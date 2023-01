Estados Unidos está trasladando centenares de miles de municiones desde Israel hacia Ucrania

Estados Unidos está moviendo aproximadamente 300.000 municiones de 155 mm almacenadas en Israel hacia Ucrania, ya que sus propias reservas domésticas han disminuido a una tasa crítica, informó The New York Times.

El Departamento de Defensa (DoD) opera una reserva de munición de 155 mm en Israel para sus misiones en el Medio Oriente y para el ejército israelí en caso de emergencias, informó el periódico neoyorquino. Estados Unidos y sus aliados han incrementado constantemente el suministro de esas municiones a Ucrania, lo que ha llevado al virtual agotamiento de sus reservas, por lo que se buscan fuentes alternativas de provisión.

Israel se ha resistido a unirse a la coalición internacional que proporciona armas y equipos por valor de miles de millones de dólares a Ucrania por temor a alterar un acuerdo con Rusia sobre sus actividades en Siria contra las redes de abastecimiento de Hezbollah y los funcionarios israelíes no tuvieron más remedio que aceptar el traslado de municiones poque las mismas pertenecen a Estados Unidos.

La mitad de las municiones ya llegaron a Europa y pronto se entregarán a Ucrania a través de Polonia, dijeron los funcionarios norteamericanos.

El DoD “no discutirá la ubicación o las unidades que proporcionan el equipo o el material”, le dijo el secretario de prensa del Pentágono, Brig. general Pat Ryder a la prensa.

Ucrania está utilizando artillería a un ritmo de aproximadamente 90.000 disparos por mes, lo suficientemente rápido como para agotar severamente sus reservas internas de la era soviética sin la capacidad de fabricar más municiones.

En agosto, un funcionario del Pentágono ya le había anticipado al NYT que “las reservas de munición de 155 mm, disparadas por el sistema de armas de obús, se habían vuelto incómodamente bajas".

El tramo más reciente de ayuda para Ucrania elevó el número de municiones de 155 mm para obuses a más de un millón, así como munición guiada de precisión, según una hoja informativa del DoD en enero y laa mitad de esas municiones provienen de Estados Unidos, Israel y Corea del Sur.

En noviembre, Estados Unidos recurrió a la compra de 100.000 municiones a Corea del Sur que fueron enviadas por Washington a Europa para evitar que Seúl apareciera involucrada en el envío de ayuda militar a Ucrania.

Mientras que los EE. continúa aumentando las armas y los suministros para Ucrania, tanto en términos de cantidad como de potencia de fuego, las reservas de ambos bandos se están agotando, afirman analistas del conflicto y el acceso a tiempo de suministro del tipo correcto de munición podría ser uno de los factores más importantes para ganar la guerra.

El incrementado presupuesto de defensa votado por el Congreso norteamericano incluye disposiciones para la compra de municiones, misiles Javelin y otros proyectiles a lo largo de varios años con el objetivo de compensar el drenaje que se ha producido en las reservas de armamentos a raíz del apoyo a Ucrania.

Rusia y Ucrania utilizan a gran escala la artillería en la guerra de desgaste en el Donbás en el este de Ucrania. En noviembre, el Pentágono estimó que Rusia disparaba unos 20.000 proyectiles diarios, mientras que Ucrania disparaba entre 4.000 y 7.000.

Este sábado, se informaron nuevos combates en el frente que parecía inactivo en el oblast de Zaporiya, en el sur de Ucrania. Las fuerzas rusas lanzaron más de 160 bombardeos en 21 pueblos y ciudades durante la noche, informó The Telegraph, en lo que Moscú describió como una nueva ofensiva.

