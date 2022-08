José Ignacio, el balneario "sofisticado y agreste" en el que los vecinos son "los ojos de la Intendencia"

"José Ignacio es chiquitito". El aviso es de Luc Van Malder, presidente de la Liga de Fomento de José Ignacio, un balneario tranquilo en el que viven 150 personas durante el año, pero que cuenta con muchos propietarios millonarios de varias partes del mundo.

Desde hace dos años Van Malder comanda una organización integrada por 315 vecinos que plantó cara ante la aparición de casas de empresarios argentinos como Andrés Rossi y los hermanos Sánchez Elía (nietos del chef "Gato" Dumas), para hacer valer las restricciones de construcción que tiene el balneario, con el fin de mantenerlo como un lugar "residente y tranquilo".

Aunque desde la Liga dicen que no quieren ser la "policía" de las casas del balneario, las demandas contra las viviendas se repiten y en muchos casos con resultados favorables. Estas denuncias se engloban dentro de una comunidad que, según dice, apuesta a que José Ignacio se mantenga como un lugar amigable con el medio ambiente, como uno de los últimos ejemplos de la frase "Uruguay Natural".

El lugar

El viernes 12 de agosto Van Malder espera en el edificio de la Liga, un despacho de paredes amarillas conectada a la oficina que tiene el Municipio de Garzón y José Ignacio en la plaza central del balneario.

Van Malder es belga, aunque tiene un español bastante fluido, con algunos errores que se le escapan. Se crió en Knokke-Heist, una ciudad costera que es la última antes de la frontera con Holanda. Se casó con una mujer de padres uruguayos. Cuando visitó por primera vez José Ignacio en 2007, por recomendación de una pareja argentina amiga, no tardó mucho en enamorarse del lugar, comprar una casa, y luego mudarse definitivamente a la zona en 2010 desde Buenos Aires.

El recorrido comienza por la calle principal del balneario. A diferencia de Punta del Este no hay un solo edificio, porque la ley establece que en el balneario no se puede construir edificaciones superiores a seis metros, y hasta los comercios están instalados en casas que parecen residenciales. En esa calle está la casa Luna Brava.

Esa construcción fue la primera denuncia de la Liga sobre una edificación irregular a la justicia. En 2017, la dueña de esa instalación quiso construir un tercer piso en su casa para hacer un restaurante. Al principio las autoridades no actuaron, la propietaria hizo caso omiso a las protestas de los vecinos, y construyó el local gastronómico, que funcionó hasta 2020. Sin embargo, en enero de 2021 el tercer piso fue demolido.

Fue en 2017 que, en una reunión con autoridades de la Intendencia, algunos jerarcas le dijeron a la Liga: "Ustedes son nuestros ojos" y así lo asumieron.

Antes de entrar a la playa, el belga muestra unas advertencias sobre el cuidado de las playas y unos botes de basura de madera, para demostrar que la Liga "hace mucho más que denuncias". Lucharon, según dicen, por mejorar la iluminación y la seguridad del lugar, y lograron llevar a la zona un destacamento de Bomberos, para el que realizaron la construcción. Aún así, Van Malder admite que las denuncias le dieron "mayor visibilidad" a la organización.

La casa de hormigón

Desde la playa de José Ignacio se puede ver las casas de los Sánchez Elía y de Rossi. La primera es la de los nietos de Dumas, ya está construida e incluso ya ha sido visitada por los hermanos.

Al principio la Liga recibió un plano de la construcción que estaba al nivel de una casa lindera, pero luego cuando vieron la construcción empezaron los problemas. "Es evidente que tiene más de seis metros, no hay que ser arquitecto", ironizó Van Malder. La Intendencia de Maldonado dio la razón a los vecinos, y ordenó la demolición del excedente de altura de la casa.

"Se trató de un error absolutamente involuntario originado en el cálculo de la cota. El mismo fue producto de las rígidas restricciones de movilidad para el control profesional de la construcción en plena pandemia", dijo en mayo la propietaria Zelmira Sánchez Elía en diálogo con El Observador.

Joaquín Pisa

Casa de la familia Sánchez Elía en José Ignacio

Al lado de la casa de los Sánchez Elía está la de Rossi. Es bastante más grande, y por todas partes se ve que su material principal es el hormigón. Ese es el principal problema: la casa, por su estructura y sus materiales, es más pesada de lo que se permite en esa zona del balneario, una de las tres manzanas dentro de la franja de protección costera.

Mientras mira a la casa desde abajo, Van Malder relata que a principios de 2020, antes de la pandemia, los vecinos llevaron ante el director Edilicio de la IDM varios renders de distintas casas para su análisis. "La primera que abrió fue la de esta casa, y dijo 'esta no está aprobada'. Al ojo, vio que los pilotes no tenían la separación necesaria y que no era liviana".

La construcción fue suspendida, en mayo de ese año la Intendencia comunicó a los vecinos que "no podían seguir" con las inspecciones de las casas por "falta de funcionarios", en el punto álgido de la pandemia del coronavirus. "Pero a la vez aprobaron la obra, y dice que la aprueban a pesar de que no es liviana", expresa sorprendido Van Malder.

"La ordenanza no aclara a qué se refiere cuando habla de liviano. Yo en arquitectura puedo decir que una arquitectura es liviana porque su imagen es liviana, por ejemplo, independientemente de que su sistema constructivo sea liviano", dijo a El Observador Soledad Laguarda, directora de Urbanismo de la IDM, consultada sobre la habilitación de la casa de Rossi.

