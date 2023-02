Fede Valverde habló del clásico ante Atlético de Madrid y del mal momento que atravesó junto a su esposa

El volante uruguayo de Real Madrid, Federico Valverde, habló de todo con Real Madrid TV en una nota que se dio a conocer este viernes.

El futbolista opinó sobre el clásico de este sábado a la hora 14.30 por LaLiga de España ante Atlético de Madrid, pero también habló de su vida personal.

"Jugar esta clase de partidos es lo que uno sueña. Es un encuentro bonito por los jugadores y la afición. Vamos a intentar ganar y cerrar esta rivalidad ganando los tres partidos", explicó Valverde.

Y añadió: "Estamos orgullosos de lo que venimos haciendo y trabajando con humildad para el futuro. Lo estamos haciendo bien".

Valverde sostuvo además que "hace unos partidos se nos criticaba mucho y ahora tenemos que disfrutar de este momento y trabajar como equipo, unidos. Aún queda mucha temporada y muchas competiciones por ganar".

También habló de su tema personal, luego del mal momento que atravesó la pareja, con su esposa, Mina Bonino, y que aclaró el pasado 13 de febrero.

Ella esperó el festejo de uno de los goles de Valverde en el Mundial de Clubes que ganó Real Madrid y luego aclaró el mal momento que habían atravesado en el último mes.

"Hace poco salió una noticia que había perdido un embarazo. No fui capaz de desmentirlo, porque era lo que creíamos que sucedería. Era incompatible con la vida. Nos preparamos durante un mes para lo peor. Cómo el embarazo estaba muy avanzado teníamos que confirmarlo con la prueba: Y después de haber llorado un mes entero, de haber hecho un duelo, mientras tenía en la panza a mi segundo hijo, ayer nos llegó la noticia menos pensada: El bebé está bien. Todo es normal. Todavía no lo procesamos, fue un mes muy difícil y esto es empezar de nuevo. GRACIAS", escribió Bonino en Twitter.

Al respecto, Valverde indicó: "Quiero agradecer que en un momento no tan bueno personal y de mi carrera me hayan estado apoyando no solo en el estadio sino en el día a día e incluso cuando iba a recoger a mi niño al colegio. Lo agradecemos todos: mi familia, mi mujer y mi niño. Quiero decirles que este momento bueno que estoy viviendo ahora es también por ellos".

Este jueves, su esposa, a través de Instagram, contó el sexo del nuevo hijo que se viene.

Y culminó diciendo: "Jugaré con el niño en casa tranquilo y disfrutando de la familia. Trataré de no pensar mucho en el partido. Somos profesionales y sabemos que tenemos que comer bien, cuidarnos y descansar".