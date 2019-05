Fiat Uruguay se amplía

Días pasados, el concesionario oficial de Fiat en San José, Edison Fernández Automóviles, abrió las puertas de su nuevo local ubicado en Av. José Pedro Varela, muy cerca de la ruta 11. Junto a Sevel se presentó la nueva Fiat Toro, la primera pick up mediana de Fiat que aplica el concepto SUP (Sport Utility Pick Up) por su equipamiento, confort, funcionalidad y diseño elegante.