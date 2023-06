Fiscal esperará respuesta del Tribunal de Apelaciones para tomar la medida previa a la imputación de Gustavo Penadés: ¿cuánto puede demorar?

Cuando la fiscal Alicia Ghione pidió el desafuero Gustavo Penadés explicó cuáles eran sus objetivos: solicitar las declaraciones anticipadas de las víctimas (aquellas que se realizan en Cámara Gesell con un juez de garantía) para luego, con ese respaldo, pedir la imputación del senador.

En el medio, lo conocido: el abogado de Penadés y el del profesor de Historia Sebastián Mauvezín pidieron a la Justicia que esas declaraciones no se tomen sin antes dar a conocer la identidad de las víctimas y que no sean con las voces distorsionadas.

Y aunque la jueza Marcela Vargas descartó sus planteos y le dio la razón a la Fiscalía –quien fundó su posición en normas nacionales e internacionales– los abogados apelaron y ahora será un tribunal de apelaciones (integrado por tres jueces) quien tendrá la última palabra. En estos casos suelen haber dos posibilidades: que el juez disponga esperar hasta que falle el tribunal o que la investigación siga el curso normal. Sin embargo, de suceder esto último, el valor de lo realizado –en este caso las declaraciones de las víctimas– podría quedar anulado si el tribunal revierte la decisión.

Foto: Leonardo Carreño.

La fiscal Alicia Ghione, encargada de llevar adelante la investigación

La jueza Vargas decidió la segunda. Esto implica que si la fiscal Ghione quisiera solicitar la declaración de las víctimas cuánto antes, podría hacerlo, aunque el tribunal no haya dado una respuesta. Pero la fiscal indicó en rueda de prensa que prefiere no hacerlo para no revictimizar a los denunciantes al supeditarlos a una declaración que no saben si después se podrá tomar en cuenta o no en el juicio.

¿Cuánto puede demorar en responder el tribunal? La abogada de seis víctimas y docente del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República, Soledad Suárez, indicó que el plazo es de 20 días. Pero se extenderá un poco más, porque del 1° al 15 de julio hay feria judicial y solo se atienden urgencias. Los procesos normales se reanudan el lunes 17 de julio.

Los argumentos utilizados en la audiencia

La fiscal Ghione sostuvo que en la extensa audiencia giró sobre si correspondía o no que se llevara adelante la declaración anticipada a las víctimas, así como las condiciones en las que eso debía hacerse. "Obviamente la forma no corresponde porque está establecida no solo en el Código del Proceso Penal, sino (también) en la ley de género, la ley de trata", expresó.

Además, dijo haber fundado su posición en las convenciones internacionales, protocolos facultativos, la ley de género, y el Código del Niño y el Adolescente.

Foto: Leonardo Carreño.

El profesor de Historia, Sebastián Mauvezín, el otro indagado en la causa

Aunque el senador Penadés dijo que siente que "por ahora no faltan garantías" en el proceso, sí afirmó que la jueza "reconoció que con la decisión que adoptó" respecto a la cámara Gessel "se vulneran derechos" de su defensa.

Sobre ese punto, Ghione había dicho: "Hay posiciones de nuestros tribunales, de la Suprema Corte de Justicia, incluso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de que el derecho a la defensa no se ve menoscabado por derechos especiales que tienen víctimas especiales, como son las víctimas menores de edad o de estos delitos".

Así, la fiscalía basó su argumentación en la normativa que sostiene que la prioridad es proteger a víctimas vulnerables –como en este caso personas que eran menores de edad y que denuncian a alguien en un lugar de poder– y los abogados defensores en su derecho a ejercer la defensa y la igualdad entre las partes. Este último se basa en que, mientras la fiscalía –en contra de quien deberán litigar– tiene acceso a toda la información, ellos no.

Juan Carlos Fernández Lecchini, abogado del profesor Mauvezín, fue más allá. "Yo no sé lo que hay tachado", dijo refiriéndose a las partes de las declaraciones que la fiscalía no entregó porque hay datos identificatorios.

Tanto Penadés como Mauvezín insistieron en su "absoluta inocencia". El profesor aseguró que la causa le arruinó su vida social y el legislador reafirmó que está tan tranquilo como el primer día.