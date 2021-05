Falleció el exgerente general de banco Itaú, Horacio Vilaró

El exgerente de banco Itaú, Horacio Vilaró, falleció este domingo a causa de una enfermedad que padecía desde hace un año.

Vilaró era contador de profesión, y se había desempeñado como gerente general del banco Itaú en Uruguay (ex Bank Boston) por más de 20 años, desde 1997 hasta febrero de 2021 cuando se retiró.

También fue presidente de la Fundación Itaú y presidente de la Cámara de Comercio Uruguay-EEUU.

Una nota publicada por El País destaca que Vilaró era muy respetado entre sus colegas, y para varios marcó una línea de apuesta por un segmento del negocio bancario premium que mostró resultados. También era considerado como un innovador en el rubro, que supo darle su impronta aun con diferentes casas matrices.

Además, le tocó atravesar la crisis bancaria de 2002 como autoridad máxima de la filial uruguaya de Bank Boston.. “De estas crisis uno aprende muchísimo, sueña con no volver a pasarlas nunca más. Fueron meses terribles, nosotros perdimos casi el 50% de los depósitos en menos de seis meses y eso no está en ningún libro de texto, no está en ninguna realidad que uno haya podido ver”, había dicho en una entrevista reciente con ese mismo medio.