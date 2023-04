Estudiantes del Liceo 10 quisieron ocupar por "sobrepoblación" e inseguridad pero dirección se los impidió

El gremio de estudiantes del Liceo 10 Carlos Vaz Ferreira quiso realizar una ocupación al centro educativo este jueves, pero las autoridades se lo impidieron al no firmar el acta de ocupación necesaria para que la actividad no sea ilegal, denunciaron desde la agrupación de alumnos a El Observador.

Por esta situación, los estudiantes realizaron un "paro activo con intervención" pintando varios afiches con sus reclamos, y organizaron una sentada frente a la institución, relató uno de los voceros del gremio, Alfredo D'Onofrio.

Los alumnos del 10, liceo ubicado en el barrio Malvín en las calles Mataojo y Avenida Italia, protestan por una "sobrepoblación" en los salones de clases, según consignó Canal 10 y ratificaron desde el gremio. "Se eliminó el turno intermedio, y los alumnos pasaron para la mañana y la tarde. Se han creado cursos hasta el límite, y se han sobrepoblado más aún los salones, porque ya estaban sobrepoblados", relató D'Onofrio, quien detalló que en cada turno hay alrededor de 400 alumnos.

A ello se le suma un problema de "seguridad": "Hemos tenido situaciones en la mañana de gente externa que entra y roba cosas", relató el vocero. Para solucionar esta situación, el gremio pide que se contrate a un portero para el turno de la mañana, ya que "en la tarde hay y por eso no pasan esas cosas (los robos)".

Sin embargo, el alumno lamentó que aunque la dirección "está de acuerdo", alegan que no hay presupuesto para esa contratación.

Por estas protestas, los estudiantes se reunieron con las autoridades del liceo y entregaron su plataforma reivindicativa. Según D'Onofrio, esta reunión fue la excusa que utilizaron desde la dirección para no acceder a firmar el acta de ocupación este jueves por la mañana.

"La directora dijo que como ya hubo una reunión no tendrían derecho porque ya llegaron nuestros reclamos. Por más que agradecemos la instancia no hubo cambios, y además se agregaron algunos problemas. Además, ella decidió que no se labrara acta de la reunión", relató el vocero del gremio.

Fuentes del Consejo Directivo Central (Codicen) afirmaron a El Observador que el Liceo 10 "está funcionando", y remarcaron que los estudiantes dispuestos a ocupar el centro eran una minoría del cuerpo estudiantil.