Este lunes se conocerán los pedidos de condena contra Cristina Kirchner por corrupción

Hace poco más de un mes y a traves de las redes sociales, Cristina Kirchner, señaló que la sentencia en contra suya estaba "redactada y firmada" por el tribunal oral que debe determinar si es culpable de corrupción en la obra pública en la provincia de Santa Cruz. Días después comenzaron las nueve audiencias de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, transmitidas en vivo, de donde se descarta que ambos pedirán altas condenas, de 10 a 16 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.

Semanas previas a este lunes, la defensa de la videpresidenta argentina incluyó la recusación de los fiscales y del presidente del tribunal luego que se revelaron fotos donde el fiscal Luciani y el juez Rodrigo Giménez Uriburu, presidente del Tribunal Oral Federal 2 que juzga a Cristina Kirchner, aparecieron jugando al fútbol en el mismo equipo y en la quinta que pertenece al expresidente Mauricio Macri.

Las recusaciones no prosperaron y este viernes fue la última jornada de los alegatos finales de los fiscales. Luciani señaló el 1 de agosto que "cuándo asumió la presidencia Néstor Kirchner y luego su esposa Cristina Elizabeth Fernández establecieron un sistema de corrupción institucional con la obra pública en la provincia de Santa Cruz".

En la Argentina los sucesos políticos son atravesados por la grieta. Mientras que para la oposición la causa, y en especial los alegatos, son "históricos". Desde el kirchnerismo se denuncia la "proscripción" de la vicepresidenta.

Lo cierto es que en el momento de los alegatos los fiscales hicieron valer pruebas incorporadas a último momento a través de otras causas. Esas pruebas no fueron debatidas en el juicio oral, que duró más de tres años, y se espera que a la hora de los alegatos de la defensa intente refutar cada una de ellas.

El principal eje de esas nuevas pruebas son las comunicaciones del exsecretario de obra pública José López, el mismo que fue encontrado infraganti tirando en un convento US$ 9 millones. Son cientos de menajes de Whatsapp, Telegram, etc que fueron secuestrados por la Justicia donde se ven las comunicaciones de López, juzgado en esta causa también, con el entorno de Báez o el mismo empresario. La defensa de Cristina Kirchner señala que esas comunicaciones no existe alguna de López con la vicepresidenta y tampoco hay comunicaciones de ella con el empresario Báez.

Pintadas, pasacalles y afichadas bancando a Cristina en todo el país. 🇦🇷#TodosConCristina ❤️ pic.twitter.com/LXwZtNEuat — La Cámpora (@la_campora) August 15, 2022

Los alegatos de lunes tendrán un alto impacto político y medíatico. Sería la primera vez qie formalmente se acusa a Cristina Kirchner de corrupción. Las otras causas fueron cayendo por inexistencia de delito.

Desde hace tiempo que la principal agrupación de kirchnerismo, La Cámpora, viene realizando entre sus militantes jornadas para explicar la supuesta proscripción de Cristina Kirchmer, algunos incluso quieren reeditar las movilizaciones que llevaron a cientos de miles de personas a acompañar a Cristina cuando fue su primera inddagatoria de las más de 48 causas penales que se abrieron en su contra.

Se descuenta que desde la oposición, en especial de Juntos por el Cambios, los pedidos de prisión e inhabilitación sean utilizados en un momento político donde el gobierno y en especial las figuras de Alberto Fernández y Cristina Kirchner están en los más altos níveles de rechazo.