Pablo Ferrari: el apoyo económico del gobierno a Los Teros, el paro del fútbol y en qué lugar quedó tras la candidatura a la AUF

El subsecretario Nacional de Deportes, Pablo Ferrari, está acompañando a Los Teros en Francia. Tomó el relevo del secretario Sebastián Bauzá, que estuvo en los dos primeros partidos, y ahora acompaña al equipo para los encuentros con Namibia y Nueva Zelanda. En esta entrevista habla sobre el apoyo económico del gobierno a Los Teros, sobre hacia dónde debe ir el rugby en los próximos años, pero también habla del paro del fútbol y en qué lugar se siente él como jerarca de gobierno luego de haber sido candidato a las elecciones de la AUF, de las que se bajó luego que Conmebol le exigiera renunciar a su cargo para poder presentarse.

Te toca estar acá con Uruguay en un rol diferente: sos del rugby, pero a su vez estás en representación de rol estatal. ¿Cómo lo vas viviendo?

Estoy representando al gobierno como subsecretario. Ya me había pasado en Australia 2003 que siendo director nacional de deporte fui al Mundial, acompañé a la delegación y no me había podido sacar el chip, porque hasta colaboré con el manager Daniel Herrera, así que es la segunda vez que me pasa en una Copa del Mundo. Estoy en el deporte del cual soy originario, pero desde un cargo de gobierno.

Creo que en el Mundial pasado Meneses y los jugadores, con el apoyo de la URU, se habían propuesto ganarla Fiyi, y era difícil porque veníamos haciendo desde 2017 en un proceso de profesionalización, incluido un cambio de estatuto para permitir el profesionalismo. Eso nos permitió iniciar los contactos para comenzar con Peñarol Rugby. Recuerdo el primer contrato que firmó Nico Freitas, que le permitía ir a jugar a Jaguares. Éramos realmente pocos los que teníamos conocimiento del objetivo que se había planteado ese equipo, y lo lograron. Venimos con una carga en el buen sentido de la palabra, del shock al mundo en 2019 en Kamaishi. Ese día nos abrazamos todos, me había tocado verlo al lado de Pino (Piñeyrúa, presidente de Sudamérica Rugby), que fue un gran promotor de todo este cambio en el alto rendimiento. Y es como que la vara, hasta a nivel dirigencial, y en este caso a nivel de gobierno, se sube. Todos sabemos que el objetivo era ganarle a Italia, pero la frustración pasó y el análisis frío nos permite ver que se jugaron 120 minutos muy buenos, los 80 contra Francia que fueron brillantes y el primer tiempo contra Italia que fue muy bueno. Después hay varias razones que no me corresponde a mí analizar de por qué nos pasó en el segundo tiempo lo que nos pasó. Calculo que el punto de quiebre, como todos coincidimos, es el de la amarilla a Vilaseca. Pero es positivo. Yo compro esto, porque que Uruguay le haya jugado de igual al local y favorito para ganar la Copa, con toda la expectativa que tenía ese partido, es muy bueno. No podemos entrar en esa de que deberíamos haber guardado energía, al contrario, creo que los jugadores se prepararon y se prepararon muy bien.

Hace un par de meses le pregunté a Meneses cómo se proponía ganarle a Italia y me decía: “haciendo unos buenos primeros 60 minutos contra Francia, que se vayan los jugadores con el pecho inflado”. Cuando terminó el partido con Francia, le escribí y le dije: “más que pecho inflado les reventaste las costillas”. Contra Italia todo el Uruguay estuvo mirando, incluso con el paro del fútbol hace que mucha gente esté mirando mucho más al rugby. Una Italia que hace 20 años que está jugando en 6 Naciones y que hoy es la mejor versión de Italia de los últimos 20 años, no podemos perder de vista eso. Hay muchas cosas positivas de lo que viene sucediendo hasta ahora, y ahora el gran desafío es Namibia.

¿Hacia dónde tiene que ir el rugby en Uruguay en los próximos años? En resultados es el segundo deporte, como dijo el otro día Bauzá, pero ¿hacia dónde tiene que ir a nivel competitivo, a nivel social, para que esto permita llegar a más gente?

Yo puedo coincidir que dentro de las cuatro o cinco federaciones más importantes está el rugby. Es una federación que trabaja muy bien, independientemente de los presidentes que hemos pasado y lo ha reconocido también Fernando Cáceres, exsecretario de Deportes. Pero también tenés a handball que ha clasificado a todos los mundiales. El básquetbol es uno de los deportes más populares después del fútbol. Según qué indicador apliques, podemos decir que en qué situación está el rugby, Creo que este rugby hace más de 7 u 8 años que es uno de los que tiene mejor estructura, mejor financiamiento, se maneja un presupuesto de casi US$ 4 millones, más que muchos equipos de Primera de fútbol. Creo que el rugby uruguayo debería afianzar más la competencia sudamericana. Ahí es preponderante lo que hace Pino en Sudamérica Rugby, junto con Chelo Calandra, Pino está trabajando para incorporar equipos del sur, para darle más categoría a la competencia. También ver qué pasa con el norte, hay una franquicia que puede jugar. Lo que se logró entre el 2019 y 2020 fue darle a Los Teros continuidad todo el año y un calendario que lamentablemente para los clubes amateurs y el rugby doméstico hace que no tengan a sus jugadores. Hay ciertas diferencias en cuanto a cómo seguir con el tema de rugby de clubes, deben trabajar por un proceso de mayor profesionalismo, no en el sentido de pagar sino de mejorar sus estructuras. Muchos lo están haciendo, hay un esfuerzo muy grande, pero en definitiva es difícil porque a los jugadores les roba mucho tiempo. Ya no es lo mismo jugar un partido de reserva de hace 4 o 5 años que hoy.

