de nivel internacional y que trabaja muy bien las presiones", dijo a Referí su entrenador Corbo.

Con 16 años, Micaela Sierra se metió en las tres finales que corrió: 50, 100 y 200 m pecho.

Prensa Sudamericano

Micaela Sierra, tres pruebas, tres finales

Complicados por la pandemia

El resto de los nadadores uruguayos se preparó en Uruguay donde la natación fue uno de los deportes más postergados por la pandemia.

Taissa Pedreira estuvo a menos de dos segundos de su mejor marca en 200 m libre mientras que en 400 m libre estuvo a cinco segundos. Para los nadadores que nadan de 200 metros en adelante los uruguayos tienen una complicación extra: no cuentan con una pileta de 50 metros para entrenar (la única del país está en Maldonado).

Andrea Sanchis nadó los 100 m libre casi en su mejor marca, Sara Erniaga nadó el 50 m pecho a cuatro décimas de su mejor registro y mejoró su 100 m pecho en un segundo.

Abril Aunchayna reflexionó sobre las condicionantes de los nadadores en general y los suyos en particular: "La preparación estuvo difícil, recién volvimos en setiembre al agua y yo sufrí dos lesiones de las que me costó mucho recuperarme y me limitaron bastante en la preparación. Además del cierre de piscinas, a fin de año hasta enero, tuvimos que nadar en la playa que no es lo mismo. Recién a partir de enero entrenamos bien", explicó a Referí.

En el 50 m espalda registró su segunda mejor marca (la mejor data de 2015) y en el 100 m espalda estuvo un segundo arriba de su tiempo. "Con el proceso que se pudo hacer y al ser la primera competencia en un año y tres meses el balance es bastante positivo", concluyó.

Martín Melconian fue cuarto en 50 m pecho pese a entrar en zona de podio en la serie pero en el 100 m pecho, que en la prueba olímpica a la que opta clasificar, registró 1.03.60 cuando la marca B es 1.01.73 y su récord nacional 1.01.89 (agosto 2019).

La dos veces olímpica Inés Remersaro quedó muy lejos de las finales y sorpresivamente detrás de las demás uruguayas (Andrea Guerra en 50 m libre y 50 m mariposa, y Andrea Sanchís en 100 m libre)

Los resultados de los uruguayos uno por uno

Enzo Martínez, 6º en la serie de 50 m libre con 22.82

Enzo Martínez, 3º en la final de 50 m libre con 22.44

Pedro Chiancone, 17º en la serie de 50 m libre con 24.26

Enzo Martínez, 9º en la serie de 100 m libre con 51.60

Enzo Martínez, 8º en la final de 100 m libre con 51.99

Pedro Chiancone, 13º en la serie de 100 m libre con 51.80

Pedro Chiancone, 12º en la serie de 200 m libre con 1.55.39

Martin Melconian, 3º en la serie de 50 m pecho con 28.40

Martín Melconian, 4º en la final de 50 m pecho con 26.67

Martín Melconian, 6º en la serie de 100 m pecho con 1.03.91

Martín Melconian, 6º en la final de 100 m pecho con 1.03.60

Andrea Guerra, 14° en la serie de 50 m libre con 27.38

Inés Remersaro, 17ª en la serie de 50 m libre con 27.66

Andrea Sanchís, 15ª en la serie de 100 m libre con 59.38

Inés Remersaro, 17ª en la serie de 100 m libre con 1.00.46

Nicole Frank, 12ª en la serie de 200 m libre con 2.08.73 (récord nacional juvenil B)

Taissa Pedreira, 16º en la serie de 200 m libre con 2.10.96

Nicole Frank, 10ª en la serie de 400 m libre con 4.28.55 (récord nacional)

Taissa Pedreira, 12ª en la serie de 400 m libre con 4.42.72

Abril Aunchayna, 13ª en la serie de 50 m espalda con 30.43

Andrea Sanchís, 16ª en la serie de 50 m espalda con 31.27

Abril Aunchayna, 17ª en la serie de 100 m espalda con 1.07.37

Nicole Frank, 9ª en la serie de 200 m espalda con 2.23.03 (récord nacional juvenil B)

Nicole Frank, 7ª en la final de 200 m espalda con 2.23.22

Andrea Guerra, 12ª en la serie de 50 m mariposa con 29.18

Inés Remersaro, 13ª en la serie de 50 m mariposa con 29.39

Micaela Sierra, 8ª en la serie de 50 m pecho con 34.17

Micaela Sierra, 7ª en la final de 50 m pecho con 34.33

Sara Erniaga, 12ª en la serie de 50 m pecho con 35.13

Micaela Sierra, 8ª en la serie de 100 m pecho con 1.13.92

Micaela Sierra, 7ª en la final de 100 m pecho con 1.14.07

Sara Erniaga, 13ª en la serie de 100 m pecho con 1.17.81

Micaela Sierra, 7ª en la serie de 200 m pecho con 2.37.87

Micaela Sierra, 5ª en la final de 200 m pecho con 2.35.64

Nicole Frank, 5ª en final directa de 200 m combinado con 2.20.56 (iguala récord nacional)

Nicole Frank, 6ª en final directa de 400 m combinado con 5.02.55 (récord nacional)

Abril Aunchayna, Micaela Sierra, Nicole Frank y Andrea Sanchís, 5ª en 4x100 m combinado con 4.28.75

Inés Remersaro, Taissa Pedreira, Andrea Sanchís y Nicole Frank, 4ª en 4x100 m libre con 3.57.99