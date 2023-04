Feriado 1º de Mayo: ¿cómo se paga en Uruguay?

El próximo lunes 1° de mayo se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores, uno de los cinco feriados no laborables que tiene el país.

Los otros son el 1º de enero, el 18 de julio, el 25 de agosto y el 25 de diciembre. Según el artículo 18º de la ley Nº 12590, en estas fechas "todo trabajador percibirá remuneración como si trabajara; y en caso de trabajar recibirá doble paga".

Sobre la obligación de trabajar

La jurisprudencia tiene dos posiciones antagónicas respecto a la obligación de trabajar.

"Para el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 1er. Turno, el trabajador no puede ser obligado a trabajar en los feriados pagos, sin su consentimiento, por aplicación del artículo 9 de la Ley 7.318. De acuerdo a esta norma, el trabajador no puede ser ocupado en día de descanso sin su consentimiento. En caso de ser convocado a trabajar y no concurrir, no puede ser sancionado", según la web de la Guía Práctica del Administrador.

"En cambio, el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 2do. Turno sostiene la posición contraria, afirmando que el trabajador que es convocado a trabajar en un feriado pago tiene la obligación de concurrir, y en caso de negativa puede ser sancionado".

Si cae en el día de descanso del trabajador

La web de la Guía Práctica del Administrador indica que "el trabajo en un feriado pago que además coincide con el día de descanso semanal del trabajador, no acumula un recargo mayor, por lo que no genera un pago triple ni cuádruple", según el artículo 29 del decreto s/n de 26/04/62.

Horas extras en el feriado del 1° de mayo

Las horas extras en días que "de acuerdo a la ley, convención o costumbre, por ser feriados o gozarse de descanso semanal, no se trabaje, el recargo será de un 150%", sostiene la citada guía.

Por ejemplo, "si un trabajador gana por hora $ 100, la hora extra en feriado pago tiene un valor de $ 250".

¿Cuándo se debe pagar el feriado?

Según el artículo 31 –del Decreto de 26/04/962– "lo generado por concepto de feriados pagos debe ser abonado el primer día de pago habitual inmediato siguiente a cada uno de ellos", se lee en la guía.