"Cuando no está claro (un caso), la administración tiene que actuar siempre en favor del administrado", agregó la jerarca, quien cree que esta discusión se trata de "un debate técnico sobre la palabra liviana".

Mira a las dunas frente a la casa, y lamenta que fueron dañadas por la construcción. Las mallas de contención que se utilizan para generar dunas no lograron soportar el caudal de arena ni tampoco un temporal reciente, y la arena se desplazó a un costado de la casa, lo que aumentó la altura de un paso hacia la playa de forma significativa.

Una demanda de todo un pueblo

Joaquín Pisa

José Ignacio

Adriana Abeles, una psicoanalista argentina residente del balneario y expresidenta de la Liga entre 2017 y 2019, indicó que hace años la organización denuncia este tipo de casos, con el fin de mantener al pueblo como una mezcla de algo "sofisticado" y "agreste". "Es de lo poco que queda de Uruguay Natural de verdad. Queremos que Uruguay Natural no sea solo una frase", explica en su casa, con una vista privilegiada al Océano Atlántico.

Abeles estuvo presente cuando presentaron la denuncia a la casa de Rossi a la IDM. "Fuimos tres veces a la Intendencia: liviano, liviano, liviano, después hicieron lo que quisieron", critica.

Su molestia no es individual, ni es solo de la Liga: la denuncia a la justicia de la casa de Rossi fue acompañada por una carta de 300 vecinos de José Ignacio, muchos de ellos no residentes en la zona.

"Los ciudadanos debemos recurrir a la Justicia para detener actos arbitrarios e ilegítimos de la Administración, más aún cuando ellos agreden gravemente el medio ambiente, como muy ostensiblemente ocurre con relación a las construcciones que se vienen levantando en la playa Brava de José Ignacio, ante la mirada atónita e impotente de todos, vecinos y visitantes", indica la carta a la que accedió El Observador. Además, solicitaron investigar si existió "algún tipo de ilícito penal" por lo "incomprensible" de la decisión de la IDM.

Junto a Abeles está el abogado Mauricio Fioroni, especializado en temas ambientales. Los integrantes de la Liga ven a Fioroni como uno de los impulsores de las denuncias, representando a la Liga en las causas contra Sánchez Elía y Rossi. Para el abogado hay un contexto de "presión inmobiliaria" en el balneario, en el que la búsqueda de nuevos terrenos lleva a que a los propietarios les importe "poco" las multas por construcción. Sin embargo, cree que con el trabajo realizado por la Liga "se mejoró" el control a las casas.

Los compromisos de Constantini

Joaquín Pisa

Audiencia por la casa de Eduardo Costantini en José Ignacio, realizada en Pueblo Garzón

El empresario Eduardo Constantini tiene un millonario proyecto para construir su casa en José Ignacio pero la propuesta generó la reacción de los vecinos. Son 2.400 metros cuadrados, frente al mar, donde el empresario argentino construirá una casa de 1.647 metros cuadrados y US$ 5,6 millones incrustada entre medio de las piedras inmersas en el terreno.

La construcción fue habilitada por la IDM y el Ministerio de Ambiente como una obra de nivel ambiental B, que "puede tener impactos ambientales significativos moderados, cuyos efectos negativos pueden ser eliminados o minimizados". No hay nadie de la Intendencia en la audiencia.

La Liga pidió una audiencia pública para conocer detalles sobre la obra, a pesar de que este tipo de instancias se utiliza en construcciones con más riesgos ambientales, del tipo C. El Ministerio de Ambiente primero rechazó y luego aceptó el pedido.

Los habitantes del pueblo, entre ellos todas las personas antes mencionadas, llegaron al recinto sobre las 17:30 horas. El hall del edificio permite que las más de cincuenta personas presentes ingresen con comodidad. Alrededor de un atril para proyectar imágenes está el equipo de la consultora Enviro, que presentó a las autoridades y ahora defenderá ante el público el informe ambiental de la casa, comandado por el ingeniero agrimensor Daniel Sztern.

El primero en tomar la palabra es Costantini. Es uno de los 2.000 hombres más ricos del mundo, con una fortuna de alrededor de US$ 1.500 millones, según Forbes. Palabras más, palabras menos dice que quiere tratar a su nueva casa como "una obra de arte".

Desde Enviro dicen que traerán especies de flora autóctona de la zona, trasladarán a los "tucu tucu", un roedor presente en esa parte del balneario, pondrán una capa de terreno del suelo por encima de la casa. Transportarán todo a través de camiones y romperán las rocas necesarias sin generar ruidos molestos. Además, no construirán de diciembre a febrero.

Llega la hora de las preguntas. Raimondo, un vecino con más de 50 años en José Ignacio, pregunta "qué va a pasar con el cementerio indio", que un estudio de la Udelar detectó debajo de la zona, pero que para Sztern está en el terreno lindero al de Costantini. Otras personas van por el lado de la iluminación que va a utilizar la casa. Otros insisten con los tucu tucu, que dicen son endémicos.

Ante las preguntas los profesionales de Enviro se ven seguros: dicen que la casa casi no va a tener iluminación externa. La parte arqueológica va a ser analizada en profundidad tras la aprobación del proyecto, y si encuentran algo valioso (como un cementerio indio) trabajarán para su correcto tratamiento.

Tras algunas consultas más, se levanta la audiencia y Constantini recibe la felicitaciones de algunos vecinos. Tras darle un abrazo al empresario, Sztern dice que proyecto acaba de ganar el visto bueno de José Ignacio. "Cuando terminó, estuve a punto de gritar 'los declaro marido y mujer'", dice a las risas.