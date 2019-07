Florencia Etcheves: "En las novelas negras la mujer era el decorado; lloraba o era llorada"

El proceso fue así: Florencia Etcheves (47) empezó contando crímenes reales por televisión. Le fue bien, ganó dos Martín Fierro y se convirtió en una cara conocida de los medios argentinos. Un día se hartó y dio un paso al costado. O mejor dicho, un paso a la ficción. Se dedicó, entonces, a contar crímenes y policiales desde la ficción. Y sí: también le fue bien. Hoy sus libros se editan por miles, se venden de igual manera y ya va camino a la segunda adaptación cinematográfica de una de sus novelas. En el medio se convirtió en otra referencia desde el movimiento de mujeres argentina, donde fue voz y protagonista.

Este jueves, Etcheves llegó a Montevideo a presentar su último libro, Errantes, en el marco de la Semana Negra. Con el pañuelo del aborto legal anudado en la muñeca y un pollo asado servido en una parrillada del centro, la autora argentina hablo del periodismo, del salto a la ficción, del quiebre en el paradigma del género y hasta de la muerte. Esa que vivió de cerca en las coberturas más truculentas y que hoy cuenta en las historias que crea en su cabeza.

¿Cómo fue el paso de abandonar el periodismo para dedicarse a la ficción?

Fue raro. Estuve 25 años trabajando en la tele, pero el último año y medio no estaba feliz y no tenía nada que ver con lo que hacía, con el programa o mis compañeros. Me di cuenta de que era feliz cuando escribía, y no lo decidí de un día para el otro, pero supe que algo estaba pasando. En un momento se me hizo imposible patearlo más para adelante, y me hice cargo y renuncié. Desde que dejé el canal escribo más relajada. Trabajo más horas pero soy más feliz. Y siento que fluye mucho mejor la escritura. De todas formas, yo fui muy feliz en Todo Noticias y extraño horrores a mis compañeros. Extraño trabajar con gente, porque escribir es muy solitario. Eso es lo que más me cuesta.

¿El germen de la ficción nació en alguna cobertura policial?

Fue un proceso que se dio por una propuesta de Planeta Argentina para hacer un libro periodístico. En ese momento no había ningún caso real que ameritara un libro, pero de caradura dije que sí, porque pensé que era fácil largarme a escribir ficción. No lo fue, aunque escribiendo me di cuenta que siempre me había gustado contar historias. En algún punto seguía haciendo lo mismo que antes pero en otro formato.

La novela negra siempre fue exitosa. Hoy esa tendencia no se corta y el género vende muchísimo. ¿Por qué sigue vigente?

Sí, es muy popular. Y con la tecnología se ha popularizado más. De hecho, entrás a Netflix y el 90% son policiales. Mi teoría es que tiene que ver con la muerte. A lo largo de la humanidad la muerte es lo único que el hombre no pudo torcer. Llegamos a la Luna, hacemos trasplantes de corazón, hacés un click y ves en vivo a un amigo en Japón, pero seguimos sin lograr revertir la muerte y ni siquiera explicar que sucede después. Es tan impresionante que no se pueda explicar algo que nos va a suceder a todos de manera inevitable, y eso genera miedo, angustia. Todo lo que está relacionado con ese misterio, que es el más grande de todos, nos atrae.

¿Qué tanto ha cambiado la novela negra con los nuevos paradigmas de género? ¿Se rompió con algunos preconceptos?

Sin dudas. No fue de golpe ni reciente. En las novelas negras tradicionales la mujer era el decorado, chicas lindas que seducían al investigador en un mundo de varones, o la víctima. La mujer lloraba o era llorada. Nunca combatía, nunca ganaba, no se ponía al frente ni investigaba. Agatha Christie empezó a romper con eso y después, a medida que el mundo descubrió en las mujeres otros atributos más allá del de ser madres, cambió. Como escritores vamos acompañando esos cambios porque nos pasan a nosotros mismos. Es inevitable que eso se vuelque a la escritura. Y no solo hay más mujeres escribiendo novelas negras, también hay más hombres que leen a mujeres que escriben novelas negras. Esa es la ecuación que más me interesa. Lo que más me impresiona es que cuando empecé a publicar solo me escribían mujeres, y ahora me escriben hombres. También están cambiando los personajes femeninos en la ficción. Son cada vez más hondos. A ver, Thor va a ser mujer. Está Capitana Marvel también. Las grandes empresas del entretenimiento mundial están diciendo algo, y no lo hacen porque son revolucionarios; están dando lo que el público pide. A fin de cuentas es un negocio. Hasta las princesas Disney ya no son lo que eran. Las de nuestra generación eran una pavotas que lo único que hacían era esperar a que viniera el príncipe. Hoy mirás a Mohana, a Mulán, a las de Frozen; son princesas que no necesitan de un príncipe para ser.

¿Eso se vuelca a tus historias de manera consciente o sin pensarlo?

No lo pienso, pasa. A mí me gustan las mujeres imperfectas. En mis novelas las mujeres matan. También hay muertas, pero me gusta hablar de igualdad en todo. En mis historias las mujeres son asesinas, son oscuras. No hay una power girl de Disney. Mis mujeres matan o mueren según la trama, pero inevitablemente y sin pensarlo esas mujeres toman decisiones que tienen que ver con sus propias acciones y que no se basan en las acciones de un señor que las acompaña y las protege. Y eso también lo veo en novelas escritas por hombres. ¿Lo piensan? No lo sé. Pero pasa. Algo cambió.

Es una de las propulsora del movimiento de mujeres en Argentina, y ya que tiene el pañuelo verde, ¿qué evolución cree que va a tener el reclamo por el aborto legal?

Tarde o temprano el aborto legal va a ser ley en Argentina. No existe la posibilidad que no lo sea. Es inevitable. Ahora hay elecciones y los legisladores son cada vez más jóvenes. Tarde o temprano va a ser legal, pero me preocupa lo de "tarde", porque en el medio se mueren un montón de mujeres. No es una cuestión de paciencia, estamos hablando de vidas humanas. Es un tema que el movimiento de mujeres en Argentina no lo va a largar y exige a todos los candidatos que lo contemplen. Las condiciones no son adversas. Creo, y espero, que antes de cinco años lo vamos a tener. Lo que sucedió en Argentina con el movimiento por #NiUnaMenos y el aborto nunca lo había vivido. Fue enorme y es conmovedor. Se vio en las calles y también cambió la cultura en los medios de comunicación, la manera en la que se presentaron los temas y las historias; yo lo viví desde la tele. En Argentina el tema generó una grieta enorme, algo que ustedes ya vivieron. Cuando militamos siempre decimos “dejemos de mirar a Francia hace 40 años: miremos el ejemplo uruguayo”.

Dos recomendaciones del género negro

Para iniciarse: “La reina del sur, de Arturo Pérez-Reverte. Es una gran puerta de entrada. Tiene actualidad, está contada entre dos continentes, tiene una protagonista femenina que es increíble y además se mete con el narcotráfico.”

Para los experientes: “Lean a Federico Axat. Me encanta. Escribe thrillers psicológicos y tiene varios. El pantano de las mariposas es de mis libros preferidos.”