Creo que el modelo a seguir es Argentina, que tanto que nos ha ayudado. Ver qué pasa con el campeonato de la URU, el campeonato del interior, seguir haciendo los intercambios entre la URU y la UAR, hoy Bata (Slinger) está ya comenzando con ese tema porque en definitiva la base de donde salen Los Teros va a ser siempre el rugby uruguayo, el tema es que a veces es difícil pedirles profesionalismo de tan temprano. Me parece que va por ahí, continuar con la Superliga, continuar con la academia de la URU, continuar con los contratos y tratar de que si hay uno o dos o tres o lo que sea, tan buenos como un Santi Arata por nombrar a uno, emigren pero no permitir ese desangre de jugadores que se iban antes por poca plata y que de repente a la federación se le hacía más complejo traerlos cada vez. Creo que hoy lo está discutiendo Argentina, si no debería ir un modelo más uruguayo, en el sentido de tenerlos todos en un mismo sistema, más cerca. Nosotros lo hicimos a la uruguaya en su momento, continúa, y es exitoso.

¿Cuánto ha sido el apoyo económico de la Secretaría en este proceso de Los Teros?

Fue fuerte, fue importante, pero desde hace años que el soporte económico de la URU no depende solo del gobierno. Fue una de las cosas que yo ya en mi primer ejercicio de la función pública detecté, que había muchas federaciones que eran gobierno-dependientes y eso no es bueno, no solo para el gobierno porque no puede darle plata a todos por igual o no alcanza porque siempre son finitos los recursos, y además no provoca el esfuerzo de los dirigentes. Yo siempre lo pongo como un ejemplo con una mesa tiene que tener cuatro patas: el financiamiento del gobierno, del Comité Olímpico, de los sponsors y de lo que genere cada federación. En los sponsors por suerte hubo un cambio cualitativo del sentido del ser Tero, de lo que representa de valores, en la academia, en el estadio Charrúa. Y hay una devolución muy grande. Hace años que hay buenos sponsors en la URU, pero nunca había visto como esta vez en cuanto a que incluso hasta pautaron avisos en TV. Es importante el aporte del gobierno, pero no deja de ser un aporte más.

¿Pero se puede cuantificar?

Bueno, este año llegó a $ 7 millones. Estaba muy parejo con el básquetbol, pero en estas cosas tampoco hay que quedarse con la cifra, hay que partir de la base del plan que presenta cada federación. Las federaciones presentan un plan anual que tiene ciertos costos y acá estás hablando de un deporte colectivo que involucra a más de 32 jugadores. Por ejemplo en el básquetbol hoy nosotros estamos trabajando mucho con el 3x3. Hay cuatro o cinco federaciones que están trabajando generar este nuevo semillero.

¿Y con el seven? Es el único deporte de equipo clasificado a los Juegos Olímpicos, ¿cuánto va a crecer el apoyo estatal?

Eso llegó a la mesa de la Fundación Deporte Uruguay, para los que no saben es un organismo que lo compone 50% del Comité Olímpico y 50% del gobierno. Y ya ha entrado ese pedido de poder becar a estos jugadores que realmente hicieron algo histórico. Es el primer deporte colectivo clasificado a los Juegos Olímpicos de París. Habría que copiar el modelo que ha tenido Argentina, con el Comité Olímpico Argentino. Con la excelente relación que hay entre el Comité y el gobierno evaluar cuánto se puede dar ya. El apoyo del Comité aumentó.

¿Cuánto?

No lo recuerdo bien, pero ya hay un aporte importante, creo que será de los US$ 50.000. Ahora al regreso del Mundial va a haber reuniones con la Fundación que se va a determinar no solo del rugby, sino de todos los que han presentado proyectos para el camino a París. En este caso es un camino de preparación ya con un deporte clasificado, en otros es para apoyar la clasificación.

El rugby tiene la dificultad de que se quedó afuera del Circuito.

Hay que remarla más, es verdad. Es como que en un mismo mes se dio el sabor amargo de quedarse afuera del Circuito y dulce de clasificar a los Juegos. Fue un objetivo políticamente exitoso el jugar de local la Qualy.

Estamos en el medio del paro del fútbol, ¿cómo lo ves? Vos además participaste de las elecciones en la AUF, fuiste protagonista y ahora lo ves desde la posición de dirigente estatal.

