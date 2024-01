"Estoy como el culo": el Indio Solari dio detalles de su estado de salud y el estado de su Párkinson

Carlos "el Indio" Solari no suele dar demasiadas entrevistas, por lo que cada una de sus conversaciones públicas suele generar interés. Y su última entrevista no fue la excepción, ya que el artista argentino dio detalles sobre su estado de salud y explicó las razones por las que en los últimos años ha decidido retirarse de la esfera pública y bajarse de los escenarios.

Diagnosticado con Párkinson - enfermedad que hizo pública en 2016, durante un show en la localidad argentina de Tandil -, Solari fue contundente: "Estoy como el culo".

En una charla para el ciclo argentino Caja Negra, del portal Filo, Solari dijo: "tengo una superactividad que me mantiene abstraído, y ahí logro unos rounds de descanso, pero ni bien vuelvo a la realidad, ya camino muy mal, no puedo hacer un largo en la pileta".

"Si agarrás el libro y buscás Parkinson, te sale todo lo que me pasa", detalló el exintegrante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Solari dijo que no tiene pensado volver a los escenarios, y que también intenta ocultarse cuando tiene que salir de su casa, por ejemplo, para ir al médico. "Al lado de mi dentista hay una casa de venta de artículos de deporte. Antes me sacaba alguna foto, pero ahora no me gusta que me vean así", dijo durante la charla, en la que solo se veía su silueta.

"No me gustan los artistas viejos, los rockeros viejos", agregó. "Me dan un poco de pena, es una cosa de jóvenes", afirmó el artista, que se presentó en vivo por última vez en 2017.

"Además hay que ir varias horas antes para tocar, yo estoy muy incómodo. Acá en casa tengo todo, lo que necesito, lo que me gusta. Están mis libros, mis discos, mi estudio, tengo la piscina calefaccionada para hacer mis elongaciones. Eso tampoco me gusta, saber que tengo un privilegio de poder tener todo, mis medicinas salen como 300.000 pesos (unos $ 14.000 uruguayos), y tener una piletita cerrada y calefaccionada para que venga cada tanto el kinesiólogo, y me imagino a la gente que tiene lo mismo que yo sin poder tener eso", lamentó.