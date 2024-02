"Europa no puede ser ingenua con el Mercosur", dicen desde la UE

El comisario europeo de Mercado Interior, el francés Thierry Breton, defendió este viernes que es "perfectamente normal" que el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur no se cierre si las normas no son recíprocas, pero instó a continuar las negociaciones.



"Mientras no haya reciprocidad es perfectamente normal que no podamos concluir este acuerdo", argumentó Breton en una entrevista con la cadena pública FranceInfo, en línea con la postura que defiende París.



Sobre este asunto, que está entre los temas centrales de las protestas agrícolas que se han dado en numerosos países, como Francia, Bélgica o Alemania, en las últimas semanas, Breton recordó que dado que las últimas versiones de este tratado comercial se empezaron a negociar en 2016, hay nociones que no están integradas, como la importancia de la soberanía alimentaria.



Por eso, Breton defendió que Europa no puede ser "ingenua" en las negociaciones, ya que hay pactos que se dialogan en términos que son "un poco del siglo pasado".



"Habrá que continuar", matizó también respecto a las conversaciones con el bloque suramericano.



Respecto a las protestas de los agricultores, el comisario europeo de Mercado Interior reconoció que las medidas que toma la Unión Europea deben ser igualitarias y que "no es el caso a día de hoy".



Por ello, se mostró favorable a algunas de las medidas que el Gobierno francés planea proponer a Bruselas, según confirmó ayer el presidente Emmanuel Macron en el marco del Consejo Europeo extraordinario.



En concreto, Breton dijo que como comisario va a "apoyar muy firmemente" la iniciativa de dotar a la UE de una ley para garantizar el equilibrio de las relaciones comerciales del sector agrario y alimentario como la que existe en Francia.



Esa norma, llamada 'ley Egalim', obliga a que los industriales y distribuidores paguen a los agricultores unos precios que cubran por lo menos sus costos.



La promesa de que los controles en esta materia se van a reforzar ha sido uno de los puntos clave para lograr que los principales sindicatos agrarios galos llamaran ayer a empezar a levantar los bloqueos de carreteras que mantenían desde hace días.



El Ejecutivo francés se ha comprometido a verificar que, como algunos sospechan, los grupos de distribución que tienen supermercados e hipermercados en Francia no utilizan sus centrales de compras en países vecinos como España, Bélgica o Países Bajos para "puentear" el dispositivo de Egalim.



Y además, va a proponer a Bruselas estudiar un dispositivo unificado similar a nivel comunitario. EFE