El proceso eleccionario es una etapa superada. A los pocos días de haber terminado, luego de haberme presentado con las garantías legales, hablé con Alonso y ese día bajé la cortina. No es que no me interese el fútbol, siempre me gustó el fútbol. Sigo con preocupación este tema del paro, es un poquito complejo intervenir porque sabemos que las normas FIFA no permiten la intervención de los gobiernos. Una participación de la Senade o del Ministerio de Trabajo debería ser a pedido de las partes. La AUF es la que debería solucionar este problema hacia adentro. Hay dos gremios, los clubes por un lado y los jugadores por el otro, que están teniendo una diferencia en cuanto al Estatuto y también tiene que ver con un tema económico. Pero no hay que apresurarse porque creo también en la autocomposición de las cosas en los ámbitos correspondientes.

¿Atrás está la lucha por los derechos de televisión de 2025?

Está todo mezclado, pero habría que separar las cosas y tratar de solucionar lo más pronto y mejor posible. Esto no es solamente un tema de paro, es un tema de que no se le brinda al espectador un espectáculo que está acostumbrado a consumir, al ir a la cancha o a verlo por televisión, sino que también hay mucha gente de trabajo que está parada, no solamente los jugadores, los periodistas, los médicos, hasta el que marca la cancha del Palermo. Deben estar mezcladas muchas cosas, pero bueno, confío en que las partes puedan ponerse de acuerdo

¿Te arrepentís de algo del proceso de elecciones ahora estando en esa situación?

No me arrepiento. Lo tomo como que alguien valoró mi trayectoria de 35 años en el deporte para poder llevar una política deportiva a una federación compleja. Los clubes que me propusieron son históricos, en el caso de Nacional lamentablemente el fallecido José Fuentes me explicó que ya tenía la decisión tomada de no apoyar, que ellos apoyaban a Alonso. Yo creo que hubo cosas positivas, se manejó el tema del código de ética de los periodistas AUF, el tema de la transparencia, de la competencia internacional, de exigir más a la Conmebol. Son cosas que quedaron, no está en mí ahora que se lleven a cabo o no. Desde el gobierno apoyaré esas cosas que me pidan. De hecho en mi oficina se trabaja las acciones para las copas. Yo separo bien las cosas y soy súper objetivo, así como trabajé con los 7.000 ingresos de deportistas y hablaba casi todos los días con la AUF, yo estoy para colaborar, no me quedé con una carga negativa de que como perdí, o me bajaron, no quiero colaborar en eso. Que lo crean como lo crean, yo lo siento así.

¿Se te complica ser interlocutor por ejemplo en este conflicto por haber estado en las elecciones de la AUF?

Se me complique o no se me complique, creo que el mejor interlocutor va a ser Bauzá, hombre de fútbol, que lo conoce. Si no me requieren no me voy tampoco a ofender ni complicar. Entiendo que la solución va por ahí.

¿Pensás en algún momento en volver al fútbol o es una etapa cerrada?

No tomé ninguna decisión de cerrar la etapa porque hay que trabajar en otras cosas y de hecho ya pasaron más de ocho meses y medio de eso. Yo estuve trabajando muchísimas cosas, como un viejo anhelo que tenía del laboratorio de Antidopaje que llevamos al LATU. Hoy estamos trabajando un pasaporte biológico de deportistas, cosas que quedan para siempre. Hace 15 años, cuando yo estaba en el gobierno, logramos traer la oficina regional de la Agencia Mundial Antidopaje para Montevideo, logramos ser el primer país que firmamos el Código Mundial Antidopaje. Yo cerré esa etapa de la AUF para poder trabajar en todo lo que estoy trabajando y continúo en esa postura. No tengo ninguna carga que porque estuve ahí. Tampoco le puedo pedir a alguien que de repente no se sienta cómodo conmigo, que me llame, eso son cosas que quedan en la esfera personal.

Volviendo al rugby, ¿Qué le dirías a la gente que llega nueva al rugby sobre los partidos que quedan?

Contra Namibia, la expectativa es ganar, por tanto todos somos optimistas en ese objetivo. Y el partido con Nueva Zelanda es dificilísimo. Estamos hablando del campeón del mundo y que puede llegar a estar peleando por la Copa. Es imposible decir hoy que Uruguay pudiera ganar ese partido, no es que se entre con una actitud de no ganar, pero hay que ser realista. Pero sí en ambos partidos va a haber una entrega total. Hoy hay una marca registrada de que Los Teros dejan todo y han transmitido al público que salen vacíos de la cancha. Eso hay que valorarlo, no quiere decir que uno se conforme con un resultado negativo. Al no tener una competencia periódica con este tipo de rivales es imposible pedir otra cosa. Hoy estamos en otra situación muy, muy diferentes a la de hace unos años. Siempre Uruguay puede tener altibajos, pero hoy los altibajos están en el piso 7, cuando antes estaban en el 1. Creo que la gente debe esperar a un Uruguay entregando todo, hay una calidad muy grande, un liderazgo de un capitán que hay que verlo cómo conduce, cómo se dirige los árbitros, cómo lo ven todos cuando termina el partido, acerca a los jugadores a saludar a los familiares. Lo que están transmitiendo hoy los Teros va mucho más allá del juego en la cancha.