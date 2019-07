Frente Amplio se abroquela detrás de su fórmula para dar “la madre de todas las batallas”

Después de dos semanas de rispideces y cuestionamientos internos, el Plenario del Frente Amplio se tomó en serio su mandato de unidad y oficializó sin mayores ruidos a Graciela Villar como candidata a vicepresidenta. Las críticas al proceso encabezado por Daniel Martínez para elegir la fórmula –presentes en instancias anteriores de la orgánica oficialista– no estuvieron arriba de la mesa en las aproximadamente dos horas que duró la sesión del órgano frenteamplista.

Las únicas pistas de aquellas diferencias fueron la ausencia del ministro Danilo Astori –líder de Asamblea Uruguay–, el silencio que mantuvo su sector en el Plenario, y la mínima referencia de Martínez en su discurso a "un proceso que no fue fácil" y del que "algún día" podrán "hablar tranquilos". Los referentes sectoriales que sí hablaron –como la vicepresidenta Lucía Topolansky (MPP), los senadores Juan Castillo (PCU) y Rafael Michelini (Nuevo Espacio), el diputado Gonzalo Civila (Partido Socialista) y otros dirigentes– priorizaron las apelaciones a la unidad y la necesidad de concentrar las energías en la victoria electoral.

Del Plenario participaron como invitados los exprecandidatos Carolina Cosse y Mario Bergara, pero solo este último tomó la palabra.

La aprobación de la fórmula por aclamación –siguiendo la propuesta de la vicepresidenta Lucía Topolansky– evitó que los astoristas quedaran en aprietos a la hora de votar y fue la excusa perfecta para los aplausos que, sobre las 15 horas del jueves, inundaron la Huella de Seregni y activaron el ingreso de Martínez y Villar, ya oficialmente como candidatos a presidente y vicepresidenta de la República. Cosse, que quedó fuera de la fórmula pero siguió el Plenario desde la platea, los saludo con un beso antes de retirarse.

¿Oligarcas o conservadores?

Los discursos de Martínez y Villar ante los delegados de la coalición coincidieron en un punto: que la parada de octubre enfrentará dos proyectos de país antagónicos y que requiere a una izquierda unida. Sin embargo, los integrantes de la fórmula difirieron en la caracterización de los propios y los adversarios.

Villar, plegada a la retórica de la izquierda más clásica, dijo que “más que nunca” vuelve a estar sobre la mesa “la contradicción entre oligarquía y pueblo”. A su turno, Martínez dijo que su compañera lo había resumido "muy bien” pero le cambió los términos al diagnóstico. "La contradicción sigue siendo la misma: conservadores o progresistas", argumentó.

Fuentes del oficialismo explicaron que esa distinción a la que recurrió el candidato es la que el FA prevé explotar durante la campaña. De hecho, algunos dirigentes –como el presidente de la coalición Javier Miranda– ya han utilizado esos conceptos y planean convocar a la ciudadanía a inclinarse por el “espacio progresista” en contraposición a la “coalición conservadora” que, según el FA, está encarnada por los partidos al otro lado del espectro político.

Por estas horas Martínez y su comando están afinando la estrategia de campaña. Uno de los puntos sobre los que trabaja el equipo del exintendente es la definición del rol de Villar. Allí, un desafío que se presenta es cómo explotar sus dotes de oradora y movilizadora pero dotándola de consignas "más pragmáticas" que puedan comulgar con el electorado más de centro, dijeron los dirigentes consultados por El Observador.

La exedila transmitió este jueves a los frenteamplistas que “quedan solo 100 días” para ganar “la madre de todas las batallas”, que “supone salir a disputarle a la derecha en su máxima expresión las conquistas de estos años frente a un brutal proyecto neoliberal que empieza en Lacalle y que tiene como frontera a Manini”.

"Hoy vamos a dar el peor de los debates frente a una derecha que no muestra su programa, que lo esconde, y cuya consigna común es sacar al Frente Amplio”, sostuvo Villar. Un joven militante que seguía atentamente sus palabras y que fue el primero en correr a abrazarla una vez que culminó su oratoria resumió en cuatro palabras el entusiasmo de varios frentistas: "¡Me meo con Graciela!", les comentó a otros compañeros en medio del discurso.

Sin embargo, dirigentes del equipo de Martínez evalúan que si bien ese discurso confrontativo de Villar es efectivo entre militantes del FA (como los presentes en un Plenario), la competencia de octubre requiere una mayor “apertura” y “guiños” a votantes que puedan volcarse por la izquierda pero no necesariamente comulguen con toda su prédica. Esa era, de hecho, el argumento detrás del otro perfil que buscaba Martínez para la fórmula –y que personificó en la comunicadora Mercedes Clara–.

Villar resaltó de Martínez "su capacidad de entender el mundo actual" así como "su capacidad de gestión y de coordinar acuerdos". La flamante candidata a vice dijo estar "dispuesta a secundarlo palmo a palmo" y recorrer con él "pueblo a pueblo y barrio a barrio en defensa de lo logrado".

Martínez tampoco escatimó en elogios para su compañera. El candidato dijo que "no alcanza con tener discursos de izquierda", que no le gusta "la gente que trabaja con la cola en la silla" y que "no hay nada que rechace más que los alcahuetes". "Siempre he buscado gente inteligente, que me hace mejorar, que me cuestiona. Graciela no apoyó mi candidatura y nos enriquecemos uno con el otro", afirmó.