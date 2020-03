Forlán bajo la lupa de los dirigentes: "No hay desesperación, pero sí preocupación"

El rendimiento de Peñarol contra Danubio fue el peor de los cuatro partidos que dirigió hasta el momento Diego Forlán. No obstante, el desempeño del equipo no fue del todo convincente en los otros compromisos disputados.

En ese contexto, Referí dialogó con dirigentes quienes dieron su opinión sobre este presente y todos mostraron su confianza en que el entrenador podrá cambiar este presente.

Alejandro Ruibal dijo que no viven este momento “con desesperación, pero sí con preocupación de haber empezado con el pie izquierdo aunque entendiendo muy bien el trabajo que se realiza y que no se trabaja para corto, sino mediano y largo plazo. El cuerpo técnico ha reconocido alguna lección aprendida, con firmeza pero con tranquilidad. Andamos recién empezando y no generando inestabilidades”.

Y agregó: “Diego es consciente que debemos mejorar los resultados. Ha sido muy autocrítico y esto es muy dinámico, está tomando medidas para revertir esta situación”.

Según comentó el dirigente a Referí, “Diego tiene la capacidad para salir adelante de esto rápidamente. Confío mucho en él”.

Diego Batistte

Ruibal sostuvo: “Nosotros queremos pasar de grupo en la Libertadores, tenemos que ser mucho más que esto. Tuvimos contratiempos como las lesiones de (Jonathan) Urretaviscaya y (Matías) Britos que no pudo jugar un minuto. Necesitamos otro rendimiento, un Peñarol más agresivo y Diego lo tiene claro. Si no pasáramos la primera fase de la Copa, sería un fracaso. Hay que decirlo con todas las letras. Pero el foco no es ese, no lo quiero poner en esa palabra que suena fuerte. No son excusas, pero son realidades. Hay que encontrar las variantes. Eso no tapa errores puntuales de los futbolistas y de los dirigentes”.

Para el dirigente, “no hay que exagerar la cosa. Parece que se estuviera incendiando todo y no es así”.

Entiende “totalmente el malhumor del hincha que viene de haber perdido el campeonato pasado. Sin dudas que hay resabios y hay poca paciencia. Tenemos menos nafta en el tanque que si hubiéramos ganado el campeonato pasado”.

Ruibal señaló que “hay que hacer un esfuerzo para entenderlo al hincha, no siempre tiene toda la información, se queda con lo que ve en la cancha. El resultado manda, por supuesto. Y hasta ahora, la forma de juego no es la mejor y tiene toda la razón de calentarse. Nosotros con el cuerpo técnico no podemos actuar como hinchas. Tenemos que marcarle lo que pensamos y no podemos hacer un reality show de todo lo que hablamos con él. Que la gente se quede tranquila que la directiva es muy consciente, pasamos muy mal y lo sufrimos como ellos”.

La postura de Areco

Otro dirigente aurinegro, Marcelo Areco también dio su opinión.

“Veo que Forlán trata de encontrar el equipo, el estilo futbolístico, un equipo que está bien físicamente, con poca liga y con unas bajas que por ahora las está sintiendo”.

Respecto a la impaciencia del hincha y del reclamo que uno le realizó luego del empate contra Danubio, dijo: “El fútbol se vive con mucha pasión. Lo que pasó después el sábado, no fue nada. En realidad, es una persona conocida. Estábamos hablando y cuando me fui a dar vuelta para responderle, se interpuso un encargado de seguridad y parece que hubiera pasado algo. Pero pasar, no pasó nada. De hecho, ya me había pasado contra Paranaense. Estábamos todos con las pulsaciones al máximo. La pasión es algo que está presente, sobre todo, en el minuto 90 y el resultado genera cosas”.

Para Areco, “hay una continuidad de bronca en el hincha de lo ocurrido tras perder el torneo y un reconocimiento público de los dirigentes de que somos grandes responsables de las decisiones que se tomaron. El reclamo es entendible, nos hacemos cargo”.

“Cuando el resultado no es bueno y el funcionamiento no es el que uno espera, evidentemente algo de lo planificado no salió. Algo no está funcionando porque los resultados no son los esperados”, señaló.

A su vez, sostuvo que “cuando jugás bien, tenés más chance de ganar. Si la pelota del cabezazo de Danubio, no hubiera entrado, nos hubiéramos quedado con los tres puntos, pero igual la conclusión habría sido que el equipo no se encuentra en lo futbolístico. Para apoyarme en lo positivo, lo veo muy bien físicamente y he visto muy buenos momentos de fútbol y no en períodos tan cortos de 5 o 10 minutos de jugadas aisladas. Vimos 60 minutos buenos contra Defensor y 30 ante Danubio. Creo que tenemos de dónde agarrarnos para esperar una mejora y Peñarol tiene un plantel que está por encima de la media del fútbol uruguayo. Es esperable que esto mejore, que hay trabajo y que se ve. ¿Que falta? Sí, es probable que falte”.

Scherschener y cómo cambió el fútbol uruguayo

El directivo Carlos Scherschener indicó que “Peñarol tuvo muy buenos minutos contra Defensor Sporting, pero entre la mala puntería y el juez, perdimos el partido. El otro día (ante Danubio) si alguna pelota del primer tiempo entraba, era otro partido. Dicen que en Brasil se fue muy defensivo. Si se estiraban las líneas, a Gio (González) y a (Gabriel) Rojas los hubieran complicado aún más”.

“Peñarol tuvo una etapa en Estados Unidos que jugó de igual a igual contra buenos rivales, en donde hizo pressing. Acá contra Belgrano le apedreó el rancho, también contra Deportivo Maldonado. A partir de ahí, tuvo ráfagas de llegadas que no convierte y después le falta conseguir el ritmo, quién lidera en la cancha y el equipo. Hay que meter una de tres. A la situación no la veo dramática”, sentenció.

Por otra parte, explicó que “el fútbol uruguayo ha evolucionado y los clubes chicos no te respetan como antes, te llevan a sus canchas, con técnicos jóvenes con otras ideas, y eso se termina sintiendo. Al final del torneo, los grandes estarán 20 puntos arriba probablemente. En el torneo largo, se notan las diferencias, pero en la corta, no”.