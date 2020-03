Enzo Martínez, el uruguayo que comparte equipo con Dressel, el mejor nadador del mundo

El lunes pasado su club, el Gator Swim Club, cerró sus puertas. El martes lo hicieron todas las piscinas públicas en el estado de Florida. El coronavirus paralizó al deporte y afecta a todos por igual. Al uruguayo Enzo Martínez y a su compañero y amigo Caeleb Dressel, el mejor nadador del mundo en los tiempos post Michael Phelps que corren.

“Estoy entrenando en casa porque también han cerrado los gimnasios. Los supermercados tienen horarios especiales y los restoranes solo trabajan para delivery. En Estados Unidos hay más de 24 mil infectados”, cuenta Martínez a Referí desde Gainsville, en el estado de Florida.

Ahí llegó el 28 de diciembre de 2013 para estudiar y competir en la Universidad Estatal de Florida luego de formarse como nadador en Campus de Maldonado.

Seis meses después, se sumó Caeleb Dressel quien se convirtió en su amigo y compañero de equipo.

¿Quién es Dressel? Un nadador de 23 años que ganó en Río 2016 la medalla de oro en el 4x100 libre junto a Michael Phelps y que a partir del Mundial de Budapest 2017 se erigió en su sucesor al ganar siete medallas de oro. En Gwangju 2019 conquistó seis oros y dos platas.

“Mi mejor momento deportivo fue haber ganado en 2018 con él la medalla de oro del 4x50 yardas libre de la NCAA en nuestro último año.

Fue una revancha porque el año pasado habíamos sido plata”, explica Martínez. El polaco Jan Switkowski, y el escocés Mark Szaranek completaron la posta.

Martínez, de 25 años (cumple 26 el 15 de agosto), se graduó en negocios internacionales y una vez terminada la universidad comenzó a competir en Gator Swim Club con su mismo entrenador, el veterano Greg Troy.

Al equipo se sumó nada menos que Ryan Lochte, ganador de seis medallas de oro en cuatro Juegos Olímpicos y otra bestia de la natación capaz de arrebatarle récords a Michael Phelps.

Lochte de 35, es según palabras de Martínez “otra muy buena persona, ya es grande, tiene familia y es imponente ver la forma en la que entrenan y su mentalidad a la hora de competir”.

“Dressel maduró mucho, cuando llegó nadaba solo el 50 m libre y ahora nada ocho pruebas. Es increíble lo que ha crecido. Es un competidor nato”.

Y sin embargo, los tres están esperando que los Juegos se posterguen o se cancelen porque hace una semana que no tienen pileta para poder entrenar.

El 12 de abril del año pasado, Martínez rebajó el récord nacional del 50 m libre marcando 22.60 en el Pro Swim Series de Richmond, Virginia.

La anterior marca estaba en manos de Gabriel Melconian (22.73) desde el 17 de marzo de 2012.

Por siete centésimas de diferencia con Gabriel Melconian, Martínez no pudo ir al Mundial de Kazan 2015 lo que le impidió ser olímpico en Río 2016, cita a la que acudió Martín Melconian –hermano de Gabriel– en 100 m pecho.

Ahora, esa marca en el 50 m libre lo tiene primero entre los uruguayos para clasificar a Tokio 2020.

Como los uruguayos no alcanzan las marcas A, el que más se aproxime a los registros que se piden –un hombre y una mujer– son los que clasificarán.

La marca clasificatoria del 50 m libre es 22.01 y la del 100 m pecho es 59.93 y Martín Melconian tiene desde el 6 de agosto de 2019 (Juegos Panamericanos de Lima) 1.01.89.

“Creo que de bajar 20 centésimas o 30 me pone adentro, pero no quiero ser egoísta con Martín. Somos los dos mejores hoy en la natación de Uruguay, pero solo hay un cupo. Es una carrera rara porque cada uno nada por su lado y en su prueba”, reconoce Martínez.

“Venirme de Uruguay fue un cambio radical en mi vida, todo me costaba más al principio y la verdad es que la pasé mal. Pero me fui adaptando y como atleta cambié totalmente. Aprendí de todo, cosas que nunca me había imaginado”, afirma.

“Para los próximos 30 días están todas las competencias canceladas. Según mi calendario tendría que dar en Misión Viejo en abril, en Indianápolis en mayo y alguna competencia FINA en junio, tal vez Colombia. Pero hay que ver, todo está en el aire”.

El viernes, la Federación de Natación de Estados Unidos (US Swimming) llamó a la postergación de los Juegos en un comunicado. Se le sumó luego su par de atletismo. Estos deportes son los pilares más importantes de los Juegos Olímpicos y Estados Unidos la gran potencia internacional.

Mientras, Martínez se entrena en su casa al igual que Melconian y las dos mujeres en carrera: Nicole Frank e Inés Remersaro, ambas radicadas recientemente en Estados Unidos.

El coronavirus los afectó a todos. Igual que a fenómenos de la talla mundial como Caeleb Dressel o Ryan Lochte. Los uruguayos están prendidos a lo que pueda pasar con Tokio 2020.

