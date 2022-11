Estados Unidos estaría alentando a Ucrania en forma privada a mostrarse dispuesta a negociar con Rusia

Según el diario The Washington Post, Estados Unidos estaría alentando en forma privada a Ucrania a mostrarse dispuesto a una apertura para negociar con Rusia. Según fuentes no identificadas, la intención de los funcionarios involucrados no sería empujar a Kiev a la mesa de negociaciones, sino una forma de garantizar que Ucrania siga manteniendo el apoyo de otras naciones preocupadas por la perspectiva de que sus electorados comiencen a desconfiar de una guerra de larga duración.

Funcionarios estadounidenses y ucranianos reconocieron que la prohibición del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de mantener conversaciones con el presidente ruso había generado preocupación en varios países de Europa, África y América Latina, donde los efectos de la guerra en los costos de los alimentos y el combustible se sienten más agudamente, informó el Post. "La fatiga de Ucrania es algo real para algunos de nuestros socios", dijo un funcionario estadounidense no identificado. Las discusiones ilustran cuán compleja se ha vuelto la posición de la administración Biden sobre Ucrania, ya que los funcionarios estadounidenses prometen públicamente apoyar a Kiev con sumas masivas de ayuda "durante el tiempo que sea necesario" mientras esperan una resolución al conflicto que durante los últimos ocho meses ha castigado a la economía mundial y desencadenado temores de una guerra nuclear. En los Estados Unidos, las encuestas muestran un apoyo cada vez menor entre los republicanos para continuar financiando el ejército de Ucrania en los niveles actuales, lo que sugiere que la Casa Blanca podría enfrentar resistencia luego de las elecciones de mitad de período del martes, ya que busca continuar con un programa de asistencia de seguridad que le ha dado a Ucrania la mayor suma anual de este tipo desde los años de la guerra fría. Zelenskiy firmó un decreto el 4 de octubre declarando formalmente "imposible" la perspectiva de cualquier conversación entre Ucrania y Putin, pero dejando la puerta abierta a conversaciones con Rusia. Un portavoz del Departamento de Estado expresó sobre el informe del Post que "lo hemos dicho antes y lo diremos de nuevo: las acciones hablan más que las palabras. Si Rusia está lista para negociar, debería detener sus bombas y misiles y retirar sus fuerzas de Ucrania". “El Kremlin continúa intensificando esta guerra. El Kremlin ha demostrado su falta de voluntad para participar seriamente en negociaciones incluso antes de que lanzara su invasión a gran escala de Ucrania”, afirmó. El portavoz también se refirió a las declaraciones de Zelensky el viernes, en las que dijo: "Estamos listos para la paz, para una paz justa y justa, cuya fórmula hemos expresado muchas veces". En su discurso nocturno al pueblo ucraniano este viernes, Zelensky agregó: "El mundo conoce nuestra posición. Esto es respeto por la Carta de la ONU, respeto por nuestra integridad territorial, respeto por nuestro pueblo". Durante una visita a Kiev, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, dijo este viernes que el apoyo de Washington a Ucrania seguirá siendo inquebrantable" después de las elecciones parlamentarias de este martes. Estados Unidos anunció US$ 400 millones en asistencia de seguridad adicional para Ucrania, incluida la renovación de tanques T-72 de la República Checa y misiles para defensas aéreas HAWK que podrían usarse contra drones y misiles de crucero rusos. Esta nueva asistencia elevó la cantidad total de ayuda militar estadounidense enviada a Kiev a más de US$ 18.200 millones desde el comienzo de la guerra.