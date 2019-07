Fiscalía investiga golpiza de patovicas a un joven a la salida de un boliche

Un joven de 21 años denunció haber sido víctima de una golpiza por parte de varios patovicas a la salida de un boliche en la Rural del Prado en la madrugada de este domingo, y de haber sido atacado con gas pimienta durante la agresión.

"Me hacen una llave, veo a mi compañero en una escalera al que también tenían agarrado y se lo llevaban", contó Agustión Aguiar a Subrayado, con la cara herida por los golpes.

El Observador confirmó la denuncia de lo ocurrido con el fiscal que atendió el caso, Ricardo Perciballe, y con fuentes del boliche Mandarine –ubicado en la avenida Atlio Pelosi, al lado del estadio Alfredo Víctor Viera–. Desde el local señalaron que no harán declaraciones hasta tanto hablen con un abogado.

"Me despierto rodeado de estos patovicas. Me rocían gas pimienta, y ahí cuando me rocían no podía respirar, no podía nada, y me tiran al piso", dijo Aguiar.

"Aparte yo estoy apoyado en la valla, (me pegan una) patada en la cabeza, se me vienen todos arriba y ahí ya tengo flashes (de) que me venían corriendo a lo último", siguió contando el joven, y agregó: "Me corre mismo el chico con el que tuve problemas: yo todo roto, corriendo por la calle, (él) me tiraba patadas en las piernas para no dejarme correr; me quería seguir pegando. Recuerdo que me pegó una patada en la cabeza, (y) me acuerdo porque nos dijimos cosas. Me dijo: 'Te voy a llevar al hospital'".

El hombre que denunció la agresión se subió a un taxi y en el conductor lo llevó a un centro asistencial, según contó Subrayado.

El fiscal Perciballe –que debido a la feria judicial se encontraba subrogando como fiscal de flagrancia a Adriana Edelman– dijo a El Observador que la policía todavía no había identificado a los agresores, y que había ordenado que se accediera al registro de las cámaras de seguridad del lugar.

"Supuestamente fueron patovicas, pero no están identificados. Yo di la orden de proceder con la investigación y que interviniera el médico forense", sostuvo.