Los nadadores uruguayos que apuntan a Tokio 2020

Martín Melconian

Instagram martinmelco

El 15 de marzo escribió en su cuenta de Facebook: "No muchos saben que estuve en Uruguay dos días. En un principio iría a entrenar para el Sudamericano. Al llegar a Uruguay, y ya suspendido el Sudamericano, iba a limitarme a entrenar para el Ppen de España, el 1° de abril. A las tres horas de haber llegado al país se suspendió el Open. A las cuatro horas salió el comunicado en Uruguay que recomendaban a las personas que llegaban de países críticos en tema de coronavirus hicieran la cuarentena por voluntad propia. Básicamente lo que hice fue permanecer en el hotel dos días (salvo para comer y comprar agua ya que estaba en un hotel), y a los dos días me volví a España (si hubiese habido vuelo antes lo hubiese hecho antes). Los que llegaron desde Europa a el país quedarse en casa. Yo ya he llegado a Madrid y estamos en cuarentena todos. Lo que quiero decir es, sean responsables, quédense en casa, tomen las debidas precauciones que dan en los medios de comunicación, y que no cunda el pánico. En Uruguay ya está llegando, se está a tiempo de prevenir".

Consultado por Referí dijo que el 10 de marzo se cerraron las piletas en España y que está en cuarentena y que se encuentra bien de salud.

Su prueba es el 100 m pecho. La marca clasificatoria es 59.93 y la marca que debe hacer para estar seleccionado a ocupar el resto de las plazas que no se conceden por marca es 1.01.73. Su récord nacional data del 6 de agosto de 2019 y es 1.01.89.

Nicole Frank

"Hace tres meses llegué, el 11 de diciembre, al club Azura en Miami que es muy lindo equipo con grandes entrenadores, entrenamientos súper fuertes y un ambiente muy sano. Estuve lesionada, antes de venir me lastimé la espalda en el Nacional absoluto, en el primer día de competencia, la parte baja, preferí no competir, así no empeoraba el dolor. Empecé con clínica y fisioterapia, viajé con dolor, pero no podía parar mis planes. Al llegar me recomendaron una clínica llamada Athletics, empecé a ir, hice tratamiento, ejercicios, y al mes y medio mejoré. Estaba entrenando pero con movimientos limitados, sigo haciendo ejercicios pero ya no me duele, empecé a entrenar más fuerte", comentó a Referí.

"Fui a México 20 días a entrena en altura para el Sudamericano y un evento de Puerto Rico que se cancelaron. Salieron dos récords nacionales desde que llegué, me sentí muy bien en el agua. Creo que se van a seguir dando los resultados. Ahora no puedo entrenar más, cierran las piscinas por prevención para evitar que se propague el virus. Entreno en casa con trabajos de tierra. Vivo con una familia y dos chicas, tenemos piscina pero no es lo mismo que ir a entrenar. Vamos a gimnasio para no dejar de estar activos y seguir positivos", agregué.

Su marca récord del 200 m combinado del 8 de marzo (2.21.72) la puso de momento como la uruguaya mejor posicionada para lograr el cupo femenino que tendrá la natación uruguaya. La marca clasificatoria es 2.12.56 y la referencia olímpica mínima es 2.16.54.

Según su entrenador Nelson Corbo esta es la prueba con la que tiene más chances de clasificar aunque también rebajó el récord de 200 m libre que tenía Andrea De León desde 2004.

Inés Remersaro

"Estoy en Davie, Florida, entrenando en el club Azura Florida Aquatics con un entrenador Italiano que hace ya varios años está radicado en USA. Llegué a mediados de diciembre", dijo a Referí.

"Me siento muy bien, muy contenta con los entrenamientos y motivada para el año que recién empezaba. El miércoles pasado fue que nos informaron sobre la cancelación del Sudamericano y desde ahí el día a día ha cambiado todo. El jueves fue nuestro último entrenamiento en agua y desde el viernes que estamos haciendo únicamente trabajos en seco de manera virtual. Además lo complemento con salidas a correr", expresó.

"Vivo en un apartamento con una americana que estudia en la universidad de Nova Southeastern y compite por esa universidad. Gracias a Suzie, una amiga en común que tenemos, (era compañera mía de la Universidad en Oklahoma y luego nadó un año por NSU) ella vivía en el apartamento y coincidió que yo estaba armando todo para venir acá y ella se graduaba y estaba buscando a alguien que se quede en el apartamento", explicó.

"Vengo muy bien porque las marcas son un resultado del trabajo y estaba entrenando muy bien y muy fuerte", agregó.

Remersaro fue olímpica en Londres 2012 y Río 2016. Esta vez tiene a Nicole Frank como una competidora firme para su plaza. Sin embargo, la nadadora de Biguá expresó: "En la natación siempre se pelea el cupo con otra mujer. No cambia nada porque cada una entrena para dar lo mejor de sí".