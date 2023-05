Fiscalía inició investigación administrativa para saber quién divulgó los audios de la declaración de Astesiano

El fiscal de Corte, Juan Gómez, dispuso una investigación administrativa tras que se develaran audios de la declaración del excustodio presidencial, Alejandro Astesiano, ante el fiscal Fernando Romano, informó el periodista Eduardo Preve en su cuenta de Twitter y confirmó el vocero de Fiscalía, Javier Benech.

La investigación administrativa será para averiguar si los audios fueron efectivamente filtrados desde la Fiscalía.

Gómez tomó conocimiento de que la declaración se había filtrado el martes 25 de abril y el miércoles 26 dispuso la investigación.

La declaración fue divulgada el 25 de abril por M24 y se dio en la cárcel de Punta de Rieles cuando el fiscal le fue a tomar declaración el 10 de marzo, mientras suplantaba a Gabriela Fossati.

"No tengo patio, estoy con cinco personas, todas por violento atentado al pudor, violación. Un módulo que era normal y abierto, ahora tengo teléfono 20 minutos por día. Variantes que he notado que es con mi persona. Temo por mi vida", admitió Astesiano en esa declaración.

Según Astesiano, desde que mencionó al secretario de Presidencia en una entrevista con Radio Universal, sus condiciones cambiaron.

"Cuándo vine (a Punta de Rieles) era normal el módulo. Los cambios los noté a partir que dije en una entrevista, porque me cambiaron (las condiciones) por una entrevista de prensa, enseguida me sacaron el teléfono. Cuándo dije que (Álvaro) Delgado sabía de los rusos que venían porque iban a comprar un frigorífico. Ahí cambió lo mío. Eso no tengo temor de decirlo porque voy a la luna con eso", señaló en otro pasaje de la conversación.