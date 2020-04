Es la ley de la selva en el mercado estadounidense de los tapabocas

El mes pasado, Susan Houghtelling, gerente de suministros hospitalarios en el norte de Nueva York, enfrentaba una escasez de artículos médicos cuando, de pronto, su buzón de entrada se llenó de ofertas.

Había anuncios de galones de gel antibacterial, cajas de trajes de aislamiento y, lo más crucial, palés de cubrebocas N95, quizás el producto más buscado en el planeta. Todas las ofertas tenían precios que eran varias veces más altos de lo que normalmente pagaba. “Todas estas personas están saliendo de la nada y, misteriosamente, ahora todas tienen acceso a un suministro abundante”, dijo Houghtelling, quien trabaja para tres hospitales propiedad de Arnot Health, con sede en Elmira, Nueva York. Le reenvió decenas de los mensajes de los nuevos vendedores a The New York Times. Uno le ofrecía cajas de 50 mascarillas quirúrgicas por US$ 70 cada una; solía pagar US$ 2,28.