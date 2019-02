Filip Custic, la mente creativa del universo de "El Mal Querer" de Rosalía

Mirada en alto, fluir elegante, maquillaje que resalta la luminosidad de su rostro y un look que anuncia una personalidad poderosa. Así aparece Filip Custic, uno de los artistas de los que más se habla en España en los últimos meses. Se podría decir que es artista visual y que su corriente es el objetismo (concepto creado por él), aunque no le gustan las etiquetas y juega a serlo todo. Puede fotografiar, ser el director creativo, el estilista e incluso el modelo de sus obras. Su ego pide y él lo consiente.

Custic fue la mente explosiva detrás del universo visual de El Mal Querer, el último disco de la cantante española Rosalía que, además de ser una potencia musical, se presentó al mundo como una obra conceptual; medios como El País de Madrid la calificaron de “obra maestra”. Algunas charlas a través de las redes sociales culminaron en que la cantante catalana le pidiera al artista nacido en Tenerife que se incorporara a su nuevo proyecto. Así fue que el multicreativo se encargó de explicar cada una de las canciones de Rosalía a través de una imagen.

Pero más allá del trabajo con la cantante, Custic crea, a través de la fotografía, la performance, la escultura y el videoarte, sus juegos visuales desde hace un tiempo. Con apenas 25 años y una inmersión personal en el mundo creativo que comenzó hace unos seis años, el artista trabajó para firmas de alto calibre como Gucci, Louboutin, Del Pozo, Palomo Spain, María Ke Fisherman y Opening Ceremony y, también, para revistas como Vogue, GQ UK y Esquire. Además sus obras se expusieron en importantes centros de arte europeos (Garage Museum de Moscú, Colette en París, La Fresh Gallery en Madrid, entre otros) y norteamericanos (James Fuentes Gallery en Nueva York).

Con una carrera en ascenso y una sed de crear y hacer explotar mentes ajenas inagotable, Filip Custic llegó a Uruguay. Este jueves 21 inaugura su primera muestra individual Presente Mental, en el Centro Cultural España.

A los 25 años ya tiene un largo listado de importantísimos trabajos. ¿Por qué cree que se dio todo tan rápido?

No sé porqué llegaron los trabajos de esa forma. Lo que sí sé es que con 19 años hice un clic mental de entender qué relación tengo con la creatividad, para poder desarrollarla. Si tenés una relación creativa sana van a haber consecuencias positivas. Yo repito tres palabras: constancia, paciencia y equilibrio. Porque si haces eso y no te nublas con tu ego consigues los objetivos que te planteas. Al menos así me ha funcionado. Desde niño dibujaba, montaba casas con cajas de cartón, hacía casas súper locas en los Sims. De los 14 a los 18 mi hobby era jugar a la creatividad, pero mi vida no era creativa. Mi escapatoria fue buscar saciar esta sed de crear. Antes estaba más concentrado en la cámara de fotos y, al cabo de un tiempo, las fotos que hacía me dejaban de gustar. Ahora, las fotos que hago me siguen gustando siempre y solo hago lo que realmente me apetece hacer.

¿Cómo le explicaría a alguien que no lo conoce cómo es su obra?

Le doy mucha importancia en el discurso a la presencia del ego y el espíritu. Para poder hacer eso uso el cuerpo humano, que es un templo que comunica lo que sucede en el interior, en nuestro espíritu. Y comunicamos en nuestro exterior, que es nuestro ego. Por ahora nunca voy a ser paisajista. Necesito siempre de un cuerpo humano desde el cual partir para luego sacar el resto.

En reiteradas entrevistas enmarcó su trabajo bajo el término objetismo. ¿De qué va?

Hable de objetismo en un momento en el que estaba concientizándome de que no quería meterme de lleno en el mundo de la moda y sí en el mundo del arte donde se usan mucho los ismos –el cubismo, el dadaismo, el surrealismo–. Como juego dije "Yo también quiero un ismo". Pero esa palabra más que una corriente es un término que me ayuda a mantenerme en un estado creativo. Si me digo objetismo me visto y me convierto en una sensación creativa que me ayuda a crear.

¿Sus imágenes crean ficción?

Justo el otro día me preguntaron por Instagram "¿Eres estrictamente surrealista?". Y yo contesté: "¿Qué es ser estrictamente surrealista?". Al día de hoy existe una cosa más fuerte, que es la realidad virtual, una realidad en la que no hay ni leyes físicas, ni químicas, ni nada que nos condicione. Entonces, todo lo que hago es materializable en una realidad, pero no en la terrenal, en la virtual.

¿Cuál es la fórmula detrás de su proceso creativo?

Tengo temas que me ocupan la mente, cada tema tiene su momento y de una forma muy intuitiva decido cuándo le toca. Le doy al tema un margen de tiempo como de tres días para hacer lluvia de ideas, dibujar la idea, madurarla, repensarla, darle una vuelta, pensar en detalle. Luego pasamos a la segunda fase, que es fotografiar todos los objetos que sean necesarios. La tercera fase consiste en componer todo ese puzle con Photoshop, darle coherencia y sumergirlo en todo mi filtro de colores, creatividad y detalles.

Muchas veces modela sus propias imágenes. ¿Qué posibilidades le otorga ese rol?

Lo hago porque me gusta retratarme en el presente en el que vivo. Sé que cuando sea mayor cada retrato representará un estado mental de un momento de mi vida. Me gusta formar parte de mi obra porque tengo mucho ego y mi ego me pide muchas cosas.

Trabajó para firmas como Gucci y Louboutin, no obstante, en una entrevista dijo: “La moda es capitalista, y a mí me gusta hacer cosas que duren en el tiempo”.

Es que la moda en sí misma es muy bonita. Pero la industria está muy intoxicada con una energía muy agresiva, pasajera y rápida, que no es atemporal. Cuando pasa la temporada, lo que hayas hecho ya es pasado y esa sensación de que ya no vale, no me gusta. Y descubrí que por el camino artístico podía conseguir que una obra durase en el tiempo, que pudiese estar miles de veces en lugares y que la gente la siguiera abrazando. Pero me gusta también trabajar en la moda, porque se le da mucho protagonismo al cuerpo y se lo decora, eso me enseñó mucho. Sigo trabajando con marcas pero desde otro punto. Me implico emocionalmente de otra forma porque ya sé que mi raíz va para el arte. Pero no le quiero dar mucha vuelta porque la vida da vueltas y de repente acabo siendo el director creativo de alguna marca lujosa por algún tipo de razón. De repente la industria de la moda también cambia y la relación que los humanos tienen con la ropa cambia. Precisamente, el maquillaje ha pegado un boom, ahora tiene otra sensación diferente a la que había hace diez años.

¿Cómo fue haber creado el mundo visual de El Mal Querer de Rosalía?

Nunca había trabajado con músicos y cuando me lo propuso Rosalía me entusiasmé un montón porque era un reto. Nunca había materializado el sonido en una imagen y eso fue lo que me gustó. Fue toda una aventura y ha sido muy revelador. Como el sonido tiene una palabra, esa palabra me lleva a una imagen, entonces, simplemente es elegir qué imagen es la que quiero elegir para ese tema en concreto. La música de ella me resultó muy inspiradora, trabajada, profundizada.

¿Se conocían?

Internet es un pañuelo. Rosalía y yo nos seguíamos desde hace mucho tiempo. Empezamos una conversación por Instagram de amigos y nos decíamos mutuamente "Me encanta lo que haces". El verano de 2017 me dijo: "Filip quiero quedar contigo para proponerte una cosa". Quería que le hiciera la imagen de su proyecto musical El Mal Querer que, por aquel momento, no tenía la pretensión ni la proyección que ha tenido. Empezó como algo muy inocente y cuando llegó el 2 de noviembre de 2018 y salió el disco pensé "Wow, lo está viendo mucha gente". Fue como un shock de energía gigante cuando lo vi en el Times Square, en las calles de Madrid sobre edificios o cuando me metí en el metro y estaba ahí. También en internet la gente abrazó muy bien todo el proyecto. He tenido varios capítulos en mi trayectoria, pero el de Rosalía es uno especial.

¿Cómo fue el intercambio con ella durante el proceso de trabajo?

Cada vez que le mostraba una foto me llamaba gritando "¡me encanta!". Salvo detalles mínimos, por ejemplo, en la foto de Di mi nombre había puesto inicialmente el suelo verde y ella me dijo ‘"Ponlo rojo, porque me siento más rojo".

¿Con qué se va a encontrar el visitante de Presente Mental en el CCE?

Voy a mostrar varios trabajos que ya he hecho y cosas nuevas. Quiero que entren en simbiosis mi pasado, mi presente y mi proyección a futuro. La idea es concentrar todo en esa sala para que la gente se pueda sumergir un rato en mi perspectiva de la realidad. Van a haber además de cuadros, un par de videos y una banda sonora de fondo.



La muestra

Presente Mental se inaugura este jueves 21 de febrero a las 19 horas. La muestra –que cuenta con la curaduría de Xurxo Ponce–se podrá visitar hasta mayo.