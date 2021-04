El mejor del Uruguayo 2020: Bergessio revela los secretos que lo mantienen vigente

No le esquiva a los postres, pero entrena hasta en los períodos de licencia. Dice que los jugadores más jóvenes del plantel lo ven como un viejo, y se ríe. A los 36 años de edad, Gonzalo Bergessio fue elegido el mejor jugador del Campeonato Uruguayo 2020 en la encuesta de Fútbolx100. También el mejor delantero, el mejor extranjero, por supuesto integrante del equipo ideal, y fue elegido por los suscriptores de El Observador como el mejor jugador del año. Con 25 goles marcados, se consagró como goleador de la temporada. Su vigencia no es casualidad. En esta nota con Referí contó algunos de los secretos que lo mantienen en lo más alto del fútbol uruguayo desde hace tres temporadas.

Diego Battiste

El goleador durante la charla con Referí

Marcelo Giarrusso, preparador físico de Nacional en 2019, contó que Bergessio era una especie de “empresa unipersonal” por la forma profesional en que cuidaba su físico: “El profe es un crack entrenando, nos tenía siempre bien, picante para los partidos, que es fundamental para el jugador -dijo el capitán tricolor-. Nosotros entrenamos y jugamos con nuestro físico, entonces me gusta cuidarlo de una manera especial y sin dejar de darme mis gustos”.

El delantero aclaró que “algunos postrecitos siempre están en la dieta, porque tampoco es que no vivo. Pero me gusta cuidarme, estar bien y después se ve reflejado en la cancha”. En la temporada 2020 participó en 45 partidos de los 52 que jugó el equipo.

Diego Battiste

Horas extras y cuidarse en la alimentación, secretos de Bergessio

Bergessio agregó que lo mental también es importante a la hora de jugar: “Muchas veces estás más cansado que otras porque es normal, pero ahí pasa por el cuidado y lo que haces afuera de la cancha: el descanso, la alimentación y cómo vos afrontas los desafíos. Lo mental es fundamental”.

La alimentación también es clave para mantenerse activo: “En setiembre cumplo 20 años de carrera profesional, debuté en 2001, y lo que hice en toda la carrera al final se ve un poco reflejado, es un proceso; trabajos físicos fuera de horario, que ahora los hago con menos frecuencia porque estoy más grande. Yo veo que los muchachos se entrenan de manera diferente, están mucho más profesionalizados que en mi época. Capaz que antes éramos dos o tres los que íbamos y ahora los muchachos laburan muy bien. Después como te cuidas en la vida privada, que por lo general la mia siempre fue muy tranquila, y da sus frutos, con los años se puede estar bien”.

Diego Battiste

Bergessio con el premio que le entregó Referí

Los períodos de vacaciones son también utilizados por el goleador para no perder la forma totalmente: “En las licencias me tomo una semana mínima donde no hago nada, según como esté de cansado, a veces son 10 días, y después arranco de nuevo con los entrenamientos musculares, físicos y aeróbicos”.

Para mantener la lucha titánica con los defensores, sin poseer una gran altura, hay que estar fuerte: "Es un trabajo constante, ya no es el mismo físico que cuando tenía 26 o 28 años. Acá con tantos jugadores jóvenes a veces se complica competir con ellos porque están muy fuertes, tienen muchas ganas y contra las ganas es difícil. Las tenés que tener vos también porque los muchachos están con hambre de crecer, de salir, de poder progresar en todo sentido, futbolística y económicamente".

Diego Battiste

En el fondo de su casa también la domina el capitán tricolor

En el tramo final de la temporada Bergessio fue el capitán de un plantel plagado de juveniles, que lo veían a él como un ejemplo: "Son tan chicos que todavía no ven esa edad que tengo. Me dicen que estoy bien y para mi también es lindo porque te sentís querido por los muchachos. Para mi es muy bueno y siento el cariño de ellos".

Diego Battiste

Bergessio contó que mantener una vida privada tranquila también es la base del éxito

"Me ven como un viejo" agrega el goleador y sonríe. "Siempre con respeto nos tratamos y bromeamos, pero lo que siempre digo es que está bueno que vean los ejemplos que pueden llegar a ser buenos para ellos. Yo me considero un ejemplo bueno para ellos y que después a su manera hagan las cosas como les parezca. Nadie les está diciendo que tienen que hacer tal o cual cosa, pero sí que tengan una guía de por donde ir si quieren tener una carrera larga o jugar donde se lo propongan".

¿Goleador o no?

Nacional cerró la temporada con el bicampeonato y Bergessio fue otra vez el abanderado del título: "Estoy agradecido y sé del prestigio de este premio -señala sobre Fútbolx100-, que es valorado en Uruguay y agradecido con la gente que me votó y contento con el logro que en gran parte es gracias a los compañeros porque sin ellos era difícil".

C. DOS SANTOS

A todo grito de gol; en 2020 marcó 25 en el Uruguayo

Otra de las virtudes del delantero es la solidaridad con sus compañeros: "Lo que pasa es que es un juego en equipo y más para los 9, con mis características que necesitamos de jugadores desequilibrantes, que hagan una diferencia que te dejen con más claridad frente al arco".

Cuando llegó a Nacional en 2018 pensó que iba a estar un año y se volvía a Argentina. Pero ya completó tres temporadas y dos títulos: "Desde un primer momento fue una conexión muy linda con el club y con la gente".

Diego Battiste

Bergessio admite que nunca se sintió un goleador de raza

Para no quedar en posición adelantada con falsas promesas, al llegar a Uruguay dijo que no se consideraba un goleador: "En realidad durante mi carrera hice una buena cantidad de goles en los clubes donde estuve, en Catania pude tener un récord de ser el jugador del club que más goles hizo en serie A y algunos logros lindos. Soy un delantero que hace goles pero no me sentí nunca un goleador de raza". Menos mal; ya suma 70 y es el goleador de Nacional en el siglo XXI.

Todo tiene que ver con los años, al menos en la vida futbolística de Bergessio: "También es un poco la maduración, la manera en que juego. Capaz que corro un poquito menos que antes y mejor, o busco el espacio de mejor manera, o llego más fresco a la última parte de la cancha que también es importante. A veces haciendo otro desgaste con otro delantero de área me costaba un poco más. En definitiva, es de todo un poco".

Diego Battiste

El argentino es el goleador de Nacional en el siglo XXI

Y si la pelota no entra, como le pasó en un lapso prolongado de partidos, hay que mantenerse firme: "Siempre motivado. A veces tenés momentos de bajón porque le pasa a todos los jugadores, lo importante es seguir trabajando. Yo decía cuando no me tocaba marcar goles que la única manera que conozco es trabajando y metiéndole. Fue así como pudimos sacarlo adelante".

Entre el Intermedio y el Clausura pasó 11 partidos sin marcar: "Este año más que otros no he tenido tantas chances de gol en partidos, entonces la que tenía, una o dos, las tenía que aprovechar".

Año difícil, como todos

El 2020 fue raro, por la pandemia de covid-19 y por incidentes ocurridos en el plantel que repercutieron de forma negativa. Pero para el capitán no fue más difícil que los dos anteriores: "En 2019 también pasaron muchas cosas, había presión porque se venía un tricampeonato del clásico rival. Fueron difíciles los tres años. En 2018 fue año electoral y nos tocó perder el campeonato, así que está parejo. En Nacional siempre pasan cosas".

Diego Battiste

Bergessio y la pelota son buenos amigos

Aunque nunca, como en esta temporada, el fútbol se detuvo cinco meses y los jugadores tuvieron que entrenar por Zoom: "Dije que para mi el campeonato se ganaba ahí. No sé cómo entrenaron los demás, pero sé que nosotros entrenamos muy fuerte. No pusimos por delante el tema económico, porque hubo problemas en todos lados, nuestro objetivo fue el trabajo. No teníamos fecha de cuándo se volvía, pero nadie aflojó. Se vio en definitiva que el trabajo paga y fuimos recompensados al final".

Diego Battiste

El capitán de Nacional eligió al Colo Ramírez como mejor jugador del año

Al elegir una etapa complicada en la temporada dice: "Cuando perdimos el clásico y perdimos en Copa Libertadores de una manera fea ante River. También la derrota por 4-0 con Liverpool y las finales de Supercopa y Apertura. Hubo muchos momentos bravos, pero también hubo momentos donde demostramos que las finales importantes las ganamos, el Intermedio, el Uruguayo, más allá de haber sufrido todo lo que sufrimos".

Bergessio fue el mejor del año, pero él eligió a otro: "Me gustó mucho el Colo Ramírez. Un jugadorazo. Me encanta, ojalá que pueda seguir progresando. No es fácil hacer los goles que hizó él", señaló. Y algo debe saber Bergessio de lo que pasa adentro del área.