Florentino Pérez y sus inquietantes reflexiones: "El fútbol está en una situación muy delicada"

La creación de la Superliga europea generó un cisma en el fútbol de aquel continente. Doce de los clubes más poderosos de Inglaterra, España e Italia lanzaron una competencia de 20 equipos, desplazando a la Champions League, lo que generó duras críticas de los presidentes de la UEFA Aleksander Ceferin, de la FIFA Gianni Infantino, de autoridades de gobierno y distintos protagonistas del fútbol mundial.

Florentino Pérez, presidente de Real Madrid y de la novel Superliga, brindó el lunes una extensa entrevista televisiva en el programa español “El chiringuito de jugones” donde reflexionó sobre la situación del fútbol en el siglo XXI y por qué considera que es clave la nueva competición en el futuro de este deporte. Expresó que el fútbol atraviesa una "situación muy delicada", que los partidos ya no generan expectativa entre los jóvenes, y que la nueva liga nació "para salvar el fútbol, basada en la solidaridad y ayudar a los equipos más modestos".

Pérdidas de 5.000 millones de euros

Florentino Pérez admitió que entre los 12 clubes que integran la nueva liga (los españoles Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, los italianos Juventus, Inter y Milan, y los ingleses Arsenal, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Liverpool, Chelsea) tuvieron pérdidas de 5.000 millones de euros en la última temporada, y por ese motivo "los clubes importantes tienen que dar una solución a una situación muy mala que atraviesa el fútbol".

Explicó que su club ha tenido una merma de 400 millones de euros en el presupuesto de los últimos dos años, agravada por la pandemia de coronavirus, y que solo con los ingresos de la televisión no pueden seguir funcionando: "La única manera de rentabilizar los ingresos es haciendo partidos más competitivos, con más atractivos, que puedan ver todos los fans del mundo, de todos los clubes y así empezamos a trabajar. Llegamos a la conclusión que, si en vez de hacer entre semana la Champions League hacemos una Superliga entre los grandes clubes, seríamos capaces de paliar los ingresos perdidos".

AFP

Los 12 presidentes de los clubes fundadores de la Superliga

Según Pérez, en el mundo hay 4.000 millones de hinchas de fútbol, de los que 2.000 millones son seguidores de los 12 clubes que ahora integran la Superliga.

"El fútbol tiene que evolucionar como evoluciona la vida, las empresas, las personas, las mentalidades. Las redes sociales han cambiado la manera de comportarse y entretenerse, y el fútbol tiene que adaptarse a los tiempos que vivimos. ¿Qué pasa ahora? El fútbol va perdiendo interés. Las audiencias van bajando y los derechos audiovisuales van disminuyendo, entonces algo hay que hacer. Estamos todos arruinados, el fútbol es algo que es global, el único deporte que es global y estos 12 equipos tenemos fans en todos los lugares del mundo. La televisión es el medio que tiene que cambiar para que podamos adaptarnos a los tiempos que vivimos".

El presidente de Real Madrid desde el año 2000, señaló que "el 40% de los jóvenes de los 16 a los 24 años ya no tienen interés en el fútbol. ¿Por qué? Porque hay muchos partidos de escasa calidad y no les interesa, tienen otras plataformas en donde distraerse. Esa es la realidad. Ha bajado su atractivo entre los jóvenes y queremos elaborar una competición que tenga atractivos para ellos, que dejen la tablet, que sea entretenido. La Champions es atractiva (recién) a partir de cuartos de final", indicó.

"Ni para ricos, ni cerrada"

Recordó que en la década de 1950 cuando se creó la Copa de Europa, la UEFA y la FIFA también se opusieron, sin embargo, esa competición "cambió la historia del fútbol". Entiende que lo interesante del nuevo campeonato es que "juguemos entre los grandes, esto se valora más en la televisión y se generan más recursos. Hacemos esto para salvar el fútbol que está en un momento crítico".

No está de acuerdo con quienes dicen que es una liga solo para los clubes ricos: "Si los de arriba tenemos dinero, fluye a todos, porque compramos jugadores y podemos ser solidarios. Pero si no se genera dinero, no existe. Con los ingresos actuales de la Champions morimos todos, los grandes, los medianos y los pequeños, y con el nuevo formato que dicen que comienza en 2024, ya estamos muertos".

Tampoco que sea una competición cerrada para unos pocos clubes: "Quince son los que generan valor para las televisiones y cinco vendrán siempre por méritos deportivos, puede venir cualquiera. No es cerrada, nunca lo hemos pensando, creemos en los méritos de los equipos para jugar una competición como esta, pero lo que da dinero es esto".

Según Florentino Pérez, la UEFA tiene ingresos de aproximadamente 120 o 130 millones de euros por la Champions League, mientras que la Superliga generaría 300 o 400 millones de euros. "Esto es para salvar el fútbol en general, para que los próximos 20 años puedan vivir con tranquilidad. La situación es muy dramática".

"La UEFA es un monopolio"

La idea es empezar a competir lo antes posible, pese a la oposición de la UEFA: "La UEFA es un monopolio Y debería ser más transparente. Hay que decir el porqué de las cosas. La UEFA no tiene una imagen a lo largo de su historia. Debe ser dialogante y no amenazante. Nadie ha hecho nada, hemos hecho un comunicado que dice que vamos a hablar con ellos".

La idea de competencia es jugar cinco partidos los días martes y cinco los miércoles: "Esto es imbatible y una vez que tenemos el dinero lo repartimos porque creemos en la solidaridad".

Además, sostuvo que los equipos que participen en la nueva liga no van a ser eliminados de Europa ni los jugadores dejarán de participar con sus selecciones en los mundiales: "Pueden estar tranquilo que no va a pasar", dijo tajante.

Modelo de ingreso similar a ligas de Estados Unidos

Un informe de Financial Times indica que la estructura de la Superliga es similar a la de las principales ligas deportivas de Estados Unidos. Según los planes filtrados a la prensa, se muestra un esfuerzo sin precedentes para limitar los salarios de los jugadores y compartir la riqueza entre los jugadores del fútbol y los clubes.

Las medidas van desde acuerdos de reparto de ingresos hasta estrictos límites de gastos. Indicó el periódico estadounidense que los 15 “clubes fundadores” (por ahora solo se conocen 12) de la Superliga compartirán el 32,5% de los ingresos comerciales. Otro 32,5% se distribuirá entre los 20 equipos participantes, incluidos los cinco clasificados cada año.

El 20% se asignaría por mérito según el desempeño en la competencia y el 15% se compartirá en función del tamaño de la audiencia televisiva.

El informe de Financial Times señaló que el modelo de distribución asegura que el ganador de la competencia recibiría solo 1,5 veces más que el último. En comparación, esa proporción en la Liga española es de 3,5 veces. Sin embargo, los clubes también podrán retener todos los ingresos de entradas y patrocinio.