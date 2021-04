Fiscal dijo que "no se constató" que Costantini violara cuarentena, pese a historias de Instagram

La fiscal de San Carlos Mariela Núñez decidió suspender la investigación que había iniciado a fines de marzo por motivo de una denuncia que indicaba que el empresario argentino Eduardo Costantini había llegado a Maldonado el último fin de semana de ese mes, y que en lugar de hacer la cuarentena obligatoria salió a pasear con su esposa, Elina Fernández. Ella había testimoniado en Instagram su llegada en avión desde Argentina, y la visita que hicieron al otro día a una playa.

Sin embargo, según dijo Núñez a El Observador, "no se constató" que eso haya ocurrido así, y se confió en lo que ambos declararon. "La policía fue al domicilio en varios oportunidades (durante la cuarentena), y siempre estuvieron allí. Declararon que siempre estuvieron allí", sostuvo la fiscal, quien determinó entonces que "no hubo motivo para tomar una resolución por no haberse configurado ningún delito".

La pareja también declaró que habían "bajado a la playa manteniendo la burbuja como todo el mundo, luego de cumplir la cuarentena", aunque Núñez reconoció que la indagatoria no pudo confirmar el orden cronológico de los hechos.

Las historias subidas a Instagram por Fernández incluían una foto del empresario inmobiliario en un avión –con un perro en su falda–, y a continuación dos videos en los que se veía a ambos caminar por una playa.

Consultada sobre esa información, Núñez respondió que eso era algo que "corresponde a la investigación hecha por la policía, que dijo que estaba todo bien".

"En realidad el caso no se archivó todavía; tenemos un montón de indagatorias que no están archivadas dado que estamos en feria sanitaria y haciendo teletrabajo, pero no vamos a seguir con esta investigación, porque la policía constató que siempre estuvieron en la casa. No sé qué subieron en las redes, pero en las denuncias anónimas siempre pasan estas cosas: cuando la policía va a averiguar, constata que era todo lo contrario", añadió la fiscal.

El Poder Ejecutivo habilitó el año pasado el ingreso de extranjeros al país, siempre y cuando se cumplan algunas condiciones, como tener residencia en Uruguay o acreditar motivos laborales o "situaciones debidamente justificadas de reunificación familiar", entre otras contemplaciones en el contexto de la emergencia sanitaria por el coronavirus.

Se trata de un decreto que define que todos los que llegan a Uruguay deben "cumplir con el aislamiento social preventivo obligatorio por el lapso de 7 (siete) días, debiéndose realizar al séptimo día de estadía en territorio nacional un nuevo test (...) o extender el aislamiento social preventivo obligatorio por siete días más, alcanzando los catorce días desde el ingreso al país".

En ese sentido, Núñez también dijo que tanto Costantini como Fernández se hicieron un hisopado por PCR al cabo de la cuarentena, que descartó que tuvieran covid-19.