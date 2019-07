Martínez: la fórmula generó "rispideces" pero ahora "vamos a estar todos juntos"

El candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, dijo en rueda de prensa que pese a las "rispideces" generadas en las últimas semanas a raíz de la elección de la fórmula presidencial, ahora es tiempo de estar "todos juntos" en la izquierda para luchar por la victoria en octubre.

"Hay pasos y etapas que hay que superar. Hice todas las consultas, escuché a todo el mundo, en base a eso fijé mis criterios y tomé decisiones. Algunas pueden haber generado rispideces, pero estoy seguro que vamos a estar todos juntos", afirmó.

Su decisión de postular a Graciela Villar como candidata a vicepresidenta provocó cuestionamientos en la interna frenteamplista, especialmente por parte del ministro de Economía Danilo Astori, líder de Asamblea Uruguay, sector al que la exedila abandonó en 2018 para impulsar la precandidatura de Mario Bergara.

Astori no estuvo presente este jueves en el Plenario que ratificó a Villar como integrante de la fórmula. Tampoco concurrió el expresidente José Mujica, quien sí había dado el beneplácito a la elección de Martínez. Consultado por las ausencias, el candidato expresó su "respeto por ambos" y agregó que "algún día la historia va a reconocer lo que significó Astori para la estabilidad macroeconómica del país".

Antes de elegir a su acompañante en la fórmula, Martínez consultó a varios referentes del oficialismo, entre ellos Astori, Mujica y el presidente Tabaré Vázquez, pero siguió sus propias recetas a la hora de dar con el nombre de la candidata. Según remarcó ante la prensa, su "respeto" a "los tres líderes" del FA "no cambia un ápice", y dio por descontado que estará junto a ellos "construyendo futuro".

Por otra parte, Martínez reiteró su intención de buscar un acercamiento con los candidatos Luis Lacalle Pou (Partido Nacional) y Ernesto Talvi (Partido Colorado). "Ayer intenté comunicarme con ellos. Lacalle Pou me planteó que se iba a de vacaciones y Talvi me dijo que primero iba a esperar resolver la fórmula. Quiero juntarme con ellos, ver qué puntos de contacto tenemos en determinados temas y tomar eso como políticas de Estado", señaló.

El candidato del oficialismo dijo que es "imprescindible" buscar "políticas de Estado" en temas centrales como trabajo, educación, la seguridad y vivienda. "Creo en las políticas de Estado, que gane quien gane esas políticas se continúen. Busquemos los puntos de acuerdo y avancemos como nación. Las políticas de estado son imprescindibles", recalcó.

Venezuela no democrática

Martínez también fue consultado por la situación de Venezuela y si cree que la posición del FA al respecto puede perjudicarlo electoralmente. "He leído el informe de (la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) Michelle Bachelet y creo que es lapidario. La democracia es como la ética: no es una línea que la muevo para acá o para allá. Se cumplen normas democráticas o no se cumplen. Creo que ese informe deja claro que en Venezuela los derechos humanos y las reglas democráticas no se cumplen", señaló.

En ese sentido, dijo "respaldar" la posición del gobierno uruguayo. "Cada vez que viajo veo que Uruguay tiene más respeto, porque en lugar de ponerse como hincha fanático y patotero, ha buscado tender puentes para lograr que se cumplan los derechos humanos y se realicen unas elecciones libres y democráticas", argumentó. Ante la repregunta de un periodista, que insistió en si Venezuela no es una dictadura, Martínez dijo que lo podía "decir en francés o en inglés" y que cuando "se está diciendo que no cumple las reglas de juego democrático, se está diciendo que no hay democracia, por lo menos plena".