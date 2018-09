Exportaciones de bienes cortan racha adversa y crecen 1,7% en agosto

En agosto 2018 las solicitudes de exportación incluyendo zonas francas totalizaron US$ 846 millones, cifra 2,1% superior con respecto a agosto 2017, según informó Uruguay XXI. Las colocaciones de bienes en el acumulado enero-agosto alcanzaron los US$ 6.103 millones, lo que implica un aumento de 1,1% respecto al mismo período de 2017. Celulosa, madera y subproductos, carne bovina, ganado en pie y lácteos fueron los de mayor incidencia positiva.

En tanto, sin considerar los de zonas francas, las exportaciones crecieron 1,7% en agosto con respecto a igual mes de 2017, según los datos relevados por la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU). El pasado mes, se colocaron bienes por US$ 735 millones, US$ 13 millones más que en agosto de 2017. Sin embargo, debido a las cuatro bajas de los meses previos, entre enero y agosto las exportaciones cayeron 2,8% frente al mismo lapso del año anterior, tras alcanzar un total de US$ 5.096 millones. En los 12 meses finalizados en agosto las exportaciones sumaron US$ 7.637 millones, lo que significó un aumento de 2,14% frente al año móvil finalizado en agosto de 2017.

En agosto en las solicitudes de exportación de bienes medidas en dólares bajo criterio aduanero aumentaron 1,7% frente al mismo mes del año pasado, algo que se explicó por mayores ventas a Brasil, Turquía, Argentina, Rusia y Argelia, entre otros. China se mantuvo en el primer lugar del ranking pese a la caída de 8,52%, debido a menores ventas de soja, lana y madera.

El mayor aumento, entre los principales 20 destinos de exportación, fue el de Argelia por las colocaciones de productos lácteos, seguido por Portugal debido a las ventas de madera y carne. La mayor caída fue la de la zona franca de Nueva Palmira por menores ventas de soja debido a sobretodo a la sequía de los primeros meses del año.

Desde el punto de vista de los productos exportados, el aumento de agosto se explicó por mayores ventas de carne, lácteos, animales vivos, productos de molinería, plásticos y vehículos, entre otros. La carne continuó liderando el ranking de solicitudes luego de un aumento de 24% por mayores ventas a China, Estados Unidos, Holanda y Rusia. Los lácteos cayeron a Brasil y Argentina pero aumentaron a Argelia, México y China. El mayor aumento entre los principales 20 rubros exportados fue el de molinería, seguido por vehículos; mientras que las mayores bajas se registraron en la soja y los cereales.

Medidas en toneladas las solicitudes de exportación de agosto cayeron 11,23% en relación a igual mes del año pasado. El descenso es explicado principalmente por los menores volúmenes de ventas de soja, madera y cereales, entre otros. Sin embargo, algunos sectores registraron incrementos en los volúmenes exportados como fue el caso de los productos de molinería, carne, frutas, lácteos y animales vivos, entre otros.

La carne se mantuvo en el primer lugar entre enero y agosto, con un aumento de 10,11% principalmente por mayores ventas a China. En segundo lugar se ubicó la madera, con una suba de 21,46% por mayores exportaciones a China, Portugal, Estados Unidos y México. La soja quedó en tercer lugar tras un descenso de 56,78% por menores colocaciones a la mayoría de los destinos.

Entre los principales 10 productos exportados el mayor aumento se registró en animales vivos por las ventas a Turquía, mientras que la caída más pronunciada se observó en soja, seguida por los cereales (arroz) por menores ventas a Perú, Brasil y México.

Principales destinos

En los 12 meses finalizados en agosto las exportaciones se dirigieron en su mayoría a Asia (sin Medio Oriente), con una participación de 24% -si no se tienen en cuenta las exportaciones desde las zonas francas- principalmente por la presencia de China como el mayor destino de exportación.

El Mercosur se ubica en un segundo lugar, con una participación del 22%. Las zonas francas recibieron el 12% de las exportaciones para luego ser procesadas o directamente distribuidas en varios países. De acuerdo con la información proporcionada por Uruguay XXI, en 2017 el 35% de lo exportado desde zonas francas se dirigió a China y el 25,5% a la Unión Europea, donde Holanda es el principal puerto de entrada. El resto se destinó a varios países de todos los continentes.

A la Unión Europea se destinó el 11,3%, aunque si se toma en cuenta toda Europa la cifra pasa a 18%. En tanto, el 9% se dirigió a América del Norte (Nafta) y el 6,4% al resto de América (del Sur, Centroamérica y el Caribe). África aumentó su participación en las exportaciones totales de bienes a 4,7%, tras el fuerte incremento de las ventas a Argelia de lácteos, superando a Medio Oriente que quedó en 3,4% del total exportado y Oceanía sigue representando menos de medio punto porcentual del total.