Federico Valverde recupera su nivel poco a poco: qué dijeron Ancelotti y la prensa española

Real Madrid le ganó 4-1 a Al Ahly en semifinales del Mundial de Clubes y jugará la final contra Al Hilal, este sábado a la hora 16. Federico Valverde fue titular, marcó un gol y en España se preguntan si está volviendo a tener el nivel que tenía antes del Mundial de Qatar.

El técnico Carlo Ancelotti expresó: "Estoy contento porque hizo un buen partido, jugó con naturalidad, marcó un gol, creo que Federico poco a poco vuelve".

Mientras que el periodista de radio Cope Julio Maldonado, en su canal de YouTube "Mundo Maldini", también destacó el desempeño del jugador uruguayo

"No me pareció un partido espectacular de Valverde, pero si mejor que en otros partidos y no es tan difícil porque venía en un momento muy flojo. Al ver cómo festejan el gol te das cuenta que lo necesitaba", expresó.

Agregó que "antes del Mundial Valverde estaba en un nivel espectacular. Poco a poco va mejorando en el equipo", señaló.

A partir del minuto 5:00 se puede ver y escuchar la valoración a Valverde:

Mientras tanto el diario Marca en su análisis individual, destacó: “Con mucha influencia en el juego, descolgándose en ataque con peligro y liderando la presión en campo contrario tras pérdida. El premio a su gran partido llegó anotando el 2-0 en una definición de crack”.

Y AS, indicó: “Mucho más cómodo en el tridente que en sala de máquinas. Consciente que desde el Mundial no ha logrado rendir del mismo modo, su tanto, su celebración con sus compañeros, se sintió el alivio. Líder de la presión alta del Madrid y desplegando su físico durante la primera parte, en la segunda al fin sonrió. Acompañó una jugada que parecía destinada a ser enjaulada. No pudo Rodrygo, pero sí Fede, al cazar el rechace del El Shenawy y no precipitarse en una definición exprés. La apuesta con Ancelotti, más cerca”.