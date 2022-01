Flow lanza una oferta especial para sus clientes para celebrar la integración de Star+ a su plataforma

Los clientes de Flow pueden acceder a Star+, el servicio de streaming de entretenimiento general y deportes de The Walt Disney Company, mediante una aplicación integrada en la plataforma de Flow, y disfrutar de todos sus contenidos multipantalla con una oferta diferencial. A su vez los clientes de Flow pueden optar por Combo+, la competitiva oferta comercial que brinda acceso a Star+ y a Disney+ por un único precio.

Con el objetivo de seguir consolidando su estrategia de ser el punto de encuentro de todo el entretenimiento disponible para sus clientes, Flow anuncia la disponibilidad de Star+, el nuevo servicio de streaming de entretenimiento general y deportes de The Walt Disney Company, en su plataforma.

Gracias al acuerdo entre ambas compañías, los clientes de Flow pueden acceder a Star+ por medio de una aplicación integrada en su plataforma y disfrutar de todos sus contenidos en el dispositivo de su preferencia.

Hasta el 30 de abril de 2022 los clientes de Flow pueden acceder a Star+ con una oferta especial de $399 pesos finales por mes y abonarlo mediante la factura de su servicio, sin necesidad de utilizar una tarjeta de crédito para contratarlo. Adicionalmente, los clientes también pueden acceder a la oferta comercial Combo+ y disfrutar de todos los contenidos de Star+ y Disney+ a un precio único de $719 final por mes. Para más información sobre las bases y condiciones, ingresar a cablevisionflow.com.uy.

A su vez, hasta el 31 de enero de 2022, aquellos clientes que posean el Pack Star Premium podrán seguir disfrutando de sus 7 canales exclusivos y acceder a la nueva app de Star+ sin costo adicional.

A través de Star+, los suscriptores tienen acceso a la experiencia personalizada de un catálogo con el que podrán disfrutar de eventos en vivo de las ligas más importantes y shows deportivos con la incomparable calidad de producción e imágenes de ESPN como el fútbol de la Ligue 1 de Francia, la Serie A de Italia y LaLiga de España; el baloncesto de la NBA; el tenis de los Grand Slam y los torneos ATP y WTA; así como lo mejor del deporte motor con la Fórmula 1 y el MotoGP; ciclismo; golf; béisbol y el fútbol americano de la NFL, entre muchos otros.

Además, los suscriptores podrán disfrutar de éxitos de taquilla de todos los géneros como Logan, Deadpool y Bohemian Rhapsody; series como This is Us, The Walking Dead, Pose y Outlander; comedias animadas como todas las temporadas de la icónica y multipremiada Los Simpson, Solar Opposites, Family Guy, American Dad! y Futurama; películas de estreno como Nomadland y lanzamientos recientes en cines que estrenarán en streaming a través de Star+.

También encontrarán producciones originales latinoamericanas que ya se encuentran disponibles en la plataforma como Terapia alternativa, la tercera temporada de Impuros y la edición mexicana de No fue mi culpa; y otras que irán estrenando paulatinamente como Santa Evita y la comedia dramática El Encargado.

La suscripción se puede realizar de forma directa a través de cablevisionflow.com.uy o por medio de la app de Flow. Además, los clientes de Cablevisión pueden descargar la aplicación de Star+ desde Google Play o App Store y disfrutar del contenido en dispositivos compatibles (televisión, celulares, tablets, computadoras y consolas).