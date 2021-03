Feministas agredieron a la prensa durante la transmisión en vivo del 8M

Un grupo de feministas agredió este lunes a los trabajadores de la prensa que transmitían en vivo las manifestaciones por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

La marcha transcurrió sin incidentes pero sobre el final, ya en los alrededores de la plaza Libertad, varias feministas agredieron al móvil de Subrayado.

El canal estaba transmitiendo en vivo, con la periodista Magdalena Correa en el lugar, cuando varias mujeres empezaron a tapar con sus manos y papeles el lente del camarógrafo.

De inmediato, las manifestantes empezaron a entonar el cántico: "¡La prensa, burguesa, no nos interesa!". Y luego: "¡Fuera, macho, fuera!", en alusión a los camarógrafos que estaban en el lugar.

Blanca Rodríguez, que estaba conduciendo el noticiero, se refirió al episodio en los estudios y advirtió que no tenía "sentido".

"Perfecto, nos retiramos, Magdalena. Lo dejamos por aquí, muchas gracias", afirmó. Aureliano 'Nano' Folle acotó que eran "cosas que pasan", a lo que la conductora respondió: "totalmente".

"Totalmente, no hay por qué estar donde no quieren que estemos. La gente tiene derecho a que no estemos", concluyó.

El periodista de Canal 10, Danilo Tegaldo, calificó el episodio de vergonzoso.