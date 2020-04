España se escribe con Hache

Tras el éxito mundial de La casa de papel, serie saturada de escenas cursis a más no poder, Netflix le abrió las puertas–que eran ya de por sí grandes– a las producciones españolas. Además de la mencionada, están disponibles Paquita Salas, Las chicas del cable, Élite, Alta mar, Vivir sin permiso y Hache, a la cual hoy me voy a referir. Auspiciado por el raro hiato consecuencia directa de la pandemia, me dispuse a verlas por completo, que son varias aunque tampoco afortunadamente tantas. En todas prevalece una condición melodramática que en ningún capítulo está ausente y que debilita el interés y la credibilidad. Entre los culebrones españoles y las telenovelas hispanoamericanas, no sé qué es peor. Unos inventaron la cursilería, y los otros la perfeccionaron. El auge de las series de acción de tono dramático en las que termina reinando la cursilería está relacionada con lo mismo: con el regreso rimbombante y muy actualizado de lo cursi en diferentes aspectos de la vida ciudadana, como por ejemplo los ámbitos de la política y del deporte. Lo cursi también está invadiendo el menos pensado de los espacios: la televisión por streaming estadounidense. Por lo visto, al anglosajón retraído le cautiva la cursilería